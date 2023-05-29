Турция остается Турцией, а Эрдоган — Эрдоганом - 29.05.2023 Украина.ру
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Турция остается Турцией, а Эрдоган — Эрдоганом
Турция остается Турцией, а Эрдоган — Эрдоганом - 29.05.2023 Украина.ру
Турция остается Турцией, а Эрдоган — Эрдоганом
Намного проще работать с объектом политического исследования, если находишь аналог, прототип, аватар последнего с явными и понятными характеристиками. Тогда, через изучение этих свойств и особенностей, можно многое понять и о базовом объекте, часто окутанного "туманом политики". А он куда гуще даже нарицательного "тумана войны".
2023-05-29T10:56
2023-05-29T17:25
дмитрий выдрин
мнения
турция
выборы
президентские выборы
эрдоган
оппозиция
восток
запад
сулейман сойлу
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С Эрджепом Эрдоганом в этом плане проблем не было. Он для меня давно и стойко ассоциируется с "ван кедиси" - ванской кошкой. Это то знаменитое и загадочное существо, которое живет на берегах одноименного озера. У него глаза разного цвета. Так сложился образ жизни породы, что главной пищей стала знаменитая и нежнейшая местная форель. Пришлось котикам стать боевыми подводными плавцами. И глазки приспособились - один прекрасно видит на суше, другой - под водой.Эрдогана как политика отличает именно это свойство. Он один из редкой породы лидеров, которые четко видят детали Запада и Востока; которые различают процессы и в глубинах общества, и на его поверхности. Это настораживает. Как и то, что глаза у него различного цвета. Но в век контактных офтальмологических линз это не выяснишь.Но вот найти выразительный символ другого претендента Кемаля Кылычдароглу у меня долго не получалось. Пока не поехал в Измирские горы. Уже рассказывал о немыслимой популярности в Турции марша "В горах Измира". О том, что там именно в мае расцветают розы неземной красоты. Решил между двумя избирательными турами убедиться в этом лично. Розы хороши! Но еще больше впечатлили цветущие кактусы. Вот тогда и родилась аналогия с "турецким Ганди".Кылычдароглу действительно выглядит как цветок кактуса. Скромный, трогательный, доступный... Якобы, доступный. Поскольку неосторожное желание к нему прикоснуться тут же наказывается пронзительной болью от тонко-невидимых острейших шипов. Раны от них очень болезненны и долго не заживающие. Но кактус не виноват - просто так устроен…И этот "кактус" смог пустить корни во все проблемные "трещинки" своего оппонента: землятресение, инфляция, протекционизм…Он заручился явной поддержкой самих Штатов о чем прямо заявил министр МВД Сулейман Сойлу. Он смог обаять значительную часть интеллигенции, особенно стамбульской. Интеллигенция ведь как ёжики любит кактусы. Потом, правда, плачет. Но потом. Я сам довольно высоко оценивал шансы "турецкого Ганди". Особенно с учетом того, что лидеры оппозиции, проигрывающие в первом туре, часто выигрывают во втором. Как когда-то Кучма победил Кравчука.Главного претендента на пост президента от турецкой объединенной оппозиции, мои коллеги аналитики классифицируют по-разному. Одни относят его к "контр-элите". То есть к тем политикам, которые в целом продолжат, но откорректируют линию действующей власти.Другие, считают его лидером "анти-элиты". То есть, вписывают в разряд "терминаторов", которые действующие правила разрушат "до основанья, а затем…" Затем, начнут принципиально новую политическую игру с новыми фигурами, целями и задачами.Мне подобная классификация представляется несколько упрощенной. В политике как, например, в танго, более устойчивой фигурой является не треугольник, а квадрат. Ведь не случайно именно этот танец самый популярный в околополитических аналогиях. Соответственно, стоит добавить еще один тип для политических олимпийцев. Учитывая моду, ее можно было бы обозначить как "прокси-элита".Это те "элитарии", которые любят играть на чужих полях. Ну, как некоторые страны предпочитают "прокси-войны" - сражения на чужих территориях, но за собственные цели. И наш фигурант пытается играть во всех плоскостях: начал делать карьеры в лоне коренной элиты; продолжил ее под контр-элитными лозунгами; ныне пытается оседлать анти-элитные интересы и настроения.И ему почти удалось! Но если бы попался оппонент попроще. Типа, например, подзабытого вохлаковатого Януковича или рыхловатого Вучича. А тут - опытнейший "ванский кот". Котище!За последние две предвыборные недели матерый "кот" сделал, как минимум, четыре разноуровневых хода, которые кардинально повлияли на ход компании. Сделал, скорее всего, интуитивно. Видимо подчинился логике судьбы, даже вопреки логике власти. Иншаллах!