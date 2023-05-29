В ВСУ опасаются, что некоторые населенные пункты могут в скором времени отойти к России - 29.05.2023 Украина.ру
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В ВСУ опасаются, что некоторые населенные пункты могут в скором времени отойти к России
В ВСУ опасаются, что некоторые населенные пункты могут в скором времени отойти к России - 29.05.2023 Украина.ру
В ВСУ опасаются, что некоторые населенные пункты могут в скором времени отойти к России
Желание президента Зеленского начать контрнаступление вместо укрепления обороны может привести к новым потерям украинских территорий, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой" 29 мая
2023-05-29T20:07
2023-05-29T20:16
новости
всу
киев
москва
владимир зеленский
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"Мы постоянно говорим о наступлении наших войск и ожидаем его, но при этом надо понимать, что важно готовиться к следующему наступлению (со стороны Москвы. — Прим. ред.), — указал Кривонос.Генерал-майор ВСУ в отставке назвал более чем вероятным дальнейшее продвижение ВС-РФ, добавив, что в ближайшее время Славянск и Краматорск, могут перейти под контроль Москвы.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев сказал, что Киев боится потерять последние людские резервы в ходе контрнаступления.Возможно, они будут атаковать медленно, прощупывая слабые места, добавил он.В Артёмовске же была мясорубка, так как Украина не хотела терять этот город из-за огромного морального ущерба, который последовал за этим, отметил Суздальцев.Подробнее об этом можно прочитать в интервью на сайте Украина.ру.
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Новости, ВСУ, Киев, Москва, Владимир Зеленский

В ВСУ опасаются, что некоторые населенные пункты могут в скором времени отойти к России

20:07 29.05.2023 (обновлено: 20:16 29.05.2023)
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкРоссийские силы освободили Артемовск
Российские силы освободили Артемовск - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости . Иван Родионов
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Желание президента Зеленского начать контрнаступление вместо укрепления обороны может привести к новым потерям украинских территорий, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой" 29 мая
"Мы постоянно говорим о наступлении наших войск и ожидаем его, но при этом надо понимать, что важно готовиться к следующему наступлению (со стороны Москвы. — Прим. ред.), — указал Кривонос.
Генерал-майор ВСУ в отставке назвал более чем вероятным дальнейшее продвижение ВС-РФ, добавив, что в ближайшее время Славянск и Краматорск, могут перейти под контроль Москвы.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев сказал, что Киев боится потерять последние людские резервы в ходе контрнаступления.
Возможно, они будут атаковать медленно, прощупывая слабые места, добавил он.
В Артёмовске же была мясорубка, так как Украина не хотела терять этот город из-за огромного морального ущерба, который последовал за этим, отметил Суздальцев.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью на сайте Украина.ру.
Пуск крылатой ракеты Калибр с фрегата Маршал Шапошников
28 мая, 09:30
Не рубка в окопах. Военный эксперт о том, как армия России будет уничтожать ВСУ после АртемовскаКомандование ВСУ больше не полезет в мясорубку, подобную той, которую в Артемовске им устроили ЧВК "Вагнер" и регулярная российская армия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Александр Полищук
 
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