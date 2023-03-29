https://ukraina.ru/20230329/1044838390.html

Фермеры Болгарии протестуют против ввоза украинского зерна, а в Польше уже придумали, как решить проблему

Фермеры Болгарии протестуют против ввоза украинского зерна, а в Польше уже придумