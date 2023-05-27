https://ukraina.ru/20230527/1046632569.html

Конкретизация "китайского плана"

Конкретизация "китайского плана" - 27.05.2023 Украина.ру

Конкретизация "китайского плана"

Одной из важных проблем урегулирования украинского конфликта являются формулировки. Не очень чёткие термины "демилитаризации" и "денацификации" требовали раскрытия в виде определённой "дорожной карты" ещё год назад. Тем более, они нужны сейчас, когда на Смоленской площади выстроилась уже очередь желающих поучаствовать в урегулировании конфликта.

2023-05-27T16:26

2023-05-27T16:26

2023-05-27T16:26

украина

россия

китай

переговоры

план

мнения

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МИД РФ пошёл навстречу пожеланиям международной общественности – 27 мая заместитель министра Михаил Галузин в интервью ТАСС назвал условия для завершения конфликта на Украине.По его словам, условием переговоров является прекращения боевых действий ВСУ и поставок западного вооружения.Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира нужны следующие шаги:1. Отказ Украины от вступления в ЕС и НАТО.2. Возвращение к нейтральному внеблоковому статусу.3. Признание новых территориальных реалий.4. Защита прав русскоязычных граждан и нацменьшинств5. Русский язык – второй государственный.Если исключить несколько невнятный, с моей точки зрения, пункт 4, то данный предложения уже напоминают определённый набор целей, фактически включающий демилитаризацию и денацификацию.Есть вопрос к пункту 1 – Владимир Путин 17 июня прошлого года заявил буквально следующее: "ЕС не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличии от НАТО, поэтому (…) мы ничего не имеем против – это суверенное решение любой страны присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям, а дело этого экономического объединения принимать в свои члены новые государства или нет". Если заявленная таким образом позиция почему-то изменилась, следует объяснить – почему.Важным обстоятельством является то, что Галузин озвучил этот перечень на следующий день после встречи со спецпосланником правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем. Учитывая сделанные последним ранее заявления можно предположить, что это согласованная позиция двух стран.Теперь возникает вопрос – возможно ли принять такой план и действительно ли приведёт к прочному миру? Откровенно говоря, по обоим пунктам у нас есть существенные сомнения.Разумеется, тут не следует опираться на все вообще заявления украинских официальных лиц, которые сводятся в основном к тому, что цель Украины – не вести переговоры, а убить всех русских вообще (российское руководство – как минимум). Такие заявления носят, преимущественно, пропагандистский характер и, если дело дойдёт до переговоров, они будут отброшены.Минимальный набор требований Украины сформулировал25 мая глава МИД Дмитрий Кулеба: "мы открыты к обсуждению любых мирных инициатив, если они уважают два принципа: не предусматривают территориальных уступок и не ведут к замораживанию конфликта вместо мира". Думаем, это не всё. Например, стремление в состав ЕС и НАТО зафиксировано в Конституции Украины и менять её украинская сторона предсказуемо откажется.Относительно "территориальных реалий" – мы в принципе не представляем себе киевский режим, который бы согласился де-юре признать российский статус Крыма (это относится и к тому правительству, которое, предположительно, могло быть сформировано весной 2022 года). Иное дело, если речь идёт о признании де-факто и сохранении территориями спорного международного статуса. Но это означает, что Украина не прекратит усилий по возвращению территорий и рано или поздно попытается решить вопрос силой – какая уж тут демилитаризация…Вопрос о статусе языка будет вынесен Киевом на референдум, результат которого легко предсказуем – против выскажется подавляющее большинство избирателей. В принципе шансы на фиксацию этой нормы были утрачены в 1996 году, когда принималась Конституция Украины.В общем же все эти пункты выглядели нереалистично ещё в 2013 году, что поменялось сейчас?В смысле, поменялось, разумеется, многое. Например, в случае сохранения нынешнего режима (даже если Зеленского заменить на Залужного или, при всей фантастичности такого сценария, Вилкула) достижение каких-либо соглашений будет сопровождаться усилением террористических атак на Россию.Мы, разумеется, благодарны китайским товарищам за миротворческие усилия и даже верим, что какой-то вариант мирного урегулирования при условии сохранения украинской государственности всё же возможен (сосуществовали же мы как-то с 1991 по 2014 год), но полагаем, что условием этого должны быть очень существенные изменения не только на Украине, но и в мировой политике в целом.

https://ukraina.ru/20230517/1046292757.html

https://ukraina.ru/20230302/1044020858.html

https://ukraina.ru/20230221/1043803781.html

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украина, россия, китай, переговоры, план, мнения