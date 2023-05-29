https://ukraina.ru/20230529/1046690966.html

В ВСУ опасаются, что некоторые населенные пункты могут в скором времени отойти к России

В ВСУ опасаются, что некоторые населенные пункты могут в скором времени отойти к России - 29.05.2023 Украина.ру

В ВСУ опасаются, что некоторые населенные пункты могут в скором времени отойти к России

Желание президента Зеленского начать контрнаступление вместо укрепления обороны может привести к новым потерям украинских территорий, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой" 29 мая

2023-05-29T20:07

2023-05-29T20:07

2023-05-29T20:16

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"Мы постоянно говорим о наступлении наших войск и ожидаем его, но при этом надо понимать, что важно готовиться к следующему наступлению (со стороны Москвы. — Прим. ред.), — указал Кривонос.Генерал-майор ВСУ в отставке назвал более чем вероятным дальнейшее продвижение ВС-РФ, добавив, что в ближайшее время Славянск и Краматорск, могут перейти под контроль Москвы.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев сказал, что Киев боится потерять последние людские резервы в ходе контрнаступления.Возможно, они будут атаковать медленно, прощупывая слабые места, добавил он.В Артёмовске же была мясорубка, так как Украина не хотела терять этот город из-за огромного морального ущерба, который последовал за этим, отметил Суздальцев.Подробнее об этом можно прочитать в интервью на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230528/1046622135.html

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новости, всу, киев, москва, владимир зеленский