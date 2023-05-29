Двое сербов получили ранения в результате столкновения представителей международных сил НАТО в Косово - 29.05.2023 Украина.ру
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Двое сербов получили ранения в результате столкновения представителей международных сил НАТО в Косово
Двое сербов получили ранения в результате столкновения представителей международных сил НАТО в Косово - 29.05.2023 Украина.ру
Двое сербов получили ранения в результате столкновения представителей международных сил НАТО в Косово
Двое сербов получили ранения в столкновениях на севере Косово и Метохии с силовиками самопровозглашенной республики и бойцами контингента НАТО, передает портал Kosovo Online 29 мая
2023-05-29T19:29
2023-05-29T19:35
новости
александр вучич
косово
сербия
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Ранее 26 мая полиция на севере самопровозглашённой республики Косово применила слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты против сербов, вышедших на улицы в знак протеста против назначения на руководящие посты косовско-албанских властей.По приказу президента Сербии Александра Вучича армия страны была приведена в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово.Некоторое время назад стало известно, что правительство самопровозглашенной республики разрешило военизированным силам безопасности Косово действовать по всей территории края, несмотря на запрет ЕС входить в муниципалитеты на севере, где живут этнические сербы.Власти Сербии заявили, что косовско-албанские власти настроены только на обострение обстановки и насилие в регионе.Ранее в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн сказал, что на ситуацию в Косово влияет раскол между политическими элитами, который наблюдается на данный момент во всём мире.Сейчас международные правила и договорённости отодвинуты в сторону, а когда начался раскол между крупными игроками на политической арене, более мелкие их союзники осознали ослабление контроля и решили извлечь из этого пользу для себя, отметил он.Всё это расшатало обстановку по всему миру и политики теперь поступают, исходя из того, что выгодно здесь и сейчас, подчеркнул писатель.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Видеманна на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230526/1046614262.html
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новости, александр вучич, косово, сербия
Новости, Александр Вучич, Косово, Сербия

Двое сербов получили ранения в результате столкновения представителей международных сил НАТО в Косово

19:29 29.05.2023 (обновлено: 19:35 29.05.2023)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк"Сербский марш" в поддержку территориальной целостности Сербии
Сербский марш в поддержку территориальной целостности Сербии - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Двое сербов получили ранения в столкновениях на севере Косово и Метохии с силовиками самопровозглашенной республики и бойцами контингента НАТО, передает портал Kosovo Online 29 мая
Ранее 26 мая полиция на севере самопровозглашённой республики Косово применила слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты против сербов, вышедших на улицы в знак протеста против назначения на руководящие посты косовско-албанских властей.
По приказу президента Сербии Александра Вучича армия страны была приведена в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово.
"Как минимум двое сербов ранены, из них один молодой парень, он тяжело ранен из огнестрельного оружия, после того как бойцы KFOR применили светошумовые гранаты, а сотрудники косовской полиции открыли огонь. Пострадавшие доставлены в клинико-больничный центр Косовска-Митровицы", - передает портал
Некоторое время назад стало известно, что правительство самопровозглашенной республики разрешило военизированным силам безопасности Косово действовать по всей территории края, несмотря на запрет ЕС входить в муниципалитеты на севере, где живут этнические сербы.
Власти Сербии заявили, что косовско-албанские власти настроены только на обострение обстановки и насилие в регионе.
Ранее в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн сказал, что на ситуацию в Косово влияет раскол между политическими элитами, который наблюдается на данный момент во всём мире.
Сейчас международные правила и договорённости отодвинуты в сторону, а когда начался раскол между крупными игроками на политической арене, более мелкие их союзники осознали ослабление контроля и решили извлечь из этого пользу для себя, отметил он.
Всё это расшатало обстановку по всему миру и политики теперь поступают, исходя из того, что выгодно здесь и сейчас, подчеркнул писатель.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Видеманна на сайте Украина.ру
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Сербия А. Вучичем в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
26 мая, 15:42
Вучич приказал привести армию Сербии в высшую степень боевой готовностиПо приказу президента Сербии Александра Вучича армия страны приведена в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово, сообщило сербское издание "Вечере новости" 26 мая
 
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