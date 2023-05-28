Тероборона Самбора и воры, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 мая
13:01 28.05.2023 (обновлено: 13:02 28.05.2023)
© Фото : Настоящий Гладков / Telegramрезультаты обстрела ВСУ Белгородской области
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Руководство теробороны Львовской области обвинили в воровстве. Украинские войска наносят удары по регионам России
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 30 ударов по территории этого региона России.
"На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском 7 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, на волновахском 5 обстрелов из РСЗО, выпустив 156 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Благодатное, Володарское, Волноваха.
"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины и ранении мужчины в ранее освобожденной Волновахе", - сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 20 жилых домостроений в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Володарском и Волновахе. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры – не зафиксировано.
На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили 6 снарядов калибра 155 мм по Червоногвардейскому району Макеевки, 7 снарядов калибра 152 мм по Никитовскому району Горловки, а также в общей сложности 39 снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому и Киевскому районам Донецка.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 мая по состоянию на 10:00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооружённых формирований Украины — Ред.) городов республики: Донецк (Киевский район) - ул. Венгерская, 2 - частный жилой дом; - ул. Сбежнева, 1, 6 - частные жилые дома. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать", - сообщило представительство.
Как рассказал журналистам представитель экстренных служб Херсонской области, украинские войска на протяжении ночи продолжали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным сёлам, выпустив по ним 28 снарядов.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Коханы, Васильевка, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии", - рассказал он.
Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, предыдущий день - 27 мая стал самым напряжённым днём для Шебекино.
"Самый тяжёлый день для округа. Только сам город был 5 раз под обстрелом.
Самое страшное - погиб человек. Утешить близких невозможно, это утрата невосполнима. Трое ранены. Среди них двое детей. Всем раненым окажем необходимую помощь всеми ресурсами, которые у нас есть. Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице", - написал он.
Самое страшное - погиб человек. Утешить близких невозможно, это утрата невосполнима. Трое ранены. Среди них двое детей. Всем раненым окажем необходимую помощь всеми ресурсами, которые у нас есть. Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице", - написал он.
Губернатор сообщил, что власти региона провели большую работу с силовыми структурами.
"Изменения уже есть. Насколько они имеют долгосрочный характер, покажет время. Будет ухудшение, конечно, сразу будем принимать решение, исходя из складывающейся ситуации. Но если есть сомнения и переживания уже сейчас, пожалуйста, обращайтесь в Администрацию Шебекинского округа, ко мне в приемную, а также в администрации муниципальных образований, которые расположены поблизости. Мы везде ждем звонков и разместим на любое время в безопасном месте", - указал Гладков.
Он также привёл данные по разрушениям.
"То, что успели обойти вместе с главой округа и зафиксировали сотрудники администрации: в 11 многоквартирных домах в 70 квартирах есть повреждения - выбиты стекла в окнах и балконах, посечены фасады зданий, также разрушения зафиксированы в 6 частных домовладениях, 2 крупных предприятиях, 3 коммерческих объектах и 12 автомобилях. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток, но где-то уже подрядная организация произвела необходимые замеры. Максимально быстро стараемся закрыть тепловой контур, чтобы дождь не повредил имущество. Есть нарушения по работе энергоснабжающих предприятий, до часу ночи все восстановят", - написал он у себя в телеграм-канале.
Утром 28 мая Гладков разместил у себя сводку за ночь.
"По сравнению со вчерашним днём, ночь прошла спокойно. Информация в Оперативный штаб области, который работает у нас круглосуточно, об обстрелах и новых происшествиях не поступала. Но с утра будем собирать ее дополнительно по всем приграничным сёлам, районам и округам. Раненые дети, которые пострадали вчера в Шебекино, находятся в областной больнице. Делаем всё необходимое. Если будет нужно, будем отправлять в Москву. Сейчас врачи понимают, что делать. Лекарственные препараты все есть. Надеюсь, что очень быстро пойдут на поправку", - отметил Гладков.
Он также сообщил, что принято дополнительное решение, что во всех приграничных муниципальных образованиях, а также в Белгороде, Яковлевском и Новооскольком городских округах принято решение о завершении учебного года. Однако это не касается экзаменов. Также Гладков сообщил о том, что в регионе начнут дополнительный сбор заявок на детский оздоровительный отдых за пределами региона.
Позже он выложил у себя в телеграм-канале детальную сводку об обстрелах Белгородской области украинскими военными.
Воровство в теробороне Галичины
Во Львовской области открыли уголовное производство по фактам злоупотреблений с питанием бойцов Самборской ТрО. В ответ на обращение военнослужащих Самборской терробороны по поводу злоупотреблений с их обеспечением в Госбюро расследований зарегистрировали уголовное производство, сообщила "Львовская мануфактура новостей".
Как заявил украинские военные, к ним на передовую к ним доставляли гнилые, заплесневевшие, просроченные продукты питания, а в воинской части они должны были питаться за свой счёт.
"Вследствие небрежного отношения к военной службе должностных лиц воинских частей А7371 и А7031 личный состав не был обеспечен продовольственным и вещественным обеспечением, что повлекло за собой тяжкие последствия", – указано в выписке из реестра уголовных дел.
"Вследствие небрежного отношения к военной службе должностных лиц воинских частей А7371 и А7031 личный состав не был обеспечен продовольственным и вещественным обеспечением, что повлекло за собой тяжкие последствия", – указано в выписке из реестра уголовных дел.
Как сообщило издание, в начале мая этого года солдаты Самборской ТРО направили обращение к президенту Украины, где привели ряд фактов злоупотреблений их военного руководства на общую сумму почти 100 млн грн (около 200 млн руб. - Ред.).
Бойцы теробороны Самбора пожаловались, что во время их пребывания в зоне боевых действий в Донбассе в течение апреля – августа 2022 года, к ним привозили плесень, гнилые овощи и фрукты, испорченное мясо и сосиски, срок годности которых уже истёк.
"Командир батальона… и командир бригады, точно зная об обеспечении личного состава некачественным питанием, не принимали мер к его улучшению, с неуважением относились к личному составу и не обеспечивали поднятия боевого духа военнослужащих, на запросы подчиненных по улучшению состояния питания не реагировали, что привело к ухудшению состояния здоровья военнослужащих", – указывалось в письме к президенту со стороны бойцов теробороны.
Бойцы теробороны Самбора пожаловались, что во время их пребывания в зоне боевых действий в Донбассе в течение апреля – августа 2022 года, к ним привозили плесень, гнилые овощи и фрукты, испорченное мясо и сосиски, срок годности которых уже истёк.
"Командир батальона… и командир бригады, точно зная об обеспечении личного состава некачественным питанием, не принимали мер к его улучшению, с неуважением относились к личному составу и не обеспечивали поднятия боевого духа военнослужащих, на запросы подчиненных по улучшению состояния питания не реагировали, что привело к ухудшению состояния здоровья военнослужащих", – указывалось в письме к президенту со стороны бойцов теробороны.
27 мая, 09:48Угроза ЗАЭС, намёк Залужного, признание Малюка. Главное на Украине на утро 27 маяВ Запорожской области встревожились заявлением Главного управления разведки Минобороны Украины по поводу ЗАЭС. Главком ВСУ Валерий Залужный намекнул на начало наступления ВСУ. Глава СБУ Василий Малюк признался в причастности Украины к теракту на Крымском мосту
Они оценили ущерб от действий своих командиров в 10 млн грн. (около 20 млн руб. - Ред.).
Также солдаты заявили, что несмотря на то, что во время службы они находятся на полном государственном обеспечении, в пункте постоянной дислокации в Самборе их кормили только один раз в сутки, с июля по октябрь 2022 вообще не кормили. Сейчас же их заставляют ежемесячно платить деньги за питание — по 300 грн. (около 600 руб. - Ред.) за приготовление обеда.
Кроме того, военные сообщили, что 90% личного состава воинской части одевались или за свой счёт, или благодаря волонтёрам. По подсчётам, таким образом, их руководители разворовали более 80 млн грн. (около 160 млн руб. - Ред.).
Теперь украинские правоохранители должны изучить жалобы. Если подтвердится всё то, что написали военные, их командованию грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.
Теперь украинские правоохранители должны изучить жалобы. Если подтвердится всё то, что написали военные, их командованию грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.