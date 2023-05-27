https://ukraina.ru/20230527/1046633740.html
"Не убоюсь я зла": международный фестиваль фантастики в ДНР. Эксклюзив Украина.ру
"Не убоюсь я зла": международный фестиваль фантастики в ДНР. Эксклюзив Украина.ру - 27.05.2023 Украина.ру
"Не убоюсь я зла": международный фестиваль фантастики в ДНР. Эксклюзив Украина.ру
Уже 5 лет, несмотря на все сложности и опасности, в Донбассе проходит международный литературный фестиваль "Звезды над Донбассом". В этом году для обеспечения безопасности его проводили в Мариуполе.
2023-05-27T14:31
2023-05-27T14:31
2023-05-27T14:31
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донбасс
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мариуполь
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И это не единственная причина. В прошлом году организаторы и друзья ЗнД оказывали гуманитарную помощь городу, пострадавшему от боевых действий. Таким образом прошёл четвёртый фестиваль.В начале мая в Мариуполе собрались более 300 гостей из самых разных стран и самых разных профессий, но объединяло всех одно – помощь Донбассу. Международный литературный фестиваль многие годы способствует взаимной интеграции культурных пространств Донбасса и России. Как он проходил в этом году? Смотрите в нашем материале.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, новости, донбасс, фестиваль, звезды, мариуполь, видео
Видео, Новости, Донбасс, Фестиваль, звезды, Мариуполь
"Не убоюсь я зла": международный фестиваль фантастики в ДНР. Эксклюзив Украина.ру
Уже 5 лет, несмотря на все сложности и опасности, в Донбассе проходит международный литературный фестиваль "Звезды над Донбассом". В этом году для обеспечения безопасности его проводили в Мариуполе.
И это не единственная причина. В прошлом году организаторы и друзья ЗнД оказывали гуманитарную помощь городу, пострадавшему от боевых действий. Таким образом прошёл четвёртый фестиваль.
В начале мая в Мариуполе собрались более 300 гостей из самых разных стран и самых разных профессий, но объединяло всех одно – помощь Донбассу. Международный литературный фестиваль многие годы способствует взаимной интеграции культурных пространств Донбасса и России. Как он проходил в этом году? Смотрите в нашем материале.