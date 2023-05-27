https://ukraina.ru/20230527/1046633740.html

"Не убоюсь я зла": международный фестиваль фантастики в ДНР. Эксклюзив Украина.ру

"Не убоюсь я зла": международный фестиваль фантастики в ДНР. Эксклюзив Украина.ру - 27.05.2023 Украина.ру

"Не убоюсь я зла": международный фестиваль фантастики в ДНР. Эксклюзив Украина.ру

Уже 5 лет, несмотря на все сложности и опасности, в Донбассе проходит международный литературный фестиваль "Звезды над Донбассом". В этом году для обеспечения безопасности его проводили в Мариуполе.

2023-05-27T14:31

2023-05-27T14:31

2023-05-27T14:31

видео

новости

донбасс

фестиваль

звезды

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1b/1046633616_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1dd727f02527b888edfc6bf8dfbfe2a7.jpg

И это не единственная причина. В прошлом году организаторы и друзья ЗнД оказывали гуманитарную помощь городу, пострадавшему от боевых действий. Таким образом прошёл четвёртый фестиваль.В начале мая в Мариуполе собрались более 300 гостей из самых разных стран и самых разных профессий, но объединяло всех одно – помощь Донбассу. Международный литературный фестиваль многие годы способствует взаимной интеграции культурных пространств Донбасса и России. Как он проходил в этом году? Смотрите в нашем материале.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, новости, донбасс, фестиваль, звезды, мариуполь, видео