https://ukraina.ru/20230529/1046667702.html

Безумная ярость уехавших. Почему Макаревич* и Хаматова хотят нас уничтожить

Безумная ярость уехавших. Почему Макаревич* и Хаматова хотят нас уничтожить - 29.05.2023 Украина.ру

Безумная ярость уехавших. Почему Макаревич* и Хаматова хотят нас уничтожить

Уехавшие из России артисты продолжают говорить о своём, о наболевшем: о ненависти к России и к её народу. Не хочется это слушать и обсуждать, но надо. Украина.ру, 29.05.2023

2023-05-29T13:17

2023-05-29T13:17

2023-05-29T14:44

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Уехавшие из России артисты продолжают говорить о своём, о наболевшем: о ненависти к России и к её народу. Не хочется это слушать и обсуждать, но надо.Можно сказать: да зачем они нам все, эти уехавшие! Надоели уже! И это правда. Надоели. Однако есть проблема: они хотят вернуться. Но вернуться они собираются в какую-то другую Россию. С другим правительством и с другим — это самое важное! — с другим народом.Народ их категорически не устраивает. Они ещё не говорят, как советник Зеленского Подоляк и глава украинской разведки Буданов: «Мы будем убивать всех русских». Но их слова очень близки и кровожадны. Судите сами.Чулпан Хаматова: «Хочется уничтожить»Чулпан Хаматову спрашивают о людях, которые высказали своё отношение к её откровенно антирусской и антироссийской позиции (интервью Зыгаря*):— Тебе хочется как-то побороть всех этих людей, как-то переубедить, уничтожить? Если бы тебе дали пистолет?— Да, хочется. Но это была бы слишком лёгкая смерть для них.Так переубедить или уничтожить? Очевидно, что Чулпан выбирает второй вариант. С добрым юмором отвечает народная артистка Российской Федерации. Своим тоненьким, детским голоском, со скромной, мягкой улыбкой.Ещё раньше она сообщила о своем отношении к Великой Отечественной войне:«Я, например, ненавижу Великую Отечественную войну, я не могу ею гордиться».Бандеровцы тоже ненавидят. И фашисты, и их потомки тоже с ненавистью относятся. Действительно, чем гордиться? Своим поражением? Или геноцидом русских, евреев, поляков?Хаматова ещё должна ответить за миллиард рублей, выведенный ею из её же фонда для помощи больным детям. Фонд «Подари жизнь» в народе уже переименовали на «Подари на жизнь».Где миллиард, Чулпан? Вот вам ответ на этот вопрос: «Вас надо уничтожить».Макаревич*: «Не чувствую вони»Вот Макаревич отвечает на вопрос Татьяны Лазаревой*, изменилось ли что-то для него с отъездом в Израиль.— Ничего не изменилось, просто я не чувствую той вони, что распространилась сейчас в воздухе России. Вот рухнет эта власть... но ведь это подтявкивающее г...но никуда не денется, — с горечью говорит Макаревич*.Народ не такой, неправильный народ! Не устраивает ни Хаматову, ни Макаревича*, тоже народного артиста России.То ли дело в Израиле на редких концертах в залах на 200 человек. Вот где отдыхаешь душой! В кругу своих, не подтявкивающих.Макаревич* описывает, как он наслаждается жизнью в Израиле. И концерты, и еда, и воздух - не сравнить с Россией, где «подтявкивающие».Дышится как легко. В стране, которая чуть ли не ежедневно бомбит ракетами соседей. Ну как соседей. Местное население, у которого отобрали их территорию и построили заново «древнее государство Израиль».При этом сам Макаревич*, как и Хаматова, как и Пугачёва с Галкиным* жили в России прекрасно. Наверное, потому, что не подтявкивали? Смело выступали против?Конечно же нет. Обласканы были властью, имели деньги, гастроли, дворцы и замки, звания, телевидение. Всё было к их услугам, все огромные возможности государства.Но теперь это государство и народ — «холопы и рабы», по мнению Пугачёвой.Она, кстати, недавно посетила концерт Макаревича. С неузнаваемым лицом, худая до анорексии, на сцену и со сцены её вели под руки.Климат Израиля не подходит? Странно. А Макаревич называет его прекрасным. Или всё дело в пожирающей изнутри ярости?— Давайте всё-таки не будем так резко говорить об уехавших артистах, у них тоже есть аргументы, — говорит наш знаменитый артист Дмитрий Харатьян. «Не будем вешать ярлыки», примирительно предлагает Дмитрий.Ну давайте. Они будут угрожать нам, будут признаваться в желании нас убить, истребить. Конечно, надо отнестись с пониманием.Люди в очень тяжёлом положении. У них нервный срыв.Нет, это не нервный срыв, не обнажившийся вдруг невроз.Это беспринципность, лживость, раздутое самомнение вылезли наружу. Никто из них, кстати, своих наград и званий не отдал. И не отказался. И не лишился!Нет у них на самом деле никаких убеждений. Убеждение одно: мы — цари, вы — рабы. Это одна из причин их бешенства: осознание, что они больше не «небожители».«Страшно далеки они от народа», как говорил Владимир Ильич.Кто работает для РоссииНо что мы, действительно, всё время об уехавших. Есть же те, кто выступает за Россию? Их очень много, но они не делают громких заявлений, а просто работают для России.Вот наш великий шахматист Сергей Карякин.Его, кстати, в рамках «культуры отмены» не пустили на чемпионат мира, и Ян Непомнящий, поехавший вместо него, без русского флага проиграл китайскому ныне чемпиону мира Дин Лиженю. Многие тогда писали в комментариях, что впервые рады, что представитель России проиграл.Чего ты хотел без русского флага, Непомнящий?! Фамилия какая говорящая у шахматиста.Попытка «прогиба» под международных империалистов-глобалистов была засчитана, милостиво разрешили сыграть. Но она ничего не дала, кроме поражения.Сергея Карякина сначала на полгода дисквалифицировала ФИДЕ — за политическую позицию, а потом он сам отказался категорически играть под нейтральным флагом.Карякин помогает фронту, поехал с помощью в Донецк, дал большой сеанс одновременной игры донецким детям. Постоянно выступает, поддерживает Россию и президента.Филипп Киркоров, что удивительно, на фоне семейного клана скрывшихся Галкиных-Пугачевых-Орбакайте, поддерживает армию России. Приезжал в госпиталь в Феодосии, общался с бойцами.Извинился за крест на сцене. Пусть уже носит свои перья, ладно.С крестом, конечно, сложно примириться. Будем надеяться, Филипп как-то внимательнее теперь станет относиться к оформлению своих выступлений.Много есть на самом деле тех, кто поддерживает Россию, среди известных людей.Николай Басков, Дмитрий Певцов, Тимати, Никита Джигурда (ещё одно удивление), дрессировщик Эдгард Запашный, Владимир Машков, Иван Охлобыстин и Евгений Плющенко, Прохор Шаляпин и Стас Михайлов, Ольга Бузова и Полина Гагарина.Не будем сейчас обсуждать их творчество, это совершенно другой вопрос. У Ольги Бузовой миллион подписчиков, которые слушают и поддерживают её патриотическую позицию.А есть же ещё и зарубежные звёзды. Стивен Сигал, Оливер Стоун. Есть и зарубежные политики: Марин Ле Пен, Сеголен Руаяль — бывший кандидат в президенты Франции.Но вы о них не слышите. Всё заглушает хор западной прессы и либеральных медиа.«Спящие» ждутНо много среди наших звезд кино, театра и спорта до сих пор есть «спящих».Они ждут. Чего ждут?Что всё будет как раньше: с замками, гастролями, расслабленной жизнью сибаритов. Презрением к этим... как их там? К народу, к вони этой.Вернутся из ссылки и эмиграции их покровители. Условный Ходорковский*, который сейчас содержит Гарри Каспарова*, Лайму Вайкуле, украинских пропагандистов типа Гордона.А может, и не условный, а именно что Ходорковский*, убийца мэра Нефтеюганска. Михаил Ходорковский* всегда хотел «руководить Россией».«Спящие» придут, припадут к стопам «условного Ходорковского*».Но, видимо, в их головах начинает появляться мысль: а вдруг это навсегда? Вдруг ничего не вернётся?Их активная когорта, рванувшая больше года назад за рубеж, это уже поняла.Отсюда и возникает безумная ярость уехавших: всё кончено, они выбрали не ту сторону. Как Ян Непомнящий, который сел играть без флага России.Отсюда и все эти безумные заявления, ведь невозможно представить, что делает их человек в здравом уме. Но они не помутились рассудком. Увы, это их настоящая сущность.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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https://ukraina.ru/20230130/1043078724.html

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2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

елена мурзина, эксклюзив, андрей макаревич, сво, россия, артисты, русские, сша, михаил подоляк, алла пугачева