https://ukraina.ru/20230529/1046687130.html

Рада утвердила отмену 9 мая на Украине

Рада утвердила отмену 9 мая на Украине - 29.05.2023 Украина.ру

Рада утвердила отмену 9 мая на Украине

Депутаты Верховной Рады поддержали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом, сообщил депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале 29 мая

2023-05-29T17:53

2023-05-29T17:53

2023-05-29T17:53

новости

9 мая

владимир зеленский

рада

верховная рада

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Зеленский ранее сообщил, что подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается сделать 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.Также он утвердил празднование в стране Дня Европы 9 мая.Отмечается, что решение принято "с целью укрепления единства народов Европы", а также для "обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте".На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. День Победы 9 мая оставался праздником, но основные официальные мероприятия на государственном уровне переместились на 8 мая.

https://ukraina.ru/20230508/1046040596.html

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2023

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новости, 9 мая, владимир зеленский, рада, верховная рада