Первый ход, вроде бы сугубо технический. "Султан" не поддался уговорам близких и родственных людей и не позволил "редактировать" результаты первого тура. Напомню, что там не хватало менее одного(!) процента для победы. Ему пытались подсказать, что в России девяностых или в современных Штатах, дописывали в подобных случаях на порядок больше и тем не менее прокатывало. Но лидер оказался непреклонен.Это с одной стороны обескуражила его конкурентов, которые готовились к массовым протестам против фальсификаций. И даже получили под это ресурсы из-за рубежа. С другой стороны, качнулись в его строну колеблющиеся избиратели, которых убеждали в коварстве и лживости действующей власти. Этот ход, по моим прикидкам, точно добавил процент процент голосов.Второй ход - технологический. Команде Эрдогана удалось, в отличие от оппозиции, договориться о поддержке с третьим кандидатом Сиган Оганом. Ясно, что все шесть процентов, поддержавших его избирателей в первом туре не перешли полностью в электорат Эрдогана. Но три, точно. Наверное, аргументы в пользу этого альянса были разные. Политика - не школа благородных девиц. Только главные аргументы были все же не материальные, а сакральные.Оган красиво танцевал при объявлении об альянсе. Я часто бываю на Востоке и знаю, что здесь азартно за деньги не танцуют. Уверен, что основной аргумент поддержки - суверенитет и самобытность страны. Ну, чтоб Турция оставалась Турцией.Третий - символический. Эрдоган создал для обеспечения порядка некую вооруженную дружину. Вряд ли она и по численности, и по подготовке могла сыграть ключевую роль в судьбе страны. Кроме того, при полном контроле над армией и полицией едва ли в этом была необходимость. Но был создан мощный символ - гражданские люди, готовые взять в руки оружие для защиты курса и порядка державы.Кстати говоря, еще студентом, мне довелось видеть в любимой Венгрии подобное в виде отрядов "рабочей милиции". Даже посчастливилось спросить при встрече у венгерского лидера Яноша Кадра, почему эти парни одеты в архаичные танковые комбезы и вооружены устаревшими ППШа. Тот с характерной улыбкой ответил: "Это - не боевики, а символ опоры нашей власти".Вспомнил, почему-то об этом, когда прочитал, что на подземных складах Артёмовска, обнаружили миллионы единиц ППШа еще в смазке. Мда…Конечно, символика даже для Востока тонкая материя. Но процента два весит.Четвертый - метафизический. Перед вторым туром были вывешаны небольшие и скромные борды Эрдогана с впечатляющей надписью: "Правда с нами. Жизнь продолжается". Круто! Знаменитый Брат 2 вошел в историю фразой "сила в правде". А турецкий политик изрек, что в правде сама жизнь. Это не перечеркнуть ни чем… А процентами даже и измерить не возможно.А еще Эрдогану невероятно мощно помогла украинская сторона. Аккурат между выборными турами ей был сдан упомянутый Артёмовск. Напомню, что во время Отечественной войны, Турция должна была выступить против Союза после падения Сталинграда. Его же освобождение резко поменяла ее планы и геополитические симпатии. Подобное произошло и сейчас. Освобождение Артёмовска резко изменило на выборах баланс симпатий между Востоком и Западом. Это неопытные девушки любят героев, а страны как и зрелые женщины, любят победителей.И ведь есть некая глубинная, почти мистическая связь, между Сталинградом и Артемовском. Особенно, если вспомнить, что Артем был лучшим другом молодого Сталина. Настолько близким, что вождь после смерти товарища усыновил его маленького ребенка и воспитывал его вместе со своим сыном, не делая между ними различий. А потом еще и создал в шахтерском городке один из лучших в мире заводов шампанских вин.Но это отдельная история. А пока отмечу, что после Артёмовска многие многие мои знакомы оппозиционеры решили все же голосовать за Эрдогана. Парадоксально, но Украина ему добавила минимум пару баллов.Плюс, конечно, и незримое китайское воздействие на выборы через проект транстурецкой жд. Китайцы, в частности, первыми выразили беспокойство по поводу атаки украинских морских беспилотников на российское военное судно "Иван Хурс" в экономической зоне Турции. Ведь их магистраль планируется как раз вдоль Черного моря. Да к тому же вице-адмирал Иван Кузмич Хурс помогал китайскому флоту создавать разведку. Ну, как вице-адмирал Ушаков туркам…Увлекся. Короче и это требует отдельного разговора.А пока опять нервный вечер. С салютами, но без Артемовского шампанского. Заканчивается подсчет голосов. Поспорил, что перевес будет около пяти процентов. Уф, пожалуй, выпил бы бокал!
