"Мясорубка" с миллионом снарядов и раздутой армией: Копылов об СВО и параллелях с Первой мировой - 27.05.2023 Украина.ру
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"Мясорубка" с миллионом снарядов и раздутой армией: Копылов об СВО и параллелях с Первой мировой
"Мясорубка" с миллионом снарядов и раздутой армией: Копылов об СВО и параллелях с Первой мировой - 27.05.2023 Украина.ру
"Мясорубка" с миллионом снарядов и раздутой армией: Копылов об СВО и параллелях с Первой мировой
Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру рассказал о сходствах сражений времён Первой мировой войны и битв в ходе СВО, а также о возможных обстоятельствах для капитуляции киевского режима
2023-05-27T16:28
2023-05-27T16:28
видео
новости
кирилл копылов
первая мировая война
вс рф
всу
сво
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, новости, кирилл копылов, первая мировая война, вс рф, всу, сво, артемовск, видео
Видео, Новости, Кирилл Копылов, Первая мировая война, ВС РФ, ВСУ, СВО, Артемовск

"Мясорубка" с миллионом снарядов и раздутой армией: Копылов об СВО и параллелях с Первой мировой

16:28 27.05.2023
 
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Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру рассказал о сходствах сражений времён Первой мировой войны и битв в ходе СВО, а также о возможных обстоятельствах для капитуляции киевского режима
00:23 - Сравнение бахмутской мясорубки и битвы при Вердене;
01:55 - Может ли Украина сделать ход, как французы под Верденом?
03:29 - О последствиях битвы за Артёмовск;
04:27 - Сравнение армий Первой мировой войны с ВС РФ и ВСУ;
05:48 - О сравнении типичных ошибок Первой мировой войны и СВО;
07:04 - Об объективных причинах окончания Первой мировой войны;
08:30 - О необходимых видах вооружения и снабжении;
10:29 - О роли и модернизации авиации времён Первой мировой войны и СВО;
13:12 - Сравнение ошибок черноморского флота в ходе СВО и британцев в ходе Дарданелльской операции;
14:19 - Нужна ли нам новая мобилизация?
15:43 - Какой ресурс решил исход Первой мировой войны?
17:22 - Исторические примеры классических наступательных операций, которые заканчивались окружением.
 
ВидеоНовостиКирилл КопыловПервая мировая войнаВС РФВСУСВОАртемовск
 
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