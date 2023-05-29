Сторонники Украины в СПбГУ поглумились над памятью студента, погибшего в боях за Россию - 29.05.2023 Украина.ру
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Сторонники Украины в СПбГУ поглумились над памятью студента, погибшего в боях за Россию
Сторонники Украины в СПбГУ поглумились над памятью студента, погибшего в боях за Россию - 29.05.2023 Украина.ру
Сторонники Украины в СПбГУ поглумились над памятью студента, погибшего в боях за Россию
Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ) оказался в центре громкого скандала - общественность призывает изгнать из вуза сторонников Украины среди обучающихся и преподавателей, которые глумятся над памятью погибшего в ходе СВО студента университета
2023-05-29T16:28
2023-05-29T16:28
новости
украина
пропаганда
студенты
преподаватель
санкт-петербург
сво
спецоперация
скандал
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В апреле погиб студент второго курса исторического факультета СПбГУ Фёдор Соломонов. Взяв академический отпуск на год, он отправился добровольцем в зону СВО. Ряд студентов в соцсетях организовали посмертную травлю погибшего, не скрывая своих симпатий к Украине.На скандал отреагировали в Министерстве образования РФ.Несмотря на то, что многие студенты и преподаватели почтили память погибшего, на истфаке СПбГУ нашлась группа людей, которая стала издеваться над смертью Соломонова, порочить его память, ставить на аватарки украинские флаги и обвинять тех, кто скорбел о его гибели, в "рашизме".Возглавил эту кампанию преподаватель университета Михаил Белоусов, чьи высказывания о "рашизме" стали достоянием общественности.Лишь после резонанса в СМИ и соцсетях ректорат СПбГУ обратил внимание на проукраинскую ячейку во главе с преподавателем на истфаке. В вузе заявили, что попросили правоохранительные органы провести проверку.Если будет установлено, что студенты и Белоусов совершали противоправные действия, то ректорат примет меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения, отчисления.Также с конца прошлой недели университет якобы проводит внутреннюю проверку. Ректор по безопасности направил обращение в комиссию по этике СПбГУ и попросил студентов, у которые есть какая-либо информация, направить ее ему и в комиссию.Тем не менее, по состоянию на настоящий момент проукраински настроенные студенты продолжают обучение и готовятся к экзаменам.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, пропаганда, студенты, преподаватель, санкт-петербург, сво, спецоперация, скандал
Новости, Украина, пропаганда, студенты, преподаватель, Санкт-Петербург, СВО, Спецоперация, скандал

Сторонники Украины в СПбГУ поглумились над памятью студента, погибшего в боях за Россию

16:28 29.05.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ) оказался в центре громкого скандала - общественность призывает изгнать из вуза сторонников Украины среди обучающихся и преподавателей, которые глумятся над памятью погибшего в ходе СВО студента университета
В апреле погиб студент второго курса исторического факультета СПбГУ Фёдор Соломонов. Взяв академический отпуск на год, он отправился добровольцем в зону СВО. Ряд студентов в соцсетях организовали посмертную травлю погибшего, не скрывая своих симпатий к Украине.
На скандал отреагировали в Министерстве образования РФ.

"Ситуация безобразная и нетерпимая со всех точек зрения. Героически погиб студент Санкт-Петербургского университета, который добровольцем принимал участие в спецоперации. И вместо того, чтобы почтить память своего товарища, коллеги по университету, проявить нормальные человеческие чувства, мы видим абсолютно вульгарную попытку привлечь к себе внимание антироссийскими политическими заявлениями", - заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

Несмотря на то, что многие студенты и преподаватели почтили память погибшего, на истфаке СПбГУ нашлась группа людей, которая стала издеваться над смертью Соломонова, порочить его память, ставить на аватарки украинские флаги и обвинять тех, кто скорбел о его гибели, в "рашизме".
Возглавил эту кампанию преподаватель университета Михаил Белоусов, чьи высказывания о "рашизме" стали достоянием общественности.
Лишь после резонанса в СМИ и соцсетях ректорат СПбГУ обратил внимание на проукраинскую ячейку во главе с преподавателем на истфаке. В вузе заявили, что попросили правоохранительные органы провести проверку.
Если будет установлено, что студенты и Белоусов совершали противоправные действия, то ректорат примет меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения, отчисления.
Также с конца прошлой недели университет якобы проводит внутреннюю проверку. Ректор по безопасности направил обращение в комиссию по этике СПбГУ и попросил студентов, у которые есть какая-либо информация, направить ее ему и в комиссию.
Тем не менее, по состоянию на настоящий момент проукраински настроенные студенты продолжают обучение и готовятся к экзаменам.
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