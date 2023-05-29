https://ukraina.ru/20230529/1046692258.html

Результаты победы Эрдогана в среднесрочной перспективе

Результаты победы Эрдогана в среднесрочной перспективе - 29.05.2023 Украина.ру

Результаты победы Эрдогана в среднесрочной перспективе

Реджеп Тайип Эрдоган победил на выборах с небольшим отрывом (чуть больше 4%) от кандидата оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Это лучший, из возможных, исход турецких выборов для России. Но лучший не значит хороший.

2023-05-29T21:30

2023-05-29T21:30

2023-05-29T21:30

мнения

эрдоган

ростислав ищенко

турция

россия

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Отрыв от оппозиционного кандидата невелик, двумя неделями раньше оппозиция, хоть и не смогла забрать большинство в парламенте у поддерживающего Эрдогана Народного Альянса, значительно сократила отрыв – страна расколота практически пополам. Экономика в кризисе, финансовая система испытывает значительные трудности, при этом США оказывают на турецкую экономическую и финансовую системы разрушительное давление. Всеобъемлющие и даже более-менее серьёзные санкции ещё не введены, а экономический кризис уже налицо, лира за год потеряла четверть своей стоимости, несмотря на то, что правительство усиленно жгло валютные резервы для поддержания её стабильности в предвыборный год. На фоне резко сократившихся валютных резервов Турции, эксперты предрекают лире ещё более печальное будущее. Турецкая экономика плавно вползает в стагфляцию (по оценкам пессимистов, уже вползла).На этом фоне естественно усиливаются оппозиционные настроения, авторитет власти падает, авторитет оппозиции растёт. Традиционный для Эрдогана метод силового подавления оппозиции начинает давать сбои. Не только потому, что трудно подавить половину населения страны, но ещё и в связи с преклонным возрастом и болезнями самого Эрдогана, а также конституционным запретом на занятие поста президента больше двух сроков (Эрдоган избирается уже в третий раз, в связи с изменением на референдуме 2017 года действующей конституции Турции).Чиновники, генералы, руководители полиции и спецслужб не могут не задумываться о том, что будет "после Эрдогана". Соответственно, очевидный рост влияния оппозиции, стимулирует их к поиску контактов с оппозиционными лидерами, естественным путём уменьшая лояльность военно-бюрократического аппарата Эрдогану, увеличивая риск намеренного саботажа в интересах оппозиции, а также предательства в случае острого политического кризиса.Таким образом ближайшие пять лет в Турции будут характеризоваться острой внутриполитической борьбой за будущее эрдогановских реформ. Причём, если форма, приданная Эрдоганом турецкому государству (суперпрезидентская республика) может сохраниться, то смысл (превращение Турции в сильное суверенное государство – регионального лидера с претензией на существенную роль в глобальной политике) может измениться. Оппозиция склонна использовать полномочия президента для резкого разворота турецкой внешней политики, возвращения к тесному союзу с коллективным Западом и безоговорочной поддержки американского внешнеполитического курса.При этом, у оппозиции будут серьёзные аргументы. Пока внешняя политика Эрдогана повышала турецкий престиж не в ущерб национальной экономике, население в целом безоговорочно её поддерживало. Но экономический кризис поставил вопрос о распределении дефицитных ресурсов. Ресурсной накачки для преодоления кризиса требует национальная экономика. Однако крайне ресурсоёмкими являются и незаконченные внешнеполитические проекты Эрдогана.Если сейчас свернуть участие Турции в Сирийском, Ливийском, Эгейском, Палестинском, Иракском и Карабахском кризисах (в которые страна втянулась по инициативе Эрдогана, вкачала в продвижение своих интересов существенные ресурсы, находится довольно близко к получению дивидендов, но требуется ещё несколько лет проведения активной ресурсоёмкой внешней политики на этих направлениях, для достижения и окончательного закрепления результата), то Анкара понесёт невосполнимые потери, как в части политического престижа, так и в сфере экономики и, особенно, внешней торговли, от которой экономика Турции предельно зависима.Нерешаемое противоречие между внутренней и внешней политикой (каждое направление требует концентрации всех государственных ресурсов, за счёт пренебрежения вторым) могло бы быть преодолено за счёт привлечения дополнительного внешнего ресурса. Такой ресурс теоретически могли бы предоставить коллективный Запад, Россия или Китай.