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
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дмитрий выдрин, мнения, турция, выборы, президентские выборы, эрдоган, оппозиция, восток, запад, сулейман сойлу
Дмитрий Выдрин, Мнения, Турция, выборы, президентские выборы, Эрдоган, оппозиция, Восток, Запад, Сулейман Сойлу

Турция остается Турцией, а Эрдоган — Эрдоганом

10:56 29.05.2023 (обновлено: 17:25 29.05.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкII тур президентских выборов в Турции
II тур президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Дмитрий Выдрин авторы
Дмитрий Выдрин
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Намного проще работать с объектом политического исследования, если находишь аналог, прототип, аватар последнего с явными и понятными характеристиками. Тогда, через изучение этих свойств и особенностей, можно многое понять и о базовом объекте, часто окутанного "туманом политики". А он куда гуще даже нарицательного "тумана войны".
С Эрджепом Эрдоганом в этом плане проблем не было. Он для меня давно и стойко ассоциируется с "ван кедиси" - ванской кошкой. Это то знаменитое и загадочное существо, которое живет на берегах одноименного озера. У него глаза разного цвета. Так сложился образ жизни породы, что главной пищей стала знаменитая и нежнейшая местная форель. Пришлось котикам стать боевыми подводными плавцами. И глазки приспособились - один прекрасно видит на суше, другой - под водой.
Эрдогана как политика отличает именно это свойство. Он один из редкой породы лидеров, которые четко видят детали Запада и Востока; которые различают процессы и в глубинах общества, и на его поверхности. Это настораживает. Как и то, что глаза у него различного цвета. Но в век контактных офтальмологических линз это не выяснишь.
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
Но вот найти выразительный символ другого претендента Кемаля Кылычдароглу у меня долго не получалось. Пока не поехал в Измирские горы. Уже рассказывал о немыслимой популярности в Турции марша "В горах Измира". О том, что там именно в мае расцветают розы неземной красоты. Решил между двумя избирательными турами убедиться в этом лично. Розы хороши! Но еще больше впечатлили цветущие кактусы. Вот тогда и родилась аналогия с "турецким Ганди".
Кылычдароглу действительно выглядит как цветок кактуса. Скромный, трогательный, доступный... Якобы, доступный. Поскольку неосторожное желание к нему прикоснуться тут же наказывается пронзительной болью от тонко-невидимых острейших шипов. Раны от них очень болезненны и долго не заживающие. Но кактус не виноват - просто так устроен…
И этот "кактус" смог пустить корни во все проблемные "трещинки" своего оппонента: землятресение, инфляция, протекционизм…Он заручился явной поддержкой самих Штатов о чем прямо заявил министр МВД Сулейман Сойлу. Он смог обаять значительную часть интеллигенции, особенно стамбульской. Интеллигенция ведь как ёжики любит кактусы. Потом, правда, плачет. Но потом. Я сам довольно высоко оценивал шансы "турецкого Ганди". Особенно с учетом того, что лидеры оппозиции, проигрывающие в первом туре, часто выигрывают во втором. Как когда-то Кучма победил Кравчука.
Главного претендента на пост президента от турецкой объединенной оппозиции, мои коллеги аналитики классифицируют по-разному. Одни относят его к "контр-элите". То есть к тем политикам, которые в целом продолжат, но откорректируют линию действующей власти.
Другие, считают его лидером "анти-элиты". То есть, вписывают в разряд "терминаторов", которые действующие правила разрушат "до основанья, а затем…" Затем, начнут принципиально новую политическую игру с новыми фигурами, целями и задачами.
II тур президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Вчера, 10:32
Реджеп Тайип Эрдоган: победа здорового антизападного консерватизмаВ Турции по итогам второго тура президентских выборов все было решено, когда глава Центризбиркома этой страны Ахмет Йенер заявил о подсчете 99,43% обработанных бюллетеней. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал недосягаем, и 1 июня это утвердят окончательно
Мне подобная классификация представляется несколько упрощенной. В политике как, например, в танго, более устойчивой фигурой является не треугольник, а квадрат. Ведь не случайно именно этот танец самый популярный в околополитических аналогиях. Соответственно, стоит добавить еще один тип для политических олимпийцев. Учитывая моду, ее можно было бы обозначить как "прокси-элита".
Это те "элитарии", которые любят играть на чужих полях. Ну, как некоторые страны предпочитают "прокси-войны" - сражения на чужих территориях, но за собственные цели. И наш фигурант пытается играть во всех плоскостях: начал делать карьеры в лоне коренной элиты; продолжил ее под контр-элитными лозунгами; ныне пытается оседлать анти-элитные интересы и настроения.
И ему почти удалось! Но если бы попался оппонент попроще. Типа, например, подзабытого вохлаковатого Януковича или рыхловатого Вучича. А тут - опытнейший "ванский кот". Котище!
За последние две предвыборные недели матерый "кот" сделал, как минимум, четыре разноуровневых хода, которые кардинально повлияли на ход компании. Сделал, скорее всего, интуитивно. Видимо подчинился логике судьбы, даже вопреки логике власти. Иншаллах!
Первый ход, вроде бы сугубо технический. "Султан" не поддался уговорам близких и родственных людей и не позволил "редактировать" результаты первого тура. Напомню, что там не хватало менее одного(!) процента для победы. Ему пытались подсказать, что в России девяностых или в современных Штатах, дописывали в подобных случаях на порядок больше и тем не менее прокатывало. Но лидер оказался непреклонен.
Это с одной стороны обескуражила его конкурентов, которые готовились к массовым протестам против фальсификаций. И даже получили под это ресурсы из-за рубежа. С другой стороны, качнулись в его строну колеблющиеся избиратели, которых убеждали в коварстве и лживости действующей власти. Этот ход, по моим прикидкам, точно добавил процент процент голосов.
Второй ход - технологический. Команде Эрдогана удалось, в отличие от оппозиции, договориться о поддержке с третьим кандидатом Сиган Оганом. Ясно, что все шесть процентов, поддержавших его избирателей в первом туре не перешли полностью в электорат Эрдогана. Но три, точно. Наверное, аргументы в пользу этого альянса были разные. Политика - не школа благородных девиц. Только главные аргументы были все же не материальные, а сакральные.
Оган красиво танцевал при объявлении об альянсе. Я часто бываю на Востоке и знаю, что здесь азартно за деньги не танцуют. Уверен, что основной аргумент поддержки - суверенитет и самобытность страны. Ну, чтоб Турция оставалась Турцией.
Третий - символический. Эрдоган создал для обеспечения порядка некую вооруженную дружину. Вряд ли она и по численности, и по подготовке могла сыграть ключевую роль в судьбе страны. Кроме того, при полном контроле над армией и полицией едва ли в этом была необходимость. Но был создан мощный символ - гражданские люди, готовые взять в руки оружие для защиты курса и порядка державы.
