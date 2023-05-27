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Безжалостный геополитик в теле учёного. Кому в свои 100 лет готовит очередную ловушку Генри Киссинджер

Безжалостный геополитик в теле учёного. Кому в свои 100 лет готовит очередную ловушку Генри Киссинджер - 27.05.2023 Украина.ру

Безжалостный геополитик в теле учёного. Кому в свои 100 лет готовит очередную ловушку Генри Киссинджер

27 мая - 100 лет Генри Киссинджеру. 100 лет тому назад, в 1923 году, в Баварии родился мальчик, которого назвали Хайнц Альфред Киссингер. Весь мир его знает под именем Генри Киссинджера.

2023-05-27T10:06

2023-05-27T10:06

2023-05-27T10:06

эксклюзив

сша

генри киссинджер

россия

китай

украина

геополитика

ричард никсон

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Знаменитый государственный секретарь США, советник президентов США по национальной безопасности. Прославился своим реалистичным подходом к политике и "челночной дипломатией".Мастер тайного управления мировыми процессами, один из организаторов Бильдербергского клуба.Его характеризовали и как непревзойдённого мастера дипломатии и геополитики, и наоборот - как "лицемера, лгуна, интригана, убийцу, псевдоинтеллектуала."При всех плюсах "реалистичной политики" Киссинджера, в вину ему ставят очень многое.Бомбардировки Камбоджи, бомбардировки Вьетнама. Поддержка режима Сухарто и геноцида в Тиморе. Поддержка Пиночета и переворота в Чили.Не зря его "Нобелевскую премию мира" называют самой сомнительной за всю её историю.Цитаты "реалиста"Киссинджеру принадлежит несколько фраз, которые ясно демонстрируют сущность его "реал политик":Да, "реальная политика" в исполнении Киссинджера выглядела именно так. Довольно безжалостно для кабинетного ученого. Но Киссинджер и не был кабинетным учёным. Его карьера строилась благодаря знакомству с нужными людьми.Детство и армияВ 1938 году его семья эмигрировала в США, спасаясь от нацизма.А к началу вступления США во вторую мировую, в 1943, Генри было уже 20 лет и он отправился служить в действующую армию, на территорию Германии.Потом вернулся к учебе, окончил Гарвард в 1950 году, защитив диплом на тему "Значение истории: размышление о Шпенглере, Тойнби и Канте". Там же остался преподавать, сотрудничал с различными фондами и организациями.Настоящей удачей стало для него приглашение работать в фонде Рокфеллеров. Это было первой ступенькой лестницы в общество людей, которые управляют миром. Впоследствии сам Киссинджер на 10-15 лет станет таким человеком. И ещё долгие годы (и даже сейчас) будет продолжать влиять на мировую политику.Потом он стал консультировать Госдепартамент США, корпорацию "Рэнд", ЦРУ.Но самым главным его занятием стало консультирование Нельсона Рокфеллера на выборах президента США в 1960, 1964 и 1968 годах (все выборы Нельсон проиграл).Нельсон Рокфеллер проигрывал, а Киссинджер всё это время набирал политический вес, связи, знакомства, влияние.В 1968 году Киссинджер вошёл в команду президента Никсона и после избрания Никсона президентом получил должность советника по национальной безопасности.К этому моменту Киссинджер имел огромный опыт политической жизни. Он уже написал несколько книг. Его считали лучшим в США теоретиком внешней политики.И уже во время предвыборной компании проявился особый талант Киссинджера: закулисные интриги.Как он этот талант проявлял, можно увидеть на примере Вьетнамской войны.Вьетнам: четыре года "лишней" войныСхема Киссинджера была очень простой. Соперник Никсона на выборах, вице-президент Хэмфри обещал окончание войны во Вьетнаме . В Париже шли мирные переговоры, и они должны были завершиться мирным урегулированием, что давало Хэмфри преимущество на выборах.Параллельно Киссинджер начал свои переговоры с Вьетнамом, обещая им все что угодно, чтобы они отклонили предложения мира. Так и произошло. Хэмфри проиграл. Никсон выиграл выборы. Вьетнам получил войну ещё на четыре года.Никсон начал массовые бомбардировки Камбоджи, через которую шло снабжение Вьетнама. По совету Киссинджера, конечно. Погибли десятки тысяч гражданских. В стране начался массовый голод.Только за 11 дней "рождественской бомбардировки" в 1972 году на Ханой и Хайфон было сброшено 40.000 тонн бомб. Бомбили всё без разбора: жилые дома, больницы.Через четыре года Никсон и Киссинджер подписали мир на тех же условиях, что были и четыре года назад.Парадокс заключается в том, что именно за "мирное урегулирование кризиса во Вьетнаме" Киссинджер и получил Нобелевскую премию мира.Вьетнамский политик Ле Дык Тхо, который участвовал в переговорах со стороны Вьетнама и получил Нобелевскую премию вместе с Киссинджером, от неё отказался, сказав, что соглашение не положило конец войне.