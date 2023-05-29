Ликвидирован украинский боевик Пётр Бабак - 29.05.2023 Украина.ру
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Ликвидирован украинский боевик Пётр Бабак
Ликвидирован украинский боевик Пётр Бабак - 29.05.2023 Украина.ру
Ликвидирован украинский боевик Пётр Бабак
Ликвидирован украинский националист Петр Бабак, который был уничтожен российскими бойцами в Луганской области, сообщил российский военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграмм канале 29 мая
2023-05-29T18:30
2023-05-29T18:33
новости
артемовск
луганская народная республика
боевик
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Поддубный напомнил, что украинский боевик "Барбо" был членом сразу несколько неонацистских группировок.По словам военкоров, за время проведения спецоперации на Украине российской армией было уничтожено 16 американских наемников.В ходе боевых действий в Донбассе был ликвидирован военнослужащий ВСУ Сергей Кройтор с позывным "Хоттабыч", известный своим участием в боях за Донецкий аэропорт в 2014-2015 гг.На прошлой неделе руководство Украины посетило похороны другого националистического боевика - одного из лидеров "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло (позывной "Да Винчи").Как писал в своей статье для издания Украина.ру автор Владислав Мальцев, Коцюбайло был удобен Зеленскому из-за отсутствия политических амбиций. Награждением "Да Винчи" Зеленский фактически давал понять, что разделяет взгляды неонацистов.*Деятельность организации запрещена в РФ
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, артемовск, луганская народная республика, боевик
Новости, Артемовск, Луганская Народная Республика, боевик

Ликвидирован украинский боевик Пётр Бабак

18:30 29.05.2023 (обновлено: 18:33 29.05.2023)
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкРоссийские силы освободили Артемовск
Российские силы освободили Артемовск - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости . Иван Родионов
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Ликвидирован украинский националист Петр Бабак, который был уничтожен российскими бойцами в Луганской области, сообщил российский военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграмм канале 29 мая
Поддубный напомнил, что украинский боевик "Барбо" был членом сразу несколько неонацистских группировок.
По словам военкоров, за время проведения спецоперации на Украине российской армией было уничтожено 16 американских наемников.
В ходе боевых действий в Донбассе был ликвидирован военнослужащий ВСУ Сергей Кройтор с позывным "Хоттабыч", известный своим участием в боях за Донецкий аэропорт в 2014-2015 гг.
На прошлой неделе руководство Украины посетило похороны другого националистического боевика - одного из лидеров "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло (позывной "Да Винчи").
Как писал в своей статье для издания Украина.ру автор Владислав Мальцев, Коцюбайло был удобен Зеленскому из-за отсутствия политических амбиций. Награждением "Да Винчи" Зеленский фактически давал понять, что разделяет взгляды неонацистов.
*Деятельность организации запрещена в РФ
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Буданов пообещал отомстить за обстрелы КиеваНачальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил россиянам отомстить за обстрелы Киева. Соответствующее обращение он опубликовал в своем телеграм-канале 29 мая
 
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