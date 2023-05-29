https://ukraina.ru/20230529/1046690559.html

Двое сербов получили ранения в результате столкновения представителей международных сил НАТО в Косово

Двое сербов получили ранения в результате столкновения представителей международных сил НАТО в Косово - 29.05.2023 Украина.ру

Двое сербов получили ранения в результате столкновения представителей международных сил НАТО в Косово

Двое сербов получили ранения в столкновениях на севере Косово и Метохии с силовиками самопровозглашенной республики и бойцами контингента НАТО, передает портал Kosovo Online 29 мая

2023-05-29T19:29

2023-05-29T19:29

2023-05-29T19:35

новости

александр вучич

косово

сербия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101668/49/1016684934_0:44:2816:1628_1920x0_80_0_0_3b982673d2d5802cc0e44c6cc0820d58.jpg

Ранее 26 мая полиция на севере самопровозглашённой республики Косово применила слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты против сербов, вышедших на улицы в знак протеста против назначения на руководящие посты косовско-албанских властей.По приказу президента Сербии Александра Вучича армия страны была приведена в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово.Некоторое время назад стало известно, что правительство самопровозглашенной республики разрешило военизированным силам безопасности Косово действовать по всей территории края, несмотря на запрет ЕС входить в муниципалитеты на севере, где живут этнические сербы.Власти Сербии заявили, что косовско-албанские власти настроены только на обострение обстановки и насилие в регионе.Ранее в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн сказал, что на ситуацию в Косово влияет раскол между политическими элитами, который наблюдается на данный момент во всём мире.Сейчас международные правила и договорённости отодвинуты в сторону, а когда начался раскол между крупными игроками на политической арене, более мелкие их союзники осознали ослабление контроля и решили извлечь из этого пользу для себя, отметил он.Всё это расшатало обстановку по всему миру и политики теперь поступают, исходя из того, что выгодно здесь и сейчас, подчеркнул писатель.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Видеманна на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230526/1046614262.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр вучич, косово, сербия