Кстати говоря, еще студентом, мне довелось видеть в любимой Венгрии подобное в виде отрядов "рабочей милиции". Даже посчастливилось спросить при встрече у венгерского лидера Яноша Кадра, почему эти парни одеты в архаичные танковые комбезы и вооружены устаревшими ППШа. Тот с характерной улыбкой ответил: "Это - не боевики, а символ опоры нашей власти".
Вспомнил, почему-то об этом, когда прочитал, что на подземных складах Артёмовска, обнаружили миллионы единиц ППШа еще в смазке. Мда…Конечно, символика даже для Востока тонкая материя. Но процента два весит.
Всеобщие выборы в Турции
28 мая, 17:59
Эрдоган заявил, что для турецкого народа настало время защищать свою волю до последнего моментаДействующий президент Турции Реджеп Эрдоган призвал соратников защищать урны для голосования до оглашения результатов выборов, сообщило РИА Новости 28 мая со ссылкой на сообщение главы страны в Twitter
Четвертый - метафизический. Перед вторым туром были вывешаны небольшие и скромные борды Эрдогана с впечатляющей надписью: "Правда с нами. Жизнь продолжается". Круто! Знаменитый Брат 2 вошел в историю фразой "сила в правде". А турецкий политик изрек, что в правде сама жизнь. Это не перечеркнуть ни чем… А процентами даже и измерить не возможно.
А еще Эрдогану невероятно мощно помогла украинская сторона. Аккурат между выборными турами ей был сдан упомянутый Артёмовск. Напомню, что во время Отечественной войны, Турция должна была выступить против Союза после падения Сталинграда. Его же освобождение резко поменяла ее планы и геополитические симпатии. Подобное произошло и сейчас. Освобождение Артёмовска резко изменило на выборах баланс симпатий между Востоком и Западом. Это неопытные девушки любят героев, а страны как и зрелые женщины, любят победителей.
И ведь есть некая глубинная, почти мистическая связь, между Сталинградом и Артемовском. Особенно, если вспомнить, что Артем был лучшим другом молодого Сталина. Настолько близким, что вождь после смерти товарища усыновил его маленького ребенка и воспитывал его вместе со своим сыном, не делая между ними различий. А потом еще и создал в шахтерском городке один из лучших в мире заводов шампанских вин.
Но это отдельная история. А пока отмечу, что после Артёмовска многие многие мои знакомы оппозиционеры решили все же голосовать за Эрдогана. Парадоксально, но Украина ему добавила минимум пару баллов.
Плюс, конечно, и незримое китайское воздействие на выборы через проект транстурецкой жд. Китайцы, в частности, первыми выразили беспокойство по поводу атаки украинских морских беспилотников на российское военное судно "Иван Хурс" в экономической зоне Турции. Ведь их магистраль планируется как раз вдоль Черного моря. Да к тому же вице-адмирал Иван Кузмич Хурс помогал китайскому флоту создавать разведку. Ну, как вице-адмирал Ушаков туркам…Увлекся. Короче и это требует отдельного разговора.
А пока опять нервный вечер. С салютами, но без Артемовского шампанского. Заканчивается подсчет голосов. Поспорил, что перевес будет около пяти процентов. Уф, пожалуй, выпил бы бокал!
 
Дмитрий ВыдринМненияТурциявыборыпрезидентские выборыЭрдоганоппозицияВостокЗападСулейман Сойлу
 
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23:42Владимир Попов: кто он
22:27Михаил Резникович: кто он
21:54Ариф Эсин: Турция выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил
21:35Венесуэла может присоединиться к БРИКС
21:33Ариф Эсин: Турции выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил (англ.)
21:30Результаты победы Эрдогана в среднесрочной перспективе
20:38Президент США призвал граждан заботиться о военнослужащих национальных вооруженных сил
20:07В ВСУ опасаются, что некоторые населенные пункты могут в скором времени отойти к России
19:51Канцлер Германии пригласил переизбранного президента Турции в Берлин
19:29Двое сербов получили ранения в результате столкновения представителей международных сил НАТО в Косово
18:59Американский сенатор Линдси Грэм рад возможности разозлить российские власти
18:44Тревога в Киеве или удары по центрам принятия решений. Итоги 29 мая на Украине
18:30Ликвидирован украинский боевик Пётр Бабак
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