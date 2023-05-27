Александр Волков: родоначальник космической династии
Космонавт Александр Волков
Сегодня исполняется 75 лет Герою Советского Союза Александру Александровичу Волкову. Космонавт №60 в CCCP и №18З в мире, он должен был подняться в космос на "Буране", но летал на "Союзах", станциях "Салют-7" и "МИР". Самое же, пожалуй, главное его достижение – он создал первую в мире космическую династию – его сын Сергей пошёл по стопам отца.
Александр Волков родился 27 мая 1948 года в семье шофёра и бухгалтера, которые жили в одном из самых шахтерских городов страны – Горловке. В 1966 году Саша закончил десять классов Горловской средней школы №10 и в том же году поступил в Харьковское высшее военное авиационное училище имени Сергея Грицевца (ХВВАУЛ). Закончив его с отличием, в 1970 году Александр остался служить там же в ХВВАУЛлётчиком-инструктором располагавшегося в городе Чугуеве 810-го учебного авиационного полка. Там же Чугуеве на танцах Александр встретил свою будущую супругу Анну Николаевну Волик, она в то время работала в местном Доме культуры и следила за порядком на танцплощадке. 1 апреля 1973 года так же на Украине у них родился первенец, Серёжа. Второй сын, Дима, появился на свет уже в Звёздном городке 15 апреля 1979 года.
В авиацию Александр шёл с мечтой о космосе, но в те годы набор в отряд космонавтов не проводился. Только в начале 76-го один из штабных работников полка, зная о мечте Волкова, сказал ему, что у командира уже неделю лежит уведомление о начале набора в 6-й отряд космонавтов. Александр пришел к комполка, но тот всячески пытался его отговорить. Однако Волков для себя уже всё решил. 6 апреля 1976 года он получил допуск Центральной врачебной летной комиссии к спецтренировкам, и 23 августа приказом Главкома ВВС №686 его зачислили в отряд Центра подготовки космонавтов (ЦПК) ВВС на должность слушателя-космонавта.
Отобранные из 2 000 претендентов девять человек 6-го отряда космонавтов проходили подготовку по секретной программе "Буран". Допущенных к ней летчиков-испытателей называли "боевыми космонавтами". Чтобы попасть в этот отряд с сентября 76-го по июль 77-го Волков проходил подготовку в качестве слушателя 267-го Центра испытания авиационной техники и подготовки летчиков-испытателей в Ахтубинске Астраханской обл. В сентябре 78-го он получил квалификацию космонавта-испытателя, и 30 января следующего года его назначили на должность космонавта ЦПК ВВС. До января 82-го Волков освоил 40 типов самолётов, налетал 1550 часов и выполнил 101 прыжок с парашютом. Только после этого с января 82-го он приступил к подготовке по программе "Буран".
1 сентября 1984 года одновременно Волков начал подготовку к полёту в качестве космонавта-исследователя на долговременную орбитальную станцию "Салют-7". Командиром экипажа назначили Владимира Васютина, бортинженером Виктора Савиных. Однако из-за аварии на борту станции, которая случилась 11 февраля 1985 года, 6 июня на корабле "Союз Т-13" к ней отправился экипаж ремонтников в составе Владимира Джанибекова и Виктора Савиных. Их миссия увенчалась успехом, станцию Салют-7 удалось вернуть к жизни.
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17 сентября того же года на орбиту с космодрома Байконур отправился корабль "Союз Т-14" с Владимиром Васютиным, Георгием Гречко и Александром Волковым на борту. Васютин сменил Джанибекова, который вместе с Гречко отправился на землю. Оставшемуся на "Салюте-7" экипажу предстояло провести множество научных экспериментов и принять две группы гостей: первый в мире полностью женский экипаж корабля "Союз Т-15C" в составе Светланы Савицкой, Екатерины Ивановой, Елены Доброквашиной, а также экипаж американского "Шаттла" STS-61C "Колумбия". Также планировался выход в открытый космос Владимира Васютина и Александра Волкова, но, всем этим планам не суждено было сбыться. Во время полета произошло ЧП – командир экипажа Васютин заболел, имеющиеся на борту станции лекарства не помогали.
Командиром экипажа назначили Савиных. Часть положенных Васютину работ остальные члены экипажа распределили между собой, и приступили к их выполнению. Тем временем состояние космонавта ухудшалось, и 17 ноября ЦУП (Центр управления полетами) принял решение о досрочном завершении экспедиции. 21 ноября Васютин, Савиных и Волков вернулись на землю, пробыв на орбите только треть от запланированного времени. Перед отбытием они перевели станцию в автоматический режим.
За этот полет 20 декабря 1985 года Александра Волкова удостоили звания Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда.
