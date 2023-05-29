Взрывы гремят в центре Киева - 29.05.2023 Украина.ру
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Взрывы гремят в центре Киева
Взрывы гремят в центре Киева - 29.05.2023 Украина.ру
Взрывы гремят в центре Киева
В столице Украины в понедельник, 29 мая, в районе 11:15 прогремели взрывы, пишут местные СМИ
2023-05-29T11:24
2023-05-29T11:52
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новости киева
взрывы
пво
удары
виталий кличко
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До этого в Киеве и области объявили воздушную тревогу. Отмечается, что сильных взрывов было несколько. Киевская городская госадминистрация проинформировала, что речь идет якобы о работе противовоздушной обороны ВСУ. Мэр города Виталий Кличко подтвердил взрывы в центральных районах. Ранее, в ночь на 29 мая, воздушная тревога объявлялась сразу во многих регионах Украины. Власти подтвердили, что по стране были нанесены удары. По словам президента Владимира Зеленского, имел место самый масштабный удар беспилотниками за все время СВО.Известно, что попадания были зафиксированы в одесском порту, Житомире, Хмельницком, Львове и других городах. Официальных комментариев от Министерства обороны России не поступало. На прошлой неделе российская армия наносила удары по украинским военным объектам.
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новости, киев, новости киева, взрывы, пво, удары, виталий кличко
Новости, Киев, Новости Киева, взрывы, ПВО, удары, Виталий Кличко

Взрывы гремят в центре Киева

11:24 29.05.2023 (обновлено: 11:52 29.05.2023)
 
© AP / Nariman El-Mofty
- РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP / Nariman El-Mofty
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В столице Украины в понедельник, 29 мая, в районе 11:15 прогремели взрывы, пишут местные СМИ
До этого в Киеве и области объявили воздушную тревогу.
Отмечается, что сильных взрывов было несколько.
Киевская городская госадминистрация проинформировала, что речь идет якобы о работе противовоздушной обороны ВСУ. Мэр города Виталий Кличко подтвердил взрывы в центральных районах.
Ранее, в ночь на 29 мая, воздушная тревога объявлялась сразу во многих регионах Украины. Власти подтвердили, что по стране были нанесены удары. По словам президента Владимира Зеленского, имел место самый масштабный удар беспилотниками за все время СВО.
Известно, что попадания были зафиксированы в одесском порту, Житомире, Хмельницком, Львове и других городах.
Официальных комментариев от Министерства обороны России не поступало. На прошлой неделе российская армия наносила удары по украинским военным объектам.
Пулеметная лента бойца спецназа
Вчера, 09:31
Неспокойная ночь, Белоруссия прикрывает дороги. Главное на Украине на утро 29 маяНа Украине в нескольких областях прогремели взрывы, работала ПВО. Белоруссия прикрывает дороги, связывающие её с Россией, в целях безопасности
 
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