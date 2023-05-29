https://ukraina.ru/20230529/1046688462.html

Тревога в Киеве или удары по центрам принятия решений. Итоги 29 мая на Украине

Тревога в Киеве или удары по центрам принятия решений. Итоги 29 мая на Украине - 29.05.2023 Украина.ру

Тревога в Киеве или удары по центрам принятия решений. Итоги 29 мая на Украине

В Киеве объявили третью воздушную тревогу за сутки. Украинская власть воспользовалась ситуацией, чтобы расправиться с врагами

2023-05-29T18:44

2023-05-29T18:44

2023-05-29T19:27

хроники

эксклюзив

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О новой, третьей воздушной тревоге за день, сообщили украинские СМИ со ссылкой на карту тревог. Эта тревога стала третьей за день.Первая тревога была в ночь на 29 мая.«Спасибо нашим силам ПВО за филигранную работу! Ещё одна сложная ночь для столицы. Но благодаря профессионализму наших защитников <...> в Киеве не произошло поражений и разрушений инфраструктурных и других объектов, многоквартирных жилых домов. Нет пострадавших и погибших», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своём телеграм-канале.При этом в Киеве возник скандал, т. к. людей, искавших убежища на станции метро «Минская», туда не впустили. Видео со стучащими в двери метро людьми опубликовали несколько украинских изданий.Как сообщила полиция Киева, погиб один 41-летний мужчина. Обстоятельства его гибели не уточняются.Вторую тревогу объявили около 11 часов.«Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!» — написал в своём телеграм-канале Кличко в 11:21.Позже он сообщил о падении обломков ракеты на проезжую часть в Оболонском районе города.«Спасательно-пожарные службы гасят обломки ракеты, которые горят на проезжей части дороги в Оболонском районе», — также написал Кличко, выложив фото, по которым опознали ракету от ЗРК Patriot.Также Кличко сообщил о госпитализации раненного в Подольском районе столицы и о том, что там обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Кроме того, Кличко рассказал, что взрывы раздавались в Деснянском районе города. Работала ПВО.За эти сообщения провластные телеграм-каналы жёстко раскритиковали Кличко, заявив, что он чуть ли не даёт наводку России.«Не выкладывайте, не выкладывайте. Не выкладывайте работу ПВО и результаты попаданий, в том числе сбитых ракет. Вы упрощаете работу противнику и усложняете нашему ПВО, т. е. мешаете ему вас же защищать. Комплексы ПВО вынуждены внепланово маневрировать после этого, т.е. мало того что потеть и париться, так еще и: увеличивать вероятность быть обнаруженными, терять время реакции, ибо в момент перемещения они стрелять не могут. В эти окна и полетят ракеты и мопеды. Поменяйте местами голову и ж*пу, наконец», — призвал, например, бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович*.При этом он не назвал фамилию Кличко, но явно намекнул на мэра Киева. Были и другие комментарии в адрес последнего.«Любители есть друг друга сегодня измываются над Кличко. Якобы опубликовал работу ПВО. Зато легко понять, какие каналы работают по команде Офиса Президента. Все они сегодня синхронно макнули Витальку. До этого дружно травили блогершу Алхим. До этого — инстаграмщицу, бывшую жену наркодилера. Травили, опять же, каналы Банковой. Технология проста: постоянно накалять градус ненависти. Не только к русским, но и друг к другу. Нужно находить козлов отпущения, нужно чтоб люди спускали пар. Но обязательно не в адрес власти», — прокомментировала критику в адрес мэра Киева журналистка Диана Панченко.Её поддержал популярный на Украине телеграм-канал «Легитимный».«Полностью согласны с тем, что задача медиаструктур Офиса президента — наращивать ненависть внутри страны. Их задача — дискредитировать и клеймить всех, кто находится не в их обойме. Загнать общество в полную покорность (вот такая у них демократия). Главное — всегда прикрываться благими намерениями и патриотизмом. При этом эти черти не критикуют коррупционера Министра обороны Резникова, который украл "списал" миллиарды бюджетных денег на закупках для армии. Атака на Кличко — очередной факт того, что Банковая боится мэра Киева как независимого от них политического конкурента», — указывалось в публикации канала.Между тем одним Кличко дело не ограничилось. Так, за съёмку работы ПВО в Киеве задержали двух молодых людей.Как сообщила пресс-служба полиции Киева, днём 29 мая на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что двое неизвестных мужчин снимали работу ПВО. На место происшествия немедленно были направлены патрульные полицейские и сотрудники уголовного розыска.В течение часа 23-летнего молодого человека полицейские обнаружили на одной из улиц Святошинского района Киева. Для поиска другого в столице была введена специальная полицейская операция. Уже через полчаса 26-летнего водителя БМВ правоохранители остановили на улице Ушакова.Молодых людей доставили в Святошинское управление полиции для дачи объяснений, после чего передали сотрудникам Службы безопасности Украины для дальнейших процессуальных действий, сообщила пресс-служба полиции.Днём 29 мая Минобороны РФ рассказало о целях ночных ударов по Украине.«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены. В результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Как отметил в эфире радио Sputnik глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан, последствия ночных ударов для Украины могут быть серьёзными.«Удары наносятся регулярно, за последние недели там нет ни одной спокойной ночи. Очевидно, что Киев какой-то ударный кулак собирал для того, чтобы перейти в наступление. Но наши ВКС работают на упреждение, бьют по складам, аэродромам, выбивая эту технику, не позволяя ей сконцентрироваться. Соответственно, с каждым днем у Киева меньше таких сил. Вместе с тем будет больше просьб от Зеленского к своим западным кураторам о передаче техники и вооружений. Заодно будут регулярно сроки украинского контрнаступления сдвигаться», — отметил Лизан.Кроме того, удары по украинским аэродромам могут повлиять на решение стран Запада поставлять Киеву истребители F-16, отметил он.«Каждый такой удар наверняка заставит кого-то задуматься, а стоит ли эти истребители Киеву поставлять. Пока нет новостей, что эти поставки будут, когда и в каких объемах, но американцы всегда могут сделать такую же мину, как это сделали с танками Abrams: заставить европейцев поставить свои Leopard'ы, а потом готовить украинские экипажи для Abrams'ов, чтобы когда-то, очень нескоро, их передать», — подытожил аналитик.Тем временем украинские СМИ сообщили, что удары наносились в т. ч. и по пресловутым «центрам принятия решений».«В соответствии с местами, где они (ракеты. — Ред.) были сбиты, можно сказать, что это была очередная атака по центру Киева. Скорее всего, пытались попасть в здание нашего Главного управления разведки. Я так понимаю, что пытались попасть и по правительственному кварталу», — заявил в эфире украинского «Радио НВ» офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.Он заявил о том, что якобы все ракеты, которыми, по его словам, били днём, были перехвачены ЗРК Patriot.Позже начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России.«Все те, кто в РФ до сих пор верили, верят или, может, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас огорчить: это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу. Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, — вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все всё увидят», — заявил Буданов.Его заявление может свидетельствовать о том, что ГУР готовит очередной теракт или диверсию на территории России.* Признан в России террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20230529/1046672031.html

https://ukraina.ru/20230529/1046659865.html

https://ukraina.ru/20230528/1046652207.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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