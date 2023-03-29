https://ukraina.ru/20230329/1044839401.html

Подозрительный объект, найденный рядом с подорванным "Северным потоком-2" подняли со дня Черного моря

Подозрительный объект, найденный рядом с подорванным "Северным потоком-2" подняли со дня Черного моря - 29.03.2023 Украина.ру

Подозрительный объект, найденный рядом с подорванным "Северным потоком-2" подняли со дня Черного моря

Работы по подъему подозрительного объекта, найденного на дне Черного моря вблизи газопровода "Северный поток — 2" завершены. Им оказался морской дымовой буй. Такое сообщение 29 марта распространило Датское энергетическое агентство

2023-03-29T18:20

2023-03-29T18:20

2023-03-29T18:20

новости

северный поток-2

подрыв

черное море

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Сообщение о том, что специалисты "Газпрома" обнаружили на стыке труб "Северного потока — 2" "некий столбик" в середине марта сообщил президент РФ Владимир Путин.А на днях Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на Северных потоках. За резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Остальные страны воздержались.Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября прошлого года.Практически сразу западные СМИ распространили версию о том, что подрыв трубопроводов якобы совершила Россия, что по оценкам даже американских экспертов является очевидной глупостью, так как трубопроводы были активами "Газпрома", приносившими компании и России в целом огромную прибыль.В ноябре шведская служба безопасности, расследующая произошедшее, опубликовавшая данные о том, что рядом с трубопроводами найдены несколько "иностранных предметов" с остатками взрывчатки на них", что позволяет квалифицировать ЧП как диверсию.Главным выгодоприобретателем от диверсии на газопроводе оказались США, так как они таким образом разорвали мощные экономические связи Германии и России и вынудили европейцев покупать американский сжиженный природный газ по более высокой цене.Хотя Пентагон отвергал причастность США к подрыву российских газопроводов, однако в начале февраля американский журналист Сеймур Херш выяснил, что взрывчатку под трубопровод заложили еще летом прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежские военные уже в сентябре.По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал лично президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации.Херш назвал теракт на газопроводах американской диверсией против Европы. По его мнению, одна из главных задач Вашингтона - продемонстрировать полную зависимость ЕС от США, в том числе не позволить Германии отстраниться от военной поддержки киевского режима.

https://ukraina.ru/20230328/1044803797.html

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новости, северный поток-2, подрыв, черное море