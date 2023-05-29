https://ukraina.ru/20230529/1046687694.html
Ликвидирован украинский боевик Пётр Бабак
Ликвидирован украинский боевик Пётр Бабак - 29.05.2023 Украина.ру
Ликвидирован украинский боевик Пётр Бабак
Ликвидирован украинский националист Петр Бабак, который был уничтожен российскими бойцами в Луганской области, сообщил российский военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграмм канале 29 мая
2023-05-29T18:30
2023-05-29T18:30
2023-05-29T18:33
новости
артемовск
луганская народная республика
боевик
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Поддубный напомнил, что украинский боевик "Барбо" был членом сразу несколько неонацистских группировок.По словам военкоров, за время проведения спецоперации на Украине российской армией было уничтожено 16 американских наемников.В ходе боевых действий в Донбассе был ликвидирован военнослужащий ВСУ Сергей Кройтор с позывным "Хоттабыч", известный своим участием в боях за Донецкий аэропорт в 2014-2015 гг.На прошлой неделе руководство Украины посетило похороны другого националистического боевика - одного из лидеров "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло (позывной "Да Винчи").Как писал в своей статье для издания Украина.ру автор Владислав Мальцев, Коцюбайло был удобен Зеленскому из-за отсутствия политических амбиций. Награждением "Да Винчи" Зеленский фактически давал понять, что разделяет взгляды неонацистов.*Деятельность организации запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20230529/1046683102.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, артемовск, луганская народная республика, боевик
Ликвидирован украинский боевик Пётр Бабак
18:30 29.05.2023 (обновлено: 18:33 29.05.2023)
Ликвидирован украинский националист Петр Бабак, который был уничтожен российскими бойцами в Луганской области, сообщил российский военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграмм канале 29 мая
Поддубный напомнил, что украинский боевик "Барбо" был членом сразу несколько неонацистских группировок.
По словам военкоров, за время проведения спецоперации на Украине российской армией было уничтожено 16 американских наемников.
В ходе боевых действий в Донбассе был ликвидирован военнослужащий ВСУ Сергей Кройтор с позывным "Хоттабыч", известный своим участием в боях за Донецкий аэропорт в 2014-2015 гг.
На прошлой неделе руководство Украины посетило похороны другого националистического боевика - одного из лидеров "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло (позывной "Да Винчи").
Как писал в своей статье для издания Украина.ру автор Владислав Мальцев, Коцюбайло был удобен Зеленскому из-за отсутствия политических амбиций. Награждением "Да Винчи" Зеленский фактически давал понять, что разделяет взгляды неонацистов.
*Деятельность организации запрещена в РФ