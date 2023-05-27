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Александр Волков: родоначальник космической династии

Александр Волков: родоначальник космической династии - 27.05.2023 Украина.ру

Александр Волков: родоначальник космической династии

Сегодня исполняется 75 лет Герою Советского Союза Александру Александровичу Волкову. Космонавт №60 в CCCP и №18З в мире, он должен был подняться в космос на... Украина.ру, 27.05.2023

2023-05-27T18:00

2023-05-27T18:00

2023-05-27T18:00

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Сегодня исполняется 75 лет Герою Советского Союза Александру Александровичу Волкову. Космонавт №60 в CCCP и №18З в мире, он должен был подняться в космос на "Буране", но летал на "Союзах", станциях "Салют-7" и "МИР". Самое же, пожалуй, главное его достижение – он создал первую в мире космическую династию – его сын Сергей пошёл по стопам отца.Александр Волков родился 27 мая 1948 года в семье шофёра и бухгалтера, которые жили в одном из самых шахтерских городов страны – Горловке. В 1966 году Саша закончил десять классов Горловской средней школы №10 и в том же году поступил в Харьковское высшее военное авиационное училище имени Сергея Грицевца (ХВВАУЛ). Закончив его с отличием, в 1970 году Александр остался служить там же в ХВВАУЛлётчиком-инструктором располагавшегося в городе Чугуеве 810-го учебного авиационного полка. Там же Чугуеве на танцах Александр встретил свою будущую супругу Анну Николаевну Волик, она в то время работала в местном Доме культуры и следила за порядком на танцплощадке. 1 апреля 1973 года так же на Украине у них родился первенец, Серёжа. Второй сын, Дима, появился на свет уже в Звёздном городке 15 апреля 1979 года.В авиацию Александр шёл с мечтой о космосе, но в те годы набор в отряд космонавтов не проводился. Только в начале 76-го один из штабных работников полка, зная о мечте Волкова, сказал ему, что у командира уже неделю лежит уведомление о начале набора в 6-й отряд космонавтов. Александр пришел к комполка, но тот всячески пытался его отговорить. Однако Волков для себя уже всё решил. 6 апреля 1976 года он получил допуск Центральной врачебной летной комиссии к спецтренировкам, и 23 августа приказом Главкома ВВС №686 его зачислили в отряд Центра подготовки космонавтов (ЦПК) ВВС на должность слушателя-космонавта.Отобранные из 2 000 претендентов девять человек 6-го отряда космонавтов проходили подготовку по секретной программе "Буран". Допущенных к ней летчиков-испытателей называли "боевыми космонавтами". Чтобы попасть в этот отряд с сентября 76-го по июль 77-го Волков проходил подготовку в качестве слушателя 267-го Центра испытания авиационной техники и подготовки летчиков-испытателей в Ахтубинске Астраханской обл. В сентябре 78-го он получил квалификацию космонавта-испытателя, и 30 января следующего года его назначили на должность космонавта ЦПК ВВС. До января 82-го Волков освоил 40 типов самолётов, налетал 1550 часов и выполнил 101 прыжок с парашютом. Только после этого с января 82-го он приступил к подготовке по программе "Буран".1 сентября 1984 года одновременно Волков начал подготовку к полёту в качестве космонавта-исследователя на долговременную орбитальную станцию "Салют-7". Командиром экипажа назначили Владимира Васютина, бортинженером Виктора Савиных. Однако из-за аварии на борту станции, которая случилась 11 февраля 1985 года, 6 июня на корабле "Союз Т-13" к ней отправился экипаж ремонтников в составе Владимира Джанибекова и Виктора Савиных. Их миссия увенчалась успехом, станцию Салют-7 удалось вернуть к жизни.17 сентября того же года на орбиту с космодрома Байконур отправился корабль "Союз Т-14" с Владимиром Васютиным, Георгием Гречко и Александром Волковым на борту. Васютин сменил Джанибекова, который вместе с Гречко отправился на землю. Оставшемуся на "Салюте-7" экипажу предстояло провести множество научных экспериментов и принять две группы гостей: первый в мире полностью женский экипаж корабля "Союз Т-15C" в составе Светланы Савицкой, Екатерины Ивановой, Елены Доброквашиной, а также экипаж американского "Шаттла" STS-61C "Колумбия". Также планировался выход в открытый космос Владимира Васютина и Александра Волкова, но, всем этим планам не суждено было сбыться. Во время полета произошло ЧП – командир экипажа Васютин заболел, имеющиеся на борту станции лекарства не помогали.Командиром экипажа назначили Савиных. Часть положенных Васютину работ остальные члены экипажа распределили между собой, и приступили к их выполнению. Тем временем состояние космонавта ухудшалось, и 17 ноября ЦУП (Центр управления полетами) принял решение о досрочном завершении экспедиции. 21 ноября Васютин, Савиных и Волков вернулись на землю, пробыв на орбите только треть от запланированного времени. Перед отбытием они перевели станцию в автоматический режим.За этот полет 20 декабря 1985 года Александра Волкова удостоили звания Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда.До января 88-го космонавта включали только в дублирующие экипажи, и лишь 1 января его подключили к подготовке в качестве командира основного экипажа 4-й экспедиции на орбитальный комплекс "Мир". В экипаж вместе с ним включили Александра Калери, но в марте его заменили на Сергея Крикалёва, и по французской программе "Арагац" добавили французского космонавта Жан-Лу Кретьена.Тем временем 15 ноября 1988 года советский космический челнок "Буран" совершил свой единственный полёт, который оказался беспилотным. Уже тогда стало понятно, что в космос он больше не полетит, и всех участников одноимённой программы распределили по другим проектам.Через 11 дней после "Бурана" в космос был запущен корабль "Союз ТМ-7" с Александром Волковым, Сергеем Крикалёвым и Жан-Лу Кретьеном на борту. Он должен был стартовать на неделю раньше, но к этому времени в Байконур не успевал французский президент Франсуа Миттеран и полёт отложили. Кроме Миттерана на запуске присутствовали музыканты группы "Pink Floyd", чей альбом "Delicate Sound of Thunder" космонавты взяли с собой – он стал первой зазвучавшей в космосе рок-музыкой.Экипаж, которому в ЦУПе присвоили позывной "Донбасс", после стыковки корабля с орбитальной станцией "Мир", приступил к реализации крайне обширной научной программы. В том числе она включала выход в космос Александра Волкова и Жан-Лу Кретьена для монтажа на станцию французского оборудования. Во время выполнения этого задания Волкову пришлось два раза столкнуться с серьезной опасностью. Сначала, когда смонтированная французская антенна отказалась раскрываться, он колотил по ней ногами, рискуя в любой момент пропороть скафандр об острые как бритва концы углепластиковых трубок каркаса антенны. Потом, уже при возвращении на корабль, когда космонавты заходили в переходной шлюз, у Кретьена вдруг запотело остекление шлема и он фактически ослеп. Однако француз был замыкающим и должен был задраить люк. Шлюз был маленький и тесный, разойтись невозможно, воздуха почти не осталось, а, не задраив люк, на станцию не попадешь. Драгоценный кислород уходил с каждой секундой, ещё немного, и они просто задохнуться. И тут Волков сообразил посоветовать Жан-Лу протереть стекло носом. В результате в образовавшуюся смотровую щель Кретьен увидел, что надо делать, и сумел задраить люк. Когда уже на станции они выбрались из скафандров, выяснилось, что кислорода у них в баллонах оставалось всего на минуту. За спасение французского космонавта впоследствии президент Миттеран вручил Волкову высшую награду страны – орден Почётного легиона, а мэр Парижа Жак Ширак присвоил ему звание почётного гражданина.На землю экипаж вернулся 27 апреля 1989 года, проведя в космосе 151 день, 11 часов, 8 минут и 24 секунды. 11 января 1991 года Волкова назначили командиром отряда космонавтов, на этой должности он прослужил до 11 октября 98-го.В третий и последний свой полет в космос Александр Волков отправился на корабле "Союз ТМ-13" 2 октября 1991 года в качестве командира международного экипажа: вместе с ним на орбиту отправились австриец Францем Фибёк и казах Токтар Аубакиров. Этот полёт стал знаменательным в том плане, что космонавты стартовали из СССР, а спустя 175 суток, 25 марта 92-го года, приземлились в уже независимой республике Казахстан. По этому поводу в мире некоторые СМИ даже подняли панику, "советы" забыли на орбите своих космонавтов. Некоторые организации даже организовывали сбор средств для их возвращения на землю.В 1998 году, просматривая личные дела соискателей на поступление в отряд космонавтов, Александр Александрович вдруг обнаружил личное дело своего старшего сына. Сергей к тому времени закончил Тамбовское высшее военное авиационное училище имени Марии Расковой и служил в транспортной авиации. Для Волкова старшего это стало сюрпризом, так как младший Волков его в свои планы никого не посвящал.Александр Александрович с радостью подписал документы, хоть и знал, что по существующим правилам его карьера на этом закончится, так как по указу Минобороны отец и сын не могут служить вместе. В авиации их бы просто раскидали по разным частям, но отряд космонавтов в России только один, и старшему Волкову переводиться было просто некуда: так и получилось, что отец уступил своё место в космонавтике сыну.После ухода из отряда Александр возглавлял исполком Центрального комитета Независимого профсоюза военнослужащих, телеканал "Муз-ТВ", два года занимал должность советника генерального директора ОАО "Международный аэропорт Шереметьево", а в 2008 году возглавил некоммерческое партнёрство "Безопасность полётов". Через год его избрали главой администрации закрытого административно-территориального образования Звездный городок. Он ведёт просветительскую деятельность, читает лекции о космосе в России и за рубежом, и считает, что люди должны, наконец, прекратить на Земле все свои дрязги и склоки, обо всём договориться, объединиться и освоить Марс. Но пока, к сожалению, до этого ещё очень и очень далеко.

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https://ukraina.ru/20230329/1044819244.html

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Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история ссср, космонавтика, байконур (космодром), ссср, космос