Война закончилась победой Вьетнама в 1975 году. Позорными кадрами бегства сотрудников американского посольства с крыши здания на вертолетах. Огромными потерями и со стороны Вьетнама, и со стороны США.Вряд ли можно говорить о том, что Киссинджер способствовал миру во Вьетнаме. Скорее, совершенно наоборот.Но были у него и большие удачи. Собственно, Киссинджер, а не Бжезинский, создал "Великую шахматную доску", с участием СССР, Китая и США.СССР и Китай: тайная дипломатия Самыми крупными достижениями Киссинджера считаются соглашение с Китаем о сотрудничестве и "разрядка напряжённости" с СССР.Это действительно был во многом результат "трёхсторонней дипломатии" Киссинджера.И поездка Никсона в Китай, и встречи Никсона с Брежневым были сенсацией тех лет. Все они долго готовились, начинались с тайных переговоров Киссинджера и тайных его визитов.В Китай Киссинджер попадал через Пакистан. Переговоры с лидерами СССР начинал с тайных визитов к советскому послу в США Добрынину.Сегодня известно, что свои планы в отношении Китая и СССР Киссинджер и Никсон скрывали даже от Госдепа. Почему? Киссинджер не доверял Госдепу.Тогда Киссинджер был только советником президента США по национальной безопасности. Как говорят, этот эвфемизм скрывает должность "человек от ЦРУ при президенте США". Вполне возможно и даже скорее всего, Киссинджер был "человеком от ЦРУ". Тем более что контакты с этой организацией он поддерживал давно.Одна из его любимых фраз: "Все нормальные люди начинали в разведке".Но конечно, он был не только "человек от разведки ", но и "человек от мировых элит" при президенте. Связь с Нельсоном Рокфеллером, например, он не терял никогда.И в конце концов, именно Киссинджер был тем человеком, который помог Нельсону Рокфеллеру, своему многолетнему покровителю, стать вице-президентом США.Это был единственный случай в истории США, когда должность и президента, и вице-президента занимали люди, которых никто не избирал.После добровольной отставки Никсона президентом стал вице-президент Джеральд Форд, который не избирался на должность, а был назначен Никсоном. А вице - президентом - Нельсон Рокфеллер, которого назначил Форд.А Киссинджер стал совмещать должность главы Государственного департамента и Советника по национальной безопасности. Это произошло тоже единственный раз за всю историю США.РеалистТрехсторонний замысел Киссинджера был таким: альянс с Западной Европой, которая будет сдерживать соцлагерь. Сотрудничество с Китаем, который станет "фабрикой мира". Разрядка напряжённости в отношениях США и СССР, но и экономическое сдерживание СССР.Как бы там ни было, именно при Киссинджере и благодаря его усилиям был подписан Договор об ограничении стратегических вооружений и Соглашение о предотвращении ядерной войны между СССР и США.Марио Дель Перо, автор книг про Киссинджера, писал, что он не был изощрённым и глубоким мыслителем. Киссинджер - классический образчик американских политиков того времени."Архивные записи показали, что Киссинджер часто был упрощенцем, двуличным и даже не осведомлённым во время своего пребывания на посту советника по национальной безопасности и государственного секретаря."Тем не менее, как сторонник политики "реализма", Киссинджер внёс свой вклад в мир на планете.Но он - максимально противоречивый человек. Максимально противоречивая политическая фигура. Соглашения о разоружении, с одной стороны, и поддержка Пиночета, с другой. Бомбежки Вьетнама, к которым он, безусловно, причастен. И конструкция равновесия в мире, "трехсторонняя дипломатия", которая выдержала несколько десятилетий.Украина и "господин Киссинджер"По поводу Украины в последние месяцы Киссинджер высказывался неоднократно, и опять противоречиво. То возможный прием Украины в НАТО - большая ошибка, то наоборот, надо принимать в НАТО для всеобщей безопасности.На последнем форуме в Давосе Киссинджер заявил, что нельзя отталкивать Россию от Европы, нельзя допускать опасного сближения России и Китая (против чего они с Никсоном как раз и боролись).Патриарх американской политики удостоился гневной отповеди президента Украины Зеленского:"Из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы.""Господин Киссинджер" никак не отреагировал на эти слова. Но кто знает, что задумывает специалист по тайной дипломатии дальше.Несмотря на возраст, господин Киссинджер продолжает давать интервью, ведёт активную общественную жизнь и продолжает удивлять.И вот - самое его противоречивое заявление: Удивительные слова. Наверное, никто их не ожидал бы услышать от Генри Киссинджера. Но, возможно, в них заготовлена очередная геополитическая ловушка. Только мы пока не знаем для кого или чего.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, сша, генри киссинджер, россия, китай, украина, геополитика, ричард никсон