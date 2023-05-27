"Мясорубка" с миллионом снарядов и раздутой армией: Копылов об СВО и параллелях с Первой мировой
Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру рассказал о сходствах сражений времён Первой мировой войны и битв в ходе СВО, а также о возможных обстоятельствах для капитуляции киевского режима
00:23 - Сравнение бахмутской мясорубки и битвы при Вердене;
01:55 - Может ли Украина сделать ход, как французы под Верденом?
03:29 - О последствиях битвы за Артёмовск;
04:27 - Сравнение армий Первой мировой войны с ВС РФ и ВСУ;
05:48 - О сравнении типичных ошибок Первой мировой войны и СВО;
07:04 - Об объективных причинах окончания Первой мировой войны;
08:30 - О необходимых видах вооружения и снабжении;
10:29 - О роли и модернизации авиации времён Первой мировой войны и СВО;
13:12 - Сравнение ошибок черноморского флота в ходе СВО и британцев в ходе Дарданелльской операции;
14:19 - Нужна ли нам новая мобилизация?
15:43 - Какой ресурс решил исход Первой мировой войны?
17:22 - Исторические примеры классических наступательных операций, которые заканчивались окружением.
01:55 - Может ли Украина сделать ход, как французы под Верденом?
03:29 - О последствиях битвы за Артёмовск;
04:27 - Сравнение армий Первой мировой войны с ВС РФ и ВСУ;
05:48 - О сравнении типичных ошибок Первой мировой войны и СВО;
07:04 - Об объективных причинах окончания Первой мировой войны;
08:30 - О необходимых видах вооружения и снабжении;
10:29 - О роли и модернизации авиации времён Первой мировой войны и СВО;
13:12 - Сравнение ошибок черноморского флота в ходе СВО и британцев в ходе Дарданелльской операции;
14:19 - Нужна ли нам новая мобилизация?
15:43 - Какой ресурс решил исход Первой мировой войны?
17:22 - Исторические примеры классических наступательных операций, которые заканчивались окружением.