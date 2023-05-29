https://ukraina.ru/20230529/1046674973.html

Сторонники Украины в СПбГУ поглумились над памятью студента, погибшего в боях за Россию

Сторонники Украины в СПбГУ поглумились над памятью студента, погибшего в боях за Россию - 29.05.2023 Украина.ру

Сторонники Украины в СПбГУ поглумились над памятью студента, погибшего в боях за Россию

Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ) оказался в центре громкого скандала - общественность призывает изгнать из вуза сторонников Украины среди обучающихся и преподавателей, которые глумятся над памятью погибшего в ходе СВО студента университета

2023-05-29T16:28

2023-05-29T16:28

2023-05-29T16:28

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украина

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санкт-петербург

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спецоперация

скандал

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В апреле погиб студент второго курса исторического факультета СПбГУ Фёдор Соломонов. Взяв академический отпуск на год, он отправился добровольцем в зону СВО. Ряд студентов в соцсетях организовали посмертную травлю погибшего, не скрывая своих симпатий к Украине.На скандал отреагировали в Министерстве образования РФ.Несмотря на то, что многие студенты и преподаватели почтили память погибшего, на истфаке СПбГУ нашлась группа людей, которая стала издеваться над смертью Соломонова, порочить его память, ставить на аватарки украинские флаги и обвинять тех, кто скорбел о его гибели, в "рашизме".Возглавил эту кампанию преподаватель университета Михаил Белоусов, чьи высказывания о "рашизме" стали достоянием общественности.Лишь после резонанса в СМИ и соцсетях ректорат СПбГУ обратил внимание на проукраинскую ячейку во главе с преподавателем на истфаке. В вузе заявили, что попросили правоохранительные органы провести проверку.Если будет установлено, что студенты и Белоусов совершали противоправные действия, то ректорат примет меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения, отчисления.Также с конца прошлой недели университет якобы проводит внутреннюю проверку. Ректор по безопасности направил обращение в комиссию по этике СПбГУ и попросил студентов, у которые есть какая-либо информация, направить ее ему и в комиссию.Тем не менее, по состоянию на настоящий момент проукраински настроенные студенты продолжают обучение и готовятся к экзаменам.

https://ukraina.ru/20230529/1046659865.html

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новости, украина, пропаганда, студенты, преподаватель, санкт-петербург, сво, спецоперация, скандал