https://ukraina.ru/20230529/1046687478.html

Михаил Резникович: кто он

Михаил Резникович: кто он - 29.05.2023 Украина.ру

Михаил Резникович: кто он

Режиссер

2023-05-29T22:27

2023-05-29T22:27

2023-05-29T22:27

новости

михаил резникович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1b/1044766001_122:0:700:325_1920x0_80_0_0_fbf291b7ee77ba0cb8211a80242ff120.jpg

Михаил Иерухимович (Юрьевич) Резникович родился 26 апреля 1938 года в Харькове. Окончил режиссёрский факультет Ленинградского института театра, музыки и кино в 1963 году (на курсе у выдающегося театрального режиссёра Георгия Товстоногова).В 1963—1966 годах — режиссёр Киевского русского драматического театра имени Леси Украинки. В 1966—1970 — работал в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского. В 1970—1984 — режиссёр, затем главный режиссёр Киевского театра им. Леси Украинки. С 1971 года начал преподавать режиссуру и актёрское мастерство в Театральном институте имени И. К. Карпенко-Карого, c 1984 года возглавил кафедру режиссуры и актёрского мастерства в институте, с 1990 года — профессор института имени И. К. Карпенко-Карого. В 1985—1988 годах художественный руководитель в Новосибирском драматическом театре «Красный факел». С 1994 года до весны 2022 года — генеральный директор — художественный руководитель Театра русской драмы имени Леси Украинки. В апреле 2005 года за поддержку кандидата Виктора Януковича на выборах 2004 года был уволен со своей должности решением министра культуры Украины, активиста оранжевой революции, Оксаны Билозир. В декабре 2005 года после многочисленных протестов коллектива театра киевской русской драмы, общественности и деятелей культуры России, был восстановлен в должности. Поставил более ста спектаклей в театрах.Обладатель звания Народный артист Украинской ССР. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации — за большой вклад в развитие искусства и укрепление российско-украинских культурных связей. Кавалер ордена «За заслуги» II степени, ордена «За заслуги» І степени, ордена князя Ярослава Мудрого IV степени. Обладатель звания Героя Украины с вручением ордена Державы.Сын — российский бизнесмен, генеральный директор компании Altimo Алексей Резникович. (род. 1968 г.). Невестка — журналистка Анастасия Чухрай, дочь кинорежиссёра Павла Чухрая.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, михаил резникович