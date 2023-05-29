Михаил Резникович: кто он
© vk.com / Клуб любителей театра им. Леси Украинки
© vk.com / Клуб любителей театра им. Леси Украинки
Режиссер
Михаил Иерухимович (Юрьевич) Резникович родился 26 апреля 1938 года в Харькове.
Окончил режиссёрский факультет Ленинградского института театра, музыки и кино в 1963 году (на курсе у выдающегося театрального режиссёра Георгия Товстоногова).
В 1963—1966 годах — режиссёр Киевского русского драматического театра имени Леси Украинки.
В 1966—1970 — работал в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского.
В 1970—1984 — режиссёр, затем главный режиссёр Киевского театра им. Леси Украинки.
С 1971 года начал преподавать режиссуру и актёрское мастерство в Театральном институте имени И. К. Карпенко-Карого, c 1984 года возглавил кафедру режиссуры и актёрского мастерства в институте, с 1990 года — профессор института имени И. К. Карпенко-Карого.
В 1985—1988 годах художественный руководитель в Новосибирском драматическом театре «Красный факел».
С 1994 года до весны 2022 года — генеральный директор — художественный руководитель Театра русской драмы имени Леси Украинки.
В апреле 2005 года за поддержку кандидата Виктора Януковича на выборах 2004 года был уволен со своей должности решением министра культуры Украины, активиста оранжевой революции, Оксаны Билозир.
В декабре 2005 года после многочисленных протестов коллектива театра киевской русской драмы, общественности и деятелей культуры России, был восстановлен в должности.
Поставил более ста спектаклей в театрах.
Обладатель звания Народный артист Украинской ССР. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации — за большой вклад в развитие искусства и укрепление российско-украинских культурных связей.
Кавалер ордена «За заслуги» II степени, ордена «За заслуги» І степени, ордена князя Ярослава Мудрого IV степени. Обладатель звания Героя Украины с вручением ордена Державы.
Сын — российский бизнесмен, генеральный директор компании Altimo Алексей Резникович. (род. 1968 г.).
Невестка — журналистка Анастасия Чухрай, дочь кинорежиссёра Павла Чухрая.