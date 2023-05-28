https://ukraina.ru/20230528/1046652207.html

Поляки и американцы и вторжение на Белгородщину. Итоги 28 мая на Украине

Поляки и американцы и вторжение на Белгородщину. Итоги 28 мая на Украине - 28.05.2023 Украина.ру

Поляки и американцы и вторжение на Белгородщину. Итоги 28 мая на Украине

В рейде украинских военных в Белгородскую область принимали участие поляки и американцы. Обстановка в регионе остаётся напряжённой

2023-05-28T18:30

2023-05-28T18:30

2023-05-28T18:30

хроники

эксклюзив

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Об участии иностранцев во вторжению на территорию России сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сославшись на слова местной жительницы, попавшей во время вторжения в плен к украинским военным."Заехал проведать и всех раненых во вторую городскую больницу. Пообщался с жителями. Все рассказы от увиденного и пережитого очень тяжелые. Особенно тех, кто был ранен, но не мог выбраться из подвалов много часов на захваченной ДРГ территории. Особенно тяжело, конечно, жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа. Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках её держали два украинца, остальные, с её слов – поляки и американцы. Что испытала она, наверное, трудно даже представить. Психологическое состояние очень тяжёлое, никто и ничто не вернет ей мужа. Но нужно собраться и быть сильной ради детей, а мы со свой стороны обязательно поможем", - заявил Гладков.Он также рассказал о других жителях Белгородской области, переживших вторжение украинских и иностранных военных.⠀"Навестил и супружескую пару из Грайворонского округа, которая была ранена и тоже много часов находилась в подвале, и женщину с тяжёлым ранением, но самым бодрым духом. Уверен, что у каждого из них выздоровление пойдет очень быстро. Все говорят о том, что врачи максимально оказывают всю необходимую помощь. Все мы хотим, чтобы они быстрее вернулись домой к своим близким. Делаем для этого всё", - отметил Гладков.Губернатор Гладков, сославшись на слова местных жителей, рассказал о том, как глава Козинского сельского поселения Игорь Моховенко на руках выносил раненых, несколько раз его машина была обстреляна."Когда я сам встречался с ним в Козинке, видел простреленное лобовое стекло. То есть стреляли в упор, стреляли несколько раз. Несмотря на это, он не спрятался, оказывал помощь не только жителям Козинки, но и соседнему Глотово. И благодаря его умелым действиям спасено много людей. Безграничная благодарность ему от всех жителей!" - подчеркнул Гладков.Ранее уже появлялись сообщения о том, что за Украину воюет значительное количество американских и, особенно, польских военных."Мы, как я уже говорил, перемалываем резервы ВСУ. Сегодня в Бахмут (украинское название Артёмовска. — Ред.) уже вкидываются хорошо подготовленные подразделения противника. Целыми днями польская речь. Если я раньше говорил, что наёмников мало, то сейчас их огромное количество. Украинский спецназ. Идёт кровавейшая битва!" — заявлял 26 апреля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.Некоторые источники также сообщали, что воюющие на Украине поляки — кадровые военные."Влад, привет! Думаю, тебе будет интересно. У нас тут на нашем пограничном переходе состоялась передача шести тел погибших поляков. Их перевозки забрали тела из какого-то армейского морга и оформлялись у нас на пересечение "ленточки". Так вот, все поляки по документам оказались действующими военнослужащими Польши, и сопровождали их тоже военные. Из разговора их (как ты понимаешь, польский тут у нас второй государственный) я понял, что пятеро — это экипаж польского "Краба", а один откуда-то из их "спецуры". Они уточнялись, кого в какую часть доставлять, и сверяли документы. "Спец" был офицер, в звании хорунжего. Что-то типа нашего прапора. А в экипаже главным был старший сержант. Морды у сопровождающих были каменные, с нашими общались через губу, как с быдлом, и было видно, что никакой братской любви они к нам не испытывают. Мне мой приятель с таможни сказал, что в последнее время такие "передачи" стали регулярными. Но тут уже с его слов. Я пишу о том, чему был сам свидетелем. Теперь понимаешь, с кем вы реально воюете? "Спецура" "пшековская", экипажи на польских САУ "пшековские"...", - цитировал 7 декабря письмо от своего друга с Украины российский военный эксперт Владислав Шурыгин.Что касается американских военных, то об их появлении на фронте также было известно довольно давно. При этом некоторые из кадровых военных армии США, как, например, сержант Александр Святов, спокойно признают своё участие в боевых действиях и указывают, что всё ещё находятся на службе в американской армии.Как считает ряд СМИ, в крайнем случае американцы могут решиться и на отправку на Украину военного контингента."Если Байден предвидит скорый крах Украины, нельзя исключать и американского вмешательства. Отправить "добровольцев" он сможет и безо всякой НАТО, но даже в этом случае есть основания полагать, что Альянс не выстоит — и не потому, что на него напали, а потому, что его обманули", — сообщало издание Asia Times 26 апреля.Тем временем Белгородская область в последние дни переживает крайне непростые дни. Так, увеличилась интенсивность обстрелов со стороны Украины.По данным губернатора Гладкова, вчера для Шебекино был "самый тяжёлый день". Городской округ обстреливали пять раз."В Шебекинском горокруге за минувшие сутки зафиксировано 103 прилёта. Пункт пропуска обстрелян 20 раз из миномёта и гранатомёта. Пострадавших и разрушений нет. По городу Шебекино выпущено 38 артиллерийских снарядов. К сожалению, есть погибший – Николай Сергеевич, работал охранником на одном из предприятий города. Также в результате обстрелов пострадали 15-летняя девочка и 17-летний парень. Девочке диагностировали обширное осколочное ранение голени, повреждение икроножной мышцы и дефект мягких тканей, парню – контузию головного мозга. Также пострадал мужчина, у него ссадина на голове и психологический шок", - рассказывал Гладков о том, что происходило в Шебекино.Также были обстреляны и другие населённые пункты в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах и Грайворонском городском округе.Сегодня ВСУ ударили по селу Новая Таволжанка и Шебекинскому городскому округу."В Шебекино осколками снарядов повреждены забор и постройки одного из предприятий. На территории произошло возгорание. Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению. В селе Безлюдовка также зафиксирован прилёт на территорию базы отдыха. Снаряд попал в один из корпусов, в результате чего есть задымление. Оперативные службы в пути. В селе Белянка рядом с частным жилым домом на парашюте спущен неизвестный предмет. Место оцеплено, работает следственная группа", - рассказал о происходящем в последнем губернатор Гладков.Ряд экспертов предполагает, что и в будущем Украина может снова попытаться организовать вторжение в Белгородскую или какой-то другой граничащий с северными областями Украины регион с тем, чтобы отвлечь силы ВС РФ, в то время, как Украина попытается развить наступление на другом направлении.

https://ukraina.ru/20230528/1046647465.html

https://ukraina.ru/20230528/1046643056.html

https://ukraina.ru/20230527/1046635487.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив