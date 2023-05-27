https://ukraina.ru/20230527/1046630607.html

Вспышка слева. Чем опасны современные наследники народовольцев

Вспышка слева. Чем опасны современные наследники народовольцев - 27.05.2023 Украина.ру

Вспышка слева. Чем опасны современные наследники народовольцев

Неоспариваемые масштаб и значение победы Советского Союза в Великой Отечественной войне сыграли с отечественной историей не самую добрую шутку.

2023-05-27T11:03

2023-05-27T11:03

2023-05-27T11:08

мнения

россия

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На фоне Победы 45-го года в массовом сознании вся остальная летопись страны как-то скукожилась и померкла, стала набором событий если не второстепенных, то точно не главных, а скорее предваряющих вот то – самое главное.И, предположу даже, что Великая Отечественная война стала единственно допускаемым паттерном дальнейшего исторического развития страны. Не цензурой какой-то там допускаемым, а сознанием каждого отдельно взятого человека. Стала универсальной матрицей, которая, как считается, обязательно повторится, но уже на современном этапе, пусть и с отличиями, насколько неизбежными, настолько не принципиальными.Разве не так?! Вот, сейчас, например, осознавая текущее положение на фронтах, мы подсознательно помещаем себя в 1941 или 1942 год, но при этом абсолютно точно уверены, что обязательно настанет и победный 45-й.Между тем богатейшая и интереснейшая история нашего Отечества содержит гораздо больше событий, ситуаций, личностей и аналогий, обращение к которым, в ряде случаев, может оказаться не менее полезным и продуктивным. Более того, даже поверхностно исследуя различные исторические периоды существования Государства Российского, можно заметить, что некоторые из них гораздо более сопоставимы с нашими днями. А, ведь, это может значит, что и ситуация сейчас может развиваться так же, как тогда. Или почти как тогда. А не так как мы загадали себе однажды, раз и навсегда.Сейчас, сверяя нашу страну нынешнюю со своей страной сороковых годов прошлого века, желая себе ту же траекторию событий, мы отчего-то отказываемся замечать, что, а общества-то в них были совершенно разные. Разумеется, есть миллионы причин объясняющие эту разность, но неотрицаемо разные. Вот, совершенно друг на друга не похожие.Например - народовольцы.Их или кого-то даже отдаленно напоминающих их не было и не могло быть в Советском Союзе, сопротивлявшемся гитлеровской Германии. Закончились гораздо раньше. Куда-то делись. Были и нет. Как корова языком слизала. Несмотря на то, что "бомбисты" и их менее радикальные соратники по борьбе с царским режимом почитались в СССР как предтечи и предвестники революции. Без оглядки на то, что Герцена, восхвалявшего "молодых штурманов будущей бури", цитировал сам Ленин, никаких живых носителей этой идеи тогда не было и в помине.Куда делись?!Это, кстати, хороший вопрос с очевидным ответом: отчего Советская власть тех, кому она, по сути, была обязана своим возникновением, не просто не возвеличила, а наоборот – извела до последнего человека, оставив вместо живых борцов их музейные, книжные да киношные симулякры. Учили Плеханова, Игнатова, Засулич и прочих, но создавать юношеское движение с их идеями в основе – ну уж нет!А сейчас?! А сейчас такие есть. Конечно, неформальные. Конечно, не один в один Рахметовы и Базаровы, чтобы непременно в черных сюртуках, с лихорадочно горящими глазами и туберкулезным покашливанием – слава богу, реакция Манту позволяет выявить опасное заболевание на ранних сроках. Но они есть, с тем особым типом разрушительной экзальтации, злого и ехидного неприятия происходящего, абсолютной уверенностью в своей правоте на основе кичливого интеллектуального превосходства над "остальными". Все это очень сильно роднит сегодняшних нигилистов с их предтечами полуторавековой давности.Сегодня для того, чтобы быть вместе, им совсем не обязательно организовывать коммуны в клоповниках доходных домов. Не нужно собираться в прокуренных мрачных трактирах, где из самого мрачного угла за ними следит бледный филер. Для печати листовок и прокламаций нет смысла мастерить тайные типографии в сырых подвалах. И весь прочий антураж, кажущегося нам мрачным из-за отсутствия электричества XIX века, им не нужен.И то, и другое, и третье и десятое сейчас полностью заменяет интернет. Там, прячущиеся за вычурными никами очередные низвергатели устоев, пока что просто оттачивают свое вероубеждение: в злых и, не откажешь, остроумных спорах и диспутах. Выстраивают иерархию. Назначают лидеров и мыслителей. А главное – игрой мысли они привлекают к себе все новых и новых адептовКажется, так было всегда, разве пресловутые либералы – это не то же самое? Нет, не то же. Вегетарианские адепты либерализма убеждены, что всеобщее счастье в соответствии с утвержденной концепцией за них "порешает" кто-то другой: либо рыночек невидимой рукой, либо войска западной коалиции. Либералы не деятельны. Потолок их активности – очередное разоблачение очередной коррупционной схемы. Или сравнение России с Западной Европой, в которой все всегда было есть и будет лучше, чем в "этой стране".А нынешние народовольцы действительно злы на мир и рады всем, кто будет не прочь изменить этит мир своими руками. А еще лучше – умением обращаться с оружием, потому в таких сообществах особенно рады людям обстрелянным, благо последних в наше время с каждым днем становится все больше и больше.Неспроста, одной из главных тем обсуждений в подобных чатах является ход СВО. Расположение армий, их состав, количество подразделений, дислокацию и историю боев там держат в голове так крепко, что иной дежурный офицер Генерального штаба, готовящий доклад на самый верх, может позавидовать подобной эрудиции. Пока что это интерес на уровне интереса активного спортивного болельщика, которого разбуди – расскажет историю клуба. Но завтра большая часть таких болельщиков обязательно становятся ультрас. А послезавтра, интересы ультрас начинают выходить за интересы спорта, пусть даже и большого как мир.И что делать? – приложим мы к ситуации самый главный вопрос из той самой народовольческой эпохи. Конечно, можно обратиться к существующему историческому опыту борьбы с ними и предложить наслать на "этих злобных тварей" различные судебные преследования, сибирскую каторгу, а некоторых еще и повесить, тем более, что запрос на смертную казнь есть, да еще какой!А можно попытаться подумать, отчего так непозволительно много интеллектуалов выбирают сегодня для себя путь в новые нигилисты?! Отчего опасно растет их масса, пугающе приближаясь к критической?Может быть, потому что их "не берут в космонавты"? И они чувствуют, что помогать родному Отечеству своим умением думать их скоро не призовут – есть кому и без них.Или, предлагаемая в качестве патриотической, концепция кажется им слишком уж архаичной и простоватой? Удовлетворяющей запросы руководителя провинциального клуба патриотического воспитания молодежи, но не очень годящейся для тех, кто по разным причинам мыслит шире стен помещения. Того, где на стенах висят плакаты с портретами героев и устройством автомата Калашникова. При всем уважении.Замечательный русский писатель Николай Лесков более всего известен своей повестью о заводной блохе. Из которой только в последнее время извлекли главную цитату о том, что "у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся". Но была и у Лескова другая книга, роман "Некуда". Его не проходят в школах, а, значит, его как бы и нет вообще. А роман как раз о тех самых нигилистах-народовольцах, прочтение его очень сильно облегчает понимание дней сегодняшних. К слову, то, что нарочито народные народовольцы были придуманы и искусно управлялись из-за рубежа, Лесков в своем романе весьма убедительно доказывает. Интересно будет узнать, что после публикации с Лесковым в России случилась та самая "культура отмены", которая, как утверждает Запад, придумана им совсем недавно, для регулирования общечеловеческой этики. Между тем, отлучение от общества, негласный запрет на публикации и сотрудничество, был введен против Лескова либеральным российским обществом тех лет. Не потому ли, что нити, управляющие частью творческой интеллигенции России и "бомбистами", сходились тогда в одних и тех же руках.Возвращаясь к роману "Некуда", не хотелось бы, чтобы фраза одного из героев этого произведения Лескова о том, что "от домашних врагов спасенья нет" оказалась пророческой. Настораживает, только, что Лесков ошибался редко.

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Рамиль Замдыханов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/04/1045947909_337:0:891:554_100x100_80_0_0_4ecd02c4a17d1e63e30529c9ed7103ec.jpg

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Рамиль Замдыханов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/04/1045947909_337:0:891:554_100x100_80_0_0_4ecd02c4a17d1e63e30529c9ed7103ec.jpg

мнения, россия