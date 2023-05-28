https://ukraina.ru/20230528/1046650854.html

И в парках погулять, и в море поплескаться: чем новые регионы России удивят туристов этим летом

И в парках погулять, и в море поплескаться: чем новые регионы России удивят туристов этим летом - 28.05.2023 Украина.ру

И в парках погулять, и в море поплескаться: чем новые регионы России удивят туристов этим летом

В преддверии курортного сезона журналист Украина.ру Александр Чаленко побывал в посёлке Урзуф ДНР

2023-05-28T16:39

2023-05-28T16:39

2023-05-28T16:39

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Он узнал у местных жителей, чем изюминка азовского побережья готова удивить туристов в период летнего сезона 2023 года. Из репортажа вы узнаете, как курортный посёлок преобразился при России и что ещё предстоит сделать.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, россия, туризм, днр, азовское море, видео