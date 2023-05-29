https://ukraina.ru/20230529/1046661716.html

К чему призывал Линдси Грэм?

К чему призывал Линдси Грэм? - 29.05.2023 Украина.ру

К чему призывал Линдси Грэм?

"Русские умирают <...> Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно", — эта фраза старшего сенатора США от штата Южная Каролина Линдси Олина Грэма, посетившего 28 мая Киев, была распространена СМИ и вызвала нешуточный скандал. Уж слишком вызывающе она прозвучала

2023-05-29T10:35

2023-05-29T10:35

2023-05-29T13:37

эксклюзив

украина

сша

террор

геноцид

военная помощь

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Дмитрий Песков: «Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов».Дмитрий Медведев: «Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что США ещё никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов».Мария Захарова: «Сенатору Грэму есть с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и холокосту. Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима. В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра».Сергей Цеков: «Типичный представитель американского сообщества с моралью убийцы, для которых убивать людей, в том числе американцев, — совершенно нормальная история».Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян.Судя по всему, некоторое недоумение относительно приведённой цитаты возникло и за пределами России. В результате сенатор вынужден был оправдываться.На следующий день, после беседы Грэма с Зеленским, Reuters сообщил: «Линдси Грэм оспорил российскую критику его поддержки Украины в воскресенье, заявив, что он просто похвалил дух украинцев в сопротивлении российскому вторжению с помощью, предоставленной Вашингтоном. <...> В первоначальных выдержках из разговора, опубликованных офисом Зеленского, не было ясно, что эти два замечания были сделаны в разных частях разговора». В комментарии для агентства Грэм уточнил: «США сделали хорошее вложение, чтобы помочь освободить Украину от российских военных преступников».Как мы понимаем, разница тут невелика. Это Анатолий Шарий может позволить себе написать, что «фраза сенатора про "убивать русских" оказалась фейком и склейкой». По сути же, фейка никакого не было — обе фразы были сказаны в рамках одной беседы и дополняют друг друга. Склейка в таком случае вполне законна.Собственно, в своём «опровержении» это подтвердил и Грэм — он не обвинил пресс-службу Зеленского в фальсификации, а его пояснение отличается только деталями — «хорошим вложением» является не убийство русских как таковое, а «освобождение Украины». «Освобождение» же невозможно без того, чтобы «убивать русских», что сам же Грэм подчеркнул в обращении к Медведеву: «Если вы хотите, чтобы русские перестали гибнуть на Украине...»Не будем придираться к сенатору и уточнять, что имеется в виду под «освобождением» и что на Украине живут русские. Сойдёмся на том, что Грэм не призывал к террору и тем более к геноциду.Хотя нет. К террору Грэм призывал ещё в начале марта прошлого года. Он тогда написал, что человек, который «уберёт этого парня (имелся в виду Владимир Путин. — Авт.), окажет стране и миру большую услугу». Ну и поинтересовался, найдется ли в России свой Брут или Штауффенберг — организаторы покушений на Цезаря и Гитлера.Мария Захарова так же напомнила, что Грэм не единственный, кто призывал к геноциду: «В разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом Джордж Буш (младший из династии американских президентов) ровно так и сказал, полагая, что общается с киевским режимом: "Ваша задача — убить как можно больше русских"».В общем, вся история с разоблачением «фейков российской пропаганды» очень напоминает описанную Владимиром Аватковым историю с вмешательством России в турецкие выборы: «Оппозиционные ресурсы аргументируют это тем, что якобы "российская пропаганда" тиражировала заявления Кылычдароглу о необходимости введения санкций против России». Ну прекрасно же! В смысле, если написать, что Байдену 80 лет, то само по себе будет вмешательством в американские выборы — ведь избиратель может сделать вывод, что за старого маразматика голосовать всё же не стоит...И никто не обратил внимание на слова Грэма о том, что «Украина приняла американскую мантру: "Живи свободно или умри"» («живи свободно» при нынешнем украинском режиме само по себе издевательство, но для западного читателя это не очевидно). По сути-то он призывал к убийству обобщённых русских, включая и украинцев тоже. И понятно, встретил полное понимание со стороны Зеленского.

https://ukraina.ru/20230507/1046020237.html

https://ukraina.ru/20221003/1039328190.html

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эксклюзив, украина, сша, террор, геноцид, военная помощь