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До января 88-го космонавта включали только в дублирующие экипажи, и лишь 1 января его подключили к подготовке в качестве командира основного экипажа 4-й экспедиции на орбитальный комплекс "Мир". В экипаж вместе с ним включили Александра Калери, но в марте его заменили на Сергея Крикалёва, и по французской программе "Арагац" добавили французского космонавта Жан-Лу Кретьена.
Тем временем 15 ноября 1988 года советский космический челнок "Буран" совершил свой единственный полёт, который оказался беспилотным. Уже тогда стало понятно, что в космос он больше не полетит, и всех участников одноимённой программы распределили по другим проектам.
Через 11 дней после "Бурана" в космос был запущен корабль "Союз ТМ-7" с Александром Волковым, Сергеем Крикалёвым и Жан-Лу Кретьеном на борту. Он должен был стартовать на неделю раньше, но к этому времени в Байконур не успевал французский президент Франсуа Миттеран и полёт отложили. Кроме Миттерана на запуске присутствовали музыканты группы "Pink Floyd", чей альбом "Delicate Sound of Thunder" космонавты взяли с собой – он стал первой зазвучавшей в космосе рок-музыкой.
Экипаж, которому в ЦУПе присвоили позывной "Донбасс", после стыковки корабля с орбитальной станцией "Мир", приступил к реализации крайне обширной научной программы. В том числе она включала выход в космос Александра Волкова и Жан-Лу Кретьена для монтажа на станцию французского оборудования. Во время выполнения этого задания Волкову пришлось два раза столкнуться с серьезной опасностью. Сначала, когда смонтированная французская антенна отказалась раскрываться, он колотил по ней ногами, рискуя в любой момент пропороть скафандр об острые как бритва концы углепластиковых трубок каркаса антенны. Потом, уже при возвращении на корабль, когда космонавты заходили в переходной шлюз, у Кретьена вдруг запотело остекление шлема и он фактически ослеп. Однако француз был замыкающим и должен был задраить люк. Шлюз был маленький и тесный, разойтись невозможно, воздуха почти не осталось, а, не задраив люк, на станцию не попадешь. Драгоценный кислород уходил с каждой секундой, ещё немного, и они просто задохнуться. И тут Волков сообразил посоветовать Жан-Лу протереть стекло носом. В результате в образовавшуюся смотровую щель Кретьен увидел, что надо делать, и сумел задраить люк. Когда уже на станции они выбрались из скафандров, выяснилось, что кислорода у них в баллонах оставалось всего на минуту. За спасение французского космонавта впоследствии президент Миттеран вручил Волкову высшую награду страны – орден Почётного легиона, а мэр Парижа Жак Ширак присвоил ему звание почётного гражданина.
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На землю экипаж вернулся 27 апреля 1989 года, проведя в космосе 151 день, 11 часов, 8 минут и 24 секунды. 11 января 1991 года Волкова назначили командиром отряда космонавтов, на этой должности он прослужил до 11 октября 98-го.
В третий и последний свой полет в космос Александр Волков отправился на корабле "Союз ТМ-13" 2 октября 1991 года в качестве командира международного экипажа: вместе с ним на орбиту отправились австриец Францем Фибёк и казах Токтар Аубакиров. Этот полёт стал знаменательным в том плане, что космонавты стартовали из СССР, а спустя 175 суток, 25 марта 92-го года, приземлились в уже независимой республике Казахстан. По этому поводу в мире некоторые СМИ даже подняли панику, "советы" забыли на орбите своих космонавтов. Некоторые организации даже организовывали сбор средств для их возвращения на землю.
В 1998 году, просматривая личные дела соискателей на поступление в отряд космонавтов, Александр Александрович вдруг обнаружил личное дело своего старшего сына. Сергей к тому времени закончил Тамбовское высшее военное авиационное училище имени Марии Расковой и служил в транспортной авиации. Для Волкова старшего это стало сюрпризом, так как младший Волков его в свои планы никого не посвящал.
Александр Александрович с радостью подписал документы, хоть и знал, что по существующим правилам его карьера на этом закончится, так как по указу Минобороны отец и сын не могут служить вместе. В авиации их бы просто раскидали по разным частям, но отряд космонавтов в России только один, и старшему Волкову переводиться было просто некуда: так и получилось, что отец уступил своё место в космонавтике сыну.
После ухода из отряда Александр возглавлял исполком Центрального комитета Независимого профсоюза военнослужащих, телеканал "Муз-ТВ", два года занимал должность советника генерального директора ОАО "Международный аэропорт Шереметьево", а в 2008 году возглавил некоммерческое партнёрство "Безопасность полётов". Через год его избрали главой администрации закрытого административно-территориального образования Звездный городок. Он ведёт просветительскую деятельность, читает лекции о космосе в России и за рубежом, и считает, что люди должны, наконец, прекратить на Земле все свои дрязги и склоки, обо всём договориться, объединиться и освоить Марс. Но пока, к сожалению, до этого ещё очень и очень далеко.