Подозрительный объект, найденный рядом с подорванным "Северным потоком-2" подняли со дня Черного моря - 29.03.2023 Украина.ру
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Подозрительный объект, найденный рядом с подорванным "Северным потоком-2" подняли со дня Черного моря
Подозрительный объект, найденный рядом с подорванным "Северным потоком-2" подняли со дня Черного моря - 29.03.2023 Украина.ру
Подозрительный объект, найденный рядом с подорванным "Северным потоком-2" подняли со дня Черного моря
Работы по подъему подозрительного объекта, найденного на дне Черного моря вблизи газопровода "Северный поток — 2" завершены. Им оказался морской дымовой буй. Такое сообщение 29 марта распространило Датское энергетическое агентство
2023-03-29T18:20
2023-03-29T18:20
новости
северный поток-2
подрыв
черное море
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Сообщение о том, что специалисты "Газпрома" обнаружили на стыке труб "Северного потока — 2" "некий столбик" в середине марта сообщил президент РФ Владимир Путин.А на днях Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на Северных потоках. За резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Остальные страны воздержались.Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября прошлого года.Практически сразу западные СМИ распространили версию о том, что подрыв трубопроводов якобы совершила Россия, что по оценкам даже американских экспертов является очевидной глупостью, так как трубопроводы были активами "Газпрома", приносившими компании и России в целом огромную прибыль.В ноябре шведская служба безопасности, расследующая произошедшее, опубликовавшая данные о том, что рядом с трубопроводами найдены несколько "иностранных предметов" с остатками взрывчатки на них", что позволяет квалифицировать ЧП как диверсию.Главным выгодоприобретателем от диверсии на газопроводе оказались США, так как они таким образом разорвали мощные экономические связи Германии и России и вынудили европейцев покупать американский сжиженный природный газ по более высокой цене.Хотя Пентагон отвергал причастность США к подрыву российских газопроводов, однако в начале февраля американский журналист Сеймур Херш выяснил, что взрывчатку под трубопровод заложили еще летом прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежские военные уже в сентябре.По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал лично президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации.Херш назвал теракт на газопроводах американской диверсией против Европы. По его мнению, одна из главных задач Вашингтона - продемонстрировать полную зависимость ЕС от США, в том числе не позволить Германии отстраниться от военной поддержки киевского режима.
https://ukraina.ru/20230328/1044803797.html
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новости, северный поток-2, подрыв, черное море
Новости, Северный поток-2, подрыв, Черное море

Подозрительный объект, найденный рядом с подорванным "Северным потоком-2" подняли со дня Черного моря

18:20 29.03.2023
 
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Работы по подъему подозрительного объекта, найденного на дне Черного моря вблизи газопровода "Северный поток — 2" завершены. Им оказался морской дымовой буй. Такое сообщение 29 марта распространило Датское энергетическое агентство
"Расследование показало, что объект является пустым морским дымовым буем, который используется для визуальной маркировки. Объект не представляет угрозы для безопасности", — говорится в релизе.
Сообщение о том, что специалисты "Газпрома" обнаружили на стыке труб "Северного потока — 2" "некий столбик" в середине марта сообщил президент РФ Владимир Путин.
А на днях Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на Северных потоках. За резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Остальные страны воздержались.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Вчера, 16:50
В МИД РФ отреагировали на отказ Запада сделать расследование теракта на Северных потоках прозрачнымРоссия разочарована результатами голосования в Совете Безопасности ООН по расследованию терактов на Северных потоках и будет добиваться привлечения виновных к ответственности. Соответствующее заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 28 марта было опубликовано на сайте ведомства
Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября прошлого года.
Практически сразу западные СМИ распространили версию о том, что подрыв трубопроводов якобы совершила Россия, что по оценкам даже американских экспертов является очевидной глупостью, так как трубопроводы были активами "Газпрома", приносившими компании и России в целом огромную прибыль.
В ноябре шведская служба безопасности, расследующая произошедшее, опубликовавшая данные о том, что рядом с трубопроводами найдены несколько "иностранных предметов" с остатками взрывчатки на них", что позволяет квалифицировать ЧП как диверсию.
Главным выгодоприобретателем от диверсии на газопроводе оказались США, так как они таким образом разорвали мощные экономические связи Германии и России и вынудили европейцев покупать американский сжиженный природный газ по более высокой цене.
Хотя Пентагон отвергал причастность США к подрыву российских газопроводов, однако в начале февраля американский журналист Сеймур Херш выяснил, что взрывчатку под трубопровод заложили еще летом прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежские военные уже в сентябре.
По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал лично президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации.
Херш назвал теракт на газопроводах американской диверсией против Европы. По его мнению, одна из главных задач Вашингтона - продемонстрировать полную зависимость ЕС от США, в том числе не позволить Германии отстраниться от военной поддержки киевского режима.
 
НовостиСеверный поток-2подрывЧерное море
 
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Заголовок открываемого материала
18:20Подозрительный объект, найденный рядом с подорванным "Северным потоком-2" подняли со дня Черного моря
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