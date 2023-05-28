https://ukraina.ru/20230528/1046647465.html

Тероборона Самбора и воры, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 мая

Тероборона Самбора и воры, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 мая - 28.05.2023 Украина.ру

Тероборона Самбора и воры, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 мая

Руководство теробороны Львовской области обвинили в воровстве. Украинские войска наносят удары по регионам России

2023-05-28T13:01

2023-05-28T13:01

2023-05-28T13:02

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 30 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском 7 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, на волновахском 5 обстрелов из РСЗО, выпустив 156 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Благодатное, Володарское, Волноваха."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины и ранении мужчины в ранее освобожденной Волновахе", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 20 жилых домостроений в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Володарском и Волновахе. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры – не зафиксировано.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили 6 снарядов калибра 155 мм по Червоногвардейскому району Макеевки, 7 снарядов калибра 152 мм по Никитовскому району Горловки, а также в общей сложности 39 снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому и Киевскому районам Донецка."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 мая по состоянию на 10:00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооружённых формирований Украины — Ред.) городов республики: Донецк (Киевский район) - ул. Венгерская, 2 - частный жилой дом; - ул. Сбежнева, 1, 6 - частные жилые дома. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать", - сообщило представительство.Как рассказал журналистам представитель экстренных служб Херсонской области, украинские войска на протяжении ночи продолжали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным сёлам, выпустив по ним 28 снарядов."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Коханы, Васильевка, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии", - рассказал он.Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, предыдущий день - 27 мая стал самым напряжённым днём для Шебекино."Самый тяжёлый день для округа. Только сам город был 5 раз под обстрелом. Самое страшное - погиб человек. Утешить близких невозможно, это утрата невосполнима. Трое ранены. Среди них двое детей. Всем раненым окажем необходимую помощь всеми ресурсами, которые у нас есть. Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице", - написал он.Губернатор сообщил, что власти региона провели большую работу с силовыми структурами."Изменения уже есть. Насколько они имеют долгосрочный характер, покажет время. Будет ухудшение, конечно, сразу будем принимать решение, исходя из складывающейся ситуации. Но если есть сомнения и переживания уже сейчас, пожалуйста, обращайтесь в Администрацию Шебекинского округа, ко мне в приемную, а также в администрации муниципальных образований, которые расположены поблизости. Мы везде ждем звонков и разместим на любое время в безопасном месте", - указал Гладков.Он также привёл данные по разрушениям."То, что успели обойти вместе с главой округа и зафиксировали сотрудники администрации: в 11 многоквартирных домах в 70 квартирах есть повреждения - выбиты стекла в окнах и балконах, посечены фасады зданий, также разрушения зафиксированы в 6 частных домовладениях, 2 крупных предприятиях, 3 коммерческих объектах и 12 автомобилях. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток, но где-то уже подрядная организация произвела необходимые замеры. Максимально быстро стараемся закрыть тепловой контур, чтобы дождь не повредил имущество. Есть нарушения по работе энергоснабжающих предприятий, до часу ночи все восстановят", - написал он у себя в телеграм-канале.Утром 28 мая Гладков разместил у себя сводку за ночь."По сравнению со вчерашним днём, ночь прошла спокойно. Информация в Оперативный штаб области, который работает у нас круглосуточно, об обстрелах и новых происшествиях не поступала. Но с утра будем собирать ее дополнительно по всем приграничным сёлам, районам и округам. Раненые дети, которые пострадали вчера в Шебекино, находятся в областной больнице. Делаем всё необходимое. Если будет нужно, будем отправлять в Москву. Сейчас врачи понимают, что делать. Лекарственные препараты все есть. Надеюсь, что очень быстро пойдут на поправку", - отметил Гладков.Он также сообщил, что принято дополнительное решение, что во всех приграничных муниципальных образованиях, а также в Белгороде, Яковлевском и Новооскольком городских округах принято решение о завершении учебного года. Однако это не касается экзаменов. Также Гладков сообщил о том, что в регионе начнут дополнительный сбор заявок на детский оздоровительный отдых за пределами региона.Позже он выложил у себя в телеграм-канале детальную сводку об обстрелах Белгородской области украинскими военными.Воровство в теробороне ГаличиныВо Львовской области открыли уголовное производство по фактам злоупотреблений с питанием бойцов Самборской ТрО. В ответ на обращение военнослужащих Самборской терробороны по поводу злоупотреблений с их обеспечением в Госбюро расследований зарегистрировали уголовное производство, сообщила "Львовская мануфактура новостей".Как заявил украинские военные, к ним на передовую к ним доставляли гнилые, заплесневевшие, просроченные продукты питания, а в воинской части они должны были питаться за свой счёт."Вследствие небрежного отношения к военной службе должностных лиц воинских частей А7371 и А7031 личный состав не был обеспечен продовольственным и вещественным обеспечением, что повлекло за собой тяжкие последствия", – указано в выписке из реестра уголовных дел.Как сообщило издание, в начале мая этого года солдаты Самборской ТРО направили обращение к президенту Украины, где привели ряд фактов злоупотреблений их военного руководства на общую сумму почти 100 млн грн (около 200 млн руб. - Ред.).Бойцы теробороны Самбора пожаловались, что во время их пребывания в зоне боевых действий в Донбассе в течение апреля – августа 2022 года, к ним привозили плесень, гнилые овощи и фрукты, испорченное мясо и сосиски, срок годности которых уже истёк."Командир батальона… и командир бригады, точно зная об обеспечении личного состава некачественным питанием, не принимали мер к его улучшению, с неуважением относились к личному составу и не обеспечивали поднятия боевого духа военнослужащих, на запросы подчиненных по улучшению состояния питания не реагировали, что привело к ухудшению состояния здоровья военнослужащих", – указывалось в письме к президенту со стороны бойцов теробороны.Они оценили ущерб от действий своих командиров в 10 млн грн. (около 20 млн руб. - Ред.).Также солдаты заявили, что несмотря на то, что во время службы они находятся на полном государственном обеспечении, в пункте постоянной дислокации в Самборе их кормили только один раз в сутки, с июля по октябрь 2022 вообще не кормили. Сейчас же их заставляют ежемесячно платить деньги за питание — по 300 грн. (около 600 руб. - Ред.) за приготовление обеда.Кроме того, военные сообщили, что 90% личного состава воинской части одевались или за свой счёт, или благодаря волонтёрам. По подсчётам, таким образом, их руководители разворовали более 80 млн грн. (около 160 млн руб. - Ред.).Теперь украинские правоохранители должны изучить жалобы. Если подтвердится всё то, что написали военные, их командованию грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

https://ukraina.ru/20230528/1046643056.html

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https://ukraina.ru/20230527/1046628726.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники