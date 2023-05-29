Рада утвердила отмену 9 мая на Украине - 29.05.2023 Украина.ру
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Рада утвердила отмену 9 мая на Украине
Рада утвердила отмену 9 мая на Украине - 29.05.2023 Украина.ру
Рада утвердила отмену 9 мая на Украине
Депутаты Верховной Рады поддержали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом, сообщил депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале 29 мая
2023-05-29T17:53
2023-05-29T17:53
новости
9 мая
владимир зеленский
рада
верховная рада
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Зеленский ранее сообщил, что подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается сделать 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.Также он утвердил празднование в стране Дня Европы 9 мая.Отмечается, что решение принято "с целью укрепления единства народов Европы", а также для "обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте".На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. День Победы 9 мая оставался праздником, но основные официальные мероприятия на государственном уровне переместились на 8 мая.
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новости, 9 мая, владимир зеленский, рада, верховная рада
Новости, 9 мая, Владимир Зеленский, Рада, Верховная Рада

Рада утвердила отмену 9 мая на Украине

17:53 29.05.2023
 
© rada.gov.ua
© rada.gov.ua
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Депутаты Верховной Рады поддержали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом, сообщил депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале 29 мая
Зеленский ранее сообщил, что подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается сделать 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Также он утвердил празднование в стране Дня Европы 9 мая.
"С сегодняшнего дня 8 мая официально выходной день и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", — говорится в публикации.
Отмечается, что решение принято "с целью укрепления единства народов Европы", а также для "обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте".
На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. День Победы 9 мая оставался праздником, но основные официальные мероприятия на государственном уровне переместились на 8 мая.
тренировка ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
8 мая, 18:25
Подготовка к наступлению, рассказ Прилепина. Итоги 8 мая на УкраинеУкраина продолжает подготовку к наступлению. Захар Прилепин рассказал, как за ним охотились украинские террористы
 
Новости9 маяВладимир ЗеленскийРадаВерховная Рада
 
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