Однако, Запад, в первую очередь США, настроен не просто на приведение оппозиции к власти, но на досрочную отставку Эрдогана, ресурсы России связаны борьбой с коллективным Западом на Украине, а китайские концентрируются для противостояния США и их союзникам в готовящемся перейти в горячую фазу Тайваньском кризисе. Свободных ресурсов в мире просто нет. Тем более их нет для слишком суверенных союзников, которые не в состоянии сами оплачивать свой суверенитет.Чтобы было понятно, сравните финансово-экономические отношения России с Белоруссией до 2020 года (во время белорусской "многовекторности" и попытки балансировать российское влияние заигрыванием с ЕС) и после (когда Минск вынужденно безоговорочно принял лидерство Москвы). Здесь дело не в злой воле, просто кризисное время, время глобального конфликта не позволяет тратить ресурсы на поддержание суверенности тех, кто эту суверенность сам оплатить не может, но и на политические уступки идти не желает.Эрдоган до сих пор пытался сохранить абсолютную суверенность Турции путём той же пресловутой "многовекторности" (балансирования между противостоящими блоками). В некоторых вопросах Россия шла ему навстречу (чтобы не было хуже), но ни Москва, ни Пекин никогда не будут безоговорочно финансировать страну, видящую себя потенциальным конкурентом их влиянию на Ближнем Востоке. Запад заниматься финансовой благотворительностью в ущерб собственным политическим интересам заниматься тоже не будет.США уже столько вложили в борьбу против Эрдогана и приведение в Турции к власти марионеточного проамериканского режима, что на полпути явно не остановятся – будут добивать.Эрдогану удалось без проблем избежать страта послевыборного майдана, заняв площади столицы и Стамбула своими сторонниками. Это, однако, не избавило его от угрозы майдана в принципе. Напомню, что майдан, свергший Януковича и установивший на Украине проамериканский нацистский режим, случился за год до президентских выборов, через четыре года после предыдущих и почти через два после ближайших парламентских. Стратегия организации майданов достаточно гибкая и легко приноравливается к конкретной политической ситуации.В случае Турции американцы, очевидно, будут ориентироваться на углубление финансово-экономического кризиса (США с союзниками будут этому всеми силами способствовать). Нарастающий кризис должен будет усилить и ускорить позитивную для оппозиции и негативную для Эрдогана динамику внутриполитических процессов. Когда же США решат, что клиент созрел, повод для провокации, выводящей на улицы турецких городов тысячи "людей с хорошими лицами", всегда найдётся.Спасением для Эрдогана и его реформ является однозначный выбор в пользу России и Китая, временно, до конца глобального противостояния, ограничивающий турецкие амбиции интересами блоковой политики. Как показывает история других политиков, оказывавшихся в подобной ситуации, капитулировать перед Западом и помириться с ним уже не получится. США наказывают мятежников не просто позорной отставкой, а тюрьмой (в лучшем случае) или смертью (гораздо чаще).К сожалению, люди в возрасте Эрдогана редко меняются, ещё реже меняются успешные политики, достигшие значительных побед и десятилетиями удерживавшие власть и поддержку народа. Поэтому с высокой долей вероятности Эрдоган будет продолжать политику маневрирования, будет пытаться выстраивать суверенный баланс между США с НАТО и Россией с Китаем.В лучшем случае такой подход поможет ему дотянуть до следующих выборов (хоть и сомнительно, но возможно), но избавить Турцию от победы на следующих выборах проамериканской оппозиции в таком случае сможет либо невероятное экономическое чудо местного масштаба, либо более вероятный, но отнюдь не гарантированный, коллапс коллективного Запада.Так или иначе, а проблемность Турции для России на ближайшие несколько лет должна увеличиться. Но ещё раз повторю: при всех издержках, победа Эрдогана – лучшее, на что мы могли рассчитывать. Лучше иметь проблему, чем гарантированного врага.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20230529/1046677458.html

https://ukraina.ru/20230529/1046660398.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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мнения, эрдоган, ростислав ищенко, турция, россия