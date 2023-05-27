"Не убоюсь я зла": международный фестиваль фантастики в ДНР. Эксклюзив Украина.ру - 27.05.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230527/1046633740.html
"Не убоюсь я зла": международный фестиваль фантастики в ДНР. Эксклюзив Украина.ру
"Не убоюсь я зла": международный фестиваль фантастики в ДНР. Эксклюзив Украина.ру - 27.05.2023 Украина.ру
"Не убоюсь я зла": международный фестиваль фантастики в ДНР. Эксклюзив Украина.ру
Уже 5 лет, несмотря на все сложности и опасности, в Донбассе проходит международный литературный фестиваль "Звезды над Донбассом". В этом году для обеспечения безопасности его проводили в Мариуполе.
2023-05-27T14:31
2023-05-27T14:31
видео
новости
донбасс
фестиваль
звезды
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1b/1046633616_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1dd727f02527b888edfc6bf8dfbfe2a7.jpg
И это не единственная причина. В прошлом году организаторы и друзья ЗнД оказывали гуманитарную помощь городу, пострадавшему от боевых действий. Таким образом прошёл четвёртый фестиваль.В начале мая в Мариуполе собрались более 300 гостей из самых разных стран и самых разных профессий, но объединяло всех одно – помощь Донбассу. Международный литературный фестиваль многие годы способствует взаимной интеграции культурных пространств Донбасса и России. Как он проходил в этом году? Смотрите в нашем материале.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1b/1046633616_253:0:1213:720_1920x0_80_0_0_6350be68349478c6afb622884b50ba87.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, новости, донбасс, фестиваль, звезды, мариуполь, видео
Видео, Новости, Донбасс, Фестиваль, звезды, Мариуполь

"Не убоюсь я зла": международный фестиваль фантастики в ДНР. Эксклюзив Украина.ру

14:31 27.05.2023
 
Читать в
Уже 5 лет, несмотря на все сложности и опасности, в Донбассе проходит международный литературный фестиваль "Звезды над Донбассом". В этом году для обеспечения безопасности его проводили в Мариуполе.
И это не единственная причина. В прошлом году организаторы и друзья ЗнД оказывали гуманитарную помощь городу, пострадавшему от боевых действий. Таким образом прошёл четвёртый фестиваль.
В начале мая в Мариуполе собрались более 300 гостей из самых разных стран и самых разных профессий, но объединяло всех одно – помощь Донбассу. Международный литературный фестиваль многие годы способствует взаимной интеграции культурных пространств Донбасса и России. Как он проходил в этом году? Смотрите в нашем материале.
 
ВидеоНовостиДонбассФестивальзвездыМариуполь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Поляки и американцы и вторжение на Белгородщину. Итоги 28 мая на Украине
18:00Черниговский евразиец Пётр Савицкий
17:59Эрдоган заявил, что для турецкого народа настало время защищать свою волю до последнего момента
17:39В Турции завершился второй тур президентских выборов – СМИ
17:02Американский полковник сказал, что будет после провала контрнаступления ВСУ
16:55Армен Гаспарян об особенностях освещения спецоперации и странностях в действиях премьера Армении Пашиняна
16:39И в парках погулять, и в море поплескаться: чем новые регионы России удивят туристов этим летом
16:34США выступают главным спонсором и инициатором прокси-войны против России – Пискарев
16:07"Старый дурак": Медведев прокомментировал слова американского сенатора об убийстве русских
15:31"Зеленский – выпендрёжник": читатели британской газеты прокомментировали промо-ролик контрнаступления ВСУ
15:09ВС России пресекли действия вражеских ДРГ в Харьковской области – Минобороны РФ
14:40ВС России уничтожили пункт дислокации наёмников в Харьковской области – Минобороны России
14:23Запад ведёт войну против РФ по всем фронтам – Песков
14:12Россия должна делать то, что соответствует её национальным интересам и быть жёсткой – Песков
13:48Министр обороны Сербии заявил, что Косово хочет проводить дальнейший террор энтических сербов
13:14Американский профессор объяснил, почему Киев откладывает своё контрнаступление
13:01Тероборона Самбора и воры, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 мая
12:44Украина хочет ввести санкции против Ирана на 50 лет – СМИ
12:24"Сатанизм": В Госдуме прокомментировали слова американского сенатора об убийствах русских
11:59Экс-советник Кучмы предрёк конфликт между Зеленским и Залужным
Лента новостейМолния