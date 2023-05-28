И в парках погулять, и в море поплескаться: чем новые регионы России удивят туристов этим летом - 28.05.2023 Украина.ру
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И в парках погулять, и в море поплескаться: чем новые регионы России удивят туристов этим летом
И в парках погулять, и в море поплескаться: чем новые регионы России удивят туристов этим летом - 28.05.2023 Украина.ру
И в парках погулять, и в море поплескаться: чем новые регионы России удивят туристов этим летом
В преддверии курортного сезона журналист Украина.ру Александр Чаленко побывал в посёлке Урзуф ДНР
2023-05-28T16:39
2023-05-28T16:39
новости
видео
россия
туризм
днр
азовское море
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Он узнал у местных жителей, чем изюминка азовского побережья готова удивить туристов в период летнего сезона 2023 года. Из репортажа вы узнаете, как курортный посёлок преобразился при России и что ещё предстоит сделать.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, видео, россия, туризм, днр, азовское море, видео
Новости, Видео, Россия, туризм, ДНР, Азовское море

И в парках погулять, и в море поплескаться: чем новые регионы России удивят туристов этим летом

16:39 28.05.2023
 
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В преддверии курортного сезона журналист Украина.ру Александр Чаленко побывал в посёлке Урзуф ДНР
Он узнал у местных жителей, чем изюминка азовского побережья готова удивить туристов в период летнего сезона 2023 года. Из репортажа вы узнаете, как курортный посёлок преобразился при России и что ещё предстоит сделать.
 
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