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"Мясорубка" с миллионом снарядов и раздутой армией: Копылов об СВО и параллелях с Первой мировой

"Мясорубка" с миллионом снарядов и раздутой армией: Копылов об СВО и параллелях с Первой мировой - 27.05.2023 Украина.ру

"Мясорубка" с миллионом снарядов и раздутой армией: Копылов об СВО и параллелях с Первой мировой

Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру рассказал о сходствах сражений времён Первой мировой войны и битв в ходе СВО, а также о возможных обстоятельствах для капитуляции киевского режима

2023-05-27T16:28

2023-05-27T16:28

2023-05-27T16:28

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00:23 - Сравнение бахмутской мясорубки и битвы при Вердене; 01:55 - Может ли Украина сделать ход, как французы под Верденом? 03:29 - О последствиях битвы за Артёмовск; 04:27 - Сравнение армий Первой мировой войны с ВС РФ и ВСУ; 05:48 - О сравнении типичных ошибок Первой мировой войны и СВО; 07:04 - Об объективных причинах окончания Первой мировой войны; 08:30 - О необходимых видах вооружения и снабжении; 10:29 - О роли и модернизации авиации времён Первой мировой войны и СВО; 13:12 - Сравнение ошибок черноморского флота в ходе СВО и британцев в ходе Дарданелльской операции; 14:19 - Нужна ли нам новая мобилизация? 15:43 - Какой ресурс решил исход Первой мировой войны? 17:22 - Исторические примеры классических наступательных операций, которые заканчивались окружением.

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