Последняя молитва, планы на наступление. Итоги 29 марта на Украине
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУукраинские танки
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о сроках планируемого наступления. В Киево-Печерской лавре прошло последнее богослужение перед выселением православного монастыря
О том, что украинский Генштаб планирует контрнаступление на нескольких направлениях, но всё зависит от погодных условий, Резников рассказал в интервью эстонскому каналу Err.ee.
"Вы увидите их в контрнаступлении, согласно решению нашего Генерального штаба. Оно уже планируется на нескольких направлениях. Это зависит от того, когда будет наиболее подходящий момент, как они решат. Также все зависит от погодных условий. Весной у нас очень мокрая земля. Можно использовать только гусеничные машины. Думаю, мы увидим их в апреле-мае", - заявил Резников.
Комментируя украиснкое наступление от выразил уверенность,что уже в этом 2023 году мир увидит "очень позитивные изменения для Украины".
В то же время Резников признал психологическую усталость украинских военных.
"Это психологически и физически тяжелый процесс. Поэтому мы стараемся проводить ротацию бойцов. Но это война: уровень жизни другой, условия другие. Я, например, могу спать только 3-4 часа в сутки. Это уже стало привычкой", - заявил Резников.
При этом он выразил уверенность в том, что украинские военные якобы "уменьшили российский наступательный потенциал" в Артёмовске, что поможет бойцам ВСУ "удерживать линию фронта стабильной и даст время подготовиться к контрнаступлению".
13:03Значение Артёмовска, "рука бога", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 мартаПрезидент Украины Владимир Зеленский рассказал о значении Артёмовска для компромисса с Россией. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал атаку на Украинскую православную церковь "рукой бога". Украинские военные продолжают наносить обстрелы по территории России
В то же время, западные СМИ показали очередной репортаж с передовой, свидетельствующий о высоких потерях украинских военных.
"Страшно, страшно. И думаешь и о десятках тысяч погибших, и о тех ребятах, которые погибли — вечером с тобой курили сигарету, а их нет. Думаешь, каждый день думаешь", - рассказал военный и заплакал.
Видео СМИ, выполняющего функцию иноагента.
Несмотря на это, Украина готовит наступление.
"Я не знаю, когда будет контрнаступление и где именно произойдет. Но могу сказать, что ребят готовят. Не только на Украине, но и в Европе, в США готовят их. Это достаточно серьёзные резервы, не будем называть количество бригад и армейских корпусов. Но вот у нас сейчас будет окно возможностей. Оно действительно небольшое, все это понимают, прежде всего понимает враг. И россияне будут принимать какие-то контрмеры по этому поводу, это совершенно очевидно. Очень хочется, чтобы у нас получилось. Потому что следующее окно возможностей неизвестно, когда будет и в каком виде. Уже въезжает серьёзное количество бронированной техники, танков, боевые комплекты, другие технические средства. На этой технике будут воевать обученные и слаженные подразделения, это очень большой плюс", - сообщил в обнародованном утром 29 марта интервью "Украинской правде" волонтёр Роман Балан, известный также как Роман Синицын.
Позже украинские СМИ стали распространять видео с бронетехникой на одном из украинских полигонов. На одном из видео были запечатлены британские танки Challenger 2. Подпись к видео указывало, что танки направляют в направлении Артёмовска.
На другом видео были запечатлены колонны бронетехники.
"По видео со скоплением техники ВСУ. 1. Снято на полигоне "Десна" в Черниговской области (туда в ходе войны уже прилетало). 2. Когда снято, есть вопросы. Пишут что в начале марта, но обращает на себя внимание отсутствие цветных повязок и уже стандартных белых крестов. 3. Возможно, это новая бригада на технике из восточной Европы (например на Т-64 и Т-72 из Польши), которая просто ещё не получила тактические отличительные знаки. С другой стороны, это вполне может оказаться видео снятое на полигоне ещё до войны и которым противник может пытаться разгонять тему готовящегося наступления", - прокомментировал второе видео военный эксперт Борис Рожин.
В тот же день стало известно заявление президента Украины Владимира Зеленского, которое тот сделал в интервью Associated Press.
"Наше общество будет чувствовать усталость [в случае поражения в Артёмовске]. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними (россиянами — Ред.)", — заявил Зеленский.
При этом он отметил, что пока такого давления не ощущал, но любое поражение на этом этапе боевых действий может подорвать боевой дух украинских войск.
Последняя молитва
В Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан на последнее богослужение перед выселением православных. Службу вёл наместник монастыря, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.
Верующих пытались провоцировать украинские журналисты. Так, корреспондент украинского "5 канала", владелец которого — Пётр Порошенко — на посту президента Украины проводил гонения на православных, а также при пособничестве экс-посла США на Украине Джеффри Пайетта и гражданина Турции Димитриоса Архондониса, также известного как Константинопольский патриарх Варфоломей создал раскольничью "Православную церковь Украины", вынужден был бежать от верующих.
Изначально последние неохотно отвечали на вопросы журналиста-провокатора. Некоторые из прихожан УПЦ пытались спорить с сотрудником канала Порошенко.
Однако последней каплей стало разговор с женщиной, объяснившей всю плачевность последствий гонений на церковь для инициатора этих гонений — президента Зеленского.
"Украинская православная церковь — душа украинского народа. Без нее Закарпатье отойдет Венгерской церкви, Буковина — Румынской, а Львов, Тернополь и Ивано-Франковск — Польской церкви", — указала она.
Собравшиеся вокруг украинцы согласились с этими прогнозами. Сотрудник телеканала попытался несколько раз перебить женщину, но в конце концов сдался и сбежал со словами, что он уходит, потому что "не может так беседовать с этими людьми".
Ранее митрополит Павел объяснил, что монахи не будут покидать Киево-Печерскую лавру к 30 марта, как того требует министерство культуры и информационной политики.
"Во вторник пришло письмо о том, что 30 числа с храма преподобного Агапита начнется "переход" лавры государству. Закон на нашей стороне. Мы останемся в лавре до окончания судебного разбирательства. У нас долгосрочный контракт, который нельзя разорвать во время военного времени. Нам предложили "компромисс": выезжают из лавры блаженнейший Онуфрий, семинария и я. Я сказал, что с креста не сходят, с креста снимают. Мы не нуждаемся в таких "компромиссах". Они хотят забрать нашу лавру, Почаевскую и перейти к женским монастырям", — заявил наместник Киево-Печерской лавры.
Ранее стало известно о давлении Минкульта по поводу Почаевской лавры. Тем временем раскольничья "Православная церковь Украины" уже зарегистрировала свой монастырь в Почаевской лавре и предъявила претензии на обе лавры — Киево-Печерскую и Почаевскую.