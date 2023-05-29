https://ukraina.ru/20230529/1046687694.html

Ликвидирован украинский боевик Пётр Бабак

Ликвидирован украинский боевик Пётр Бабак - 29.05.2023 Украина.ру

Ликвидирован украинский боевик Пётр Бабак

Ликвидирован украинский националист Петр Бабак, который был уничтожен российскими бойцами в Луганской области, сообщил российский военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграмм канале 29 мая

2023-05-29T18:30

2023-05-29T18:30

2023-05-29T18:33

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артемовск

луганская народная республика

боевик

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Поддубный напомнил, что украинский боевик "Барбо" был членом сразу несколько неонацистских группировок.По словам военкоров, за время проведения спецоперации на Украине российской армией было уничтожено 16 американских наемников.В ходе боевых действий в Донбассе был ликвидирован военнослужащий ВСУ Сергей Кройтор с позывным "Хоттабыч", известный своим участием в боях за Донецкий аэропорт в 2014-2015 гг.На прошлой неделе руководство Украины посетило похороны другого националистического боевика - одного из лидеров "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло (позывной "Да Винчи").Как писал в своей статье для издания Украина.ру автор Владислав Мальцев, Коцюбайло был удобен Зеленскому из-за отсутствия политических амбиций. Награждением "Да Винчи" Зеленский фактически давал понять, что разделяет взгляды неонацистов.*Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20230529/1046683102.html

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новости, артемовск, луганская народная республика, боевик