https://ukraina.ru/20230529/1046684365.html

Крымчанин признался в подготовке к госизмене

Крымчанин признался в подготовке к госизмене - 29.05.2023 Украина.ру

Крымчанин признался в подготовке к госизмене

Житель Крыма Альберт Круглов, которому предъявлено обвинение в приготовлении к государственной измене и участии в деятельности запрещённой организации, признал свою вину в ходе рассмотрения уголовного дела в Южном окружном военном суде, сообщает РИА Новости 29 мая

2023-05-29T17:36

2023-05-29T17:36

2023-05-29T17:37

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Ему вменяют статьи "приготовление к участию в деятельности террористической организации" и "приготовление к госизмене".В ходе заседания гособвинитель сказал, что Круглов собирался перейти на сторону ВСУ и вступить в террористическое объединение "Азов"*, запрещенное в Российской Федерации.Украинские спецслужбы используют откровенно террористические методы.Так, 2 марта на территории Брянской области диверсанты с Украины впервые проявили себя в сёлах Любечане и Сушаны. Террористам удалось подорвать жилой дом, газораспределительный шкаф и водонапорную башню.26 апреля сотрудниками ФСБ России за подготовку к террористическому акту в отношении Военно-морского клинического госпиталя в Симферополе был задержан гражданин России.28 апреля ФСБ задержала сторонника неонацизма, который готовил теракт на объекте энергетической инфраструктуры в Калужской области.Как ранее сообщало УФСБ по Крыму, житель Алушты Альберт Круглов привлек внимание спецслужб после публикации в соцсетях религиозно-экстремистских призывов.В 2018 году в ходе обыска у него дома нашли два СВУ, замаскированные под термос и бутылку. В ходе следствия он полностью признал вину. В 2019 году Алуштинский городской суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч рублей.В интервью изданию Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал, что сейчас в Россию приехало большое число мигрантов с Украины, и не все из них соблюдают закон.Украина переживает кризис, и образно говоря, у нее высокая температура не только на поле боя, но и в головах у украинцев, добавил генерал-майор.Полный текст интервью можно прочитать здесь.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20230525/1046551340.html

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новости, крым, терроризм, фсб, всу