https://ukraina.ru/20230529/1046687130.html
Рада утвердила отмену 9 мая на Украине
Рада утвердила отмену 9 мая на Украине - 29.05.2023 Украина.ру
Рада утвердила отмену 9 мая на Украине
Депутаты Верховной Рады поддержали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом, сообщил депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале 29 мая
2023-05-29T17:53
2023-05-29T17:53
2023-05-29T17:53
новости
9 мая
владимир зеленский
рада
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037030177_0:0:1244:701_1920x0_80_0_0_adeb5c2604403c4537e9c4edb9af2bb2.jpg
Зеленский ранее сообщил, что подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается сделать 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.Также он утвердил празднование в стране Дня Европы 9 мая.Отмечается, что решение принято "с целью укрепления единства народов Европы", а также для "обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте".На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. День Победы 9 мая оставался праздником, но основные официальные мероприятия на государственном уровне переместились на 8 мая.
https://ukraina.ru/20230508/1046040596.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037030177_220:0:1244:768_1920x0_80_0_0_b001141d8e146af8da04dbbc03fc6228.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, 9 мая, владимир зеленский, рада, верховная рада
Новости, 9 мая, Владимир Зеленский, Рада, Верховная Рада
Рада утвердила отмену 9 мая на Украине
Депутаты Верховной Рады поддержали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом, сообщил депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале 29 мая
Зеленский ранее сообщил, что подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается сделать 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Также он утвердил празднование в стране Дня Европы 9 мая.
"С сегодняшнего дня 8 мая официально выходной день и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", — говорится в публикации.
Отмечается, что решение принято "с целью укрепления единства народов Европы", а также для "обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте".
На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. День Победы 9 мая оставался праздником, но основные официальные мероприятия на государственном уровне переместились на 8 мая.