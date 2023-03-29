https://ukraina.ru/20230329/1044839761.html

Последняя молитва, планы на наступление. Итоги 29 марта на Украине

Последняя молитва, планы на наступление. Итоги 29 марта на Украине - 29.03.2023 Украина.ру

Последняя молитва, планы на наступление. Итоги 29 марта на Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о сроках планируемого наступления. В Киево-Печерской лавре прошло последнее богослужение перед выселением православного монастыря

2023-03-29T18:07

2023-03-29T18:07

2023-03-29T18:07

хроники

эксклюзив

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О том, что украинский Генштаб планирует контрнаступление на нескольких направлениях, но всё зависит от погодных условий, Резников рассказал в интервью эстонскому каналу Err.ee."Вы увидите их в контрнаступлении, согласно решению нашего Генерального штаба. Оно уже планируется на нескольких направлениях. Это зависит от того, когда будет наиболее подходящий момент, как они решат. Также все зависит от погодных условий. Весной у нас очень мокрая земля. Можно использовать только гусеничные машины. Думаю, мы увидим их в апреле-мае", - заявил Резников.Комментируя украиснкое наступление от выразил уверенность,что уже в этом 2023 году мир увидит "очень позитивные изменения для Украины".В то же время Резников признал психологическую усталость украинских военных."Это психологически и физически тяжелый процесс. Поэтому мы стараемся проводить ротацию бойцов. Но это война: уровень жизни другой, условия другие. Я, например, могу спать только 3-4 часа в сутки. Это уже стало привычкой", - заявил Резников.При этом он выразил уверенность в том, что украинские военные якобы "уменьшили российский наступательный потенциал" в Артёмовске, что поможет бойцам ВСУ "удерживать линию фронта стабильной и даст время подготовиться к контрнаступлению".В то же время, западные СМИ показали очередной репортаж с передовой, свидетельствующий о высоких потерях украинских военных."Страшно, страшно. И думаешь и о десятках тысяч погибших, и о тех ребятах, которые погибли — вечером с тобой курили сигарету, а их нет. Думаешь, каждый день думаешь", - рассказал военный и заплакал.Видео СМИ, выполняющего функцию иноагента.Несмотря на это, Украина готовит наступление."Я не знаю, когда будет контрнаступление и где именно произойдет. Но могу сказать, что ребят готовят. Не только на Украине, но и в Европе, в США готовят их. Это достаточно серьёзные резервы, не будем называть количество бригад и армейских корпусов. Но вот у нас сейчас будет окно возможностей. Оно действительно небольшое, все это понимают, прежде всего понимает враг. И россияне будут принимать какие-то контрмеры по этому поводу, это совершенно очевидно. Очень хочется, чтобы у нас получилось. Потому что следующее окно возможностей неизвестно, когда будет и в каком виде. Уже въезжает серьёзное количество бронированной техники, танков, боевые комплекты, другие технические средства. На этой технике будут воевать обученные и слаженные подразделения, это очень большой плюс", - сообщил в обнародованном утром 29 марта интервью "Украинской правде" волонтёр Роман Балан, известный также как Роман Синицын.Позже украинские СМИ стали распространять видео с бронетехникой на одном из украинских полигонов. На одном из видео были запечатлены британские танки Challenger 2. Подпись к видео указывало, что танки направляют в направлении Артёмовска.На другом видео были запечатлены колонны бронетехники."По видео со скоплением техники ВСУ. 1. Снято на полигоне "Десна" в Черниговской области (туда в ходе войны уже прилетало). 2. Когда снято, есть вопросы. Пишут что в начале марта, но обращает на себя внимание отсутствие цветных повязок и уже стандартных белых крестов. 3. Возможно, это новая бригада на технике из восточной Европы (например на Т-64 и Т-72 из Польши), которая просто ещё не получила тактические отличительные знаки. С другой стороны, это вполне может оказаться видео снятое на полигоне ещё до войны и которым противник может пытаться разгонять тему готовящегося наступления", - прокомментировал второе видео военный эксперт Борис Рожин.В тот же день стало известно заявление президента Украины Владимира Зеленского, которое тот сделал в интервью Associated Press."Наше общество будет чувствовать усталость [в случае поражения в Артёмовске]. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними (россиянами — Ред.)", — заявил Зеленский.При этом он отметил, что пока такого давления не ощущал, но любое поражение на этом этапе боевых действий может подорвать боевой дух украинских войск.Последняя молитваВ Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан на последнее богослужение перед выселением православных. Службу вёл наместник монастыря, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.Верующих пытались провоцировать украинские журналисты. Так, корреспондент украинского "5 канала", владелец которого — Пётр Порошенко — на посту президента Украины проводил гонения на православных, а также при пособничестве экс-посла США на Украине Джеффри Пайетта и гражданина Турции Димитриоса Архондониса, также известного как Константинопольский патриарх Варфоломей создал раскольничью "Православную церковь Украины", вынужден был бежать от верующих.Изначально последние неохотно отвечали на вопросы журналиста-провокатора. Некоторые из прихожан УПЦ пытались спорить с сотрудником канала Порошенко.Однако последней каплей стало разговор с женщиной, объяснившей всю плачевность последствий гонений на церковь для инициатора этих гонений — президента Зеленского."Украинская православная церковь — душа украинского народа. Без нее Закарпатье отойдет Венгерской церкви, Буковина — Румынской, а Львов, Тернополь и Ивано-Франковск — Польской церкви", — указала она.Собравшиеся вокруг украинцы согласились с этими прогнозами. Сотрудник телеканала попытался несколько раз перебить женщину, но в конце концов сдался и сбежал со словами, что он уходит, потому что "не может так беседовать с этими людьми".Ранее митрополит Павел объяснил, что монахи не будут покидать Киево-Печерскую лавру к 30 марта, как того требует министерство культуры и информационной политики."Во вторник пришло письмо о том, что 30 числа с храма преподобного Агапита начнется "переход" лавры государству. Закон на нашей стороне. Мы останемся в лавре до окончания судебного разбирательства. У нас долгосрочный контракт, который нельзя разорвать во время военного времени. Нам предложили "компромисс": выезжают из лавры блаженнейший Онуфрий, семинария и я. Я сказал, что с креста не сходят, с креста снимают. Мы не нуждаемся в таких "компромиссах". Они хотят забрать нашу лавру, Почаевскую и перейти к женским монастырям", — заявил наместник Киево-Печерской лавры.Ранее стало известно о давлении Минкульта по поводу Почаевской лавры. Тем временем раскольничья "Православная церковь Украины" уже зарегистрировала свой монастырь в Почаевской лавре и предъявила претензии на обе лавры — Киево-Печерскую и Почаевскую.

https://ukraina.ru/20230329/1044825018.html

https://ukraina.ru/20230329/1044815814.html

https://ukraina.ru/20230328/1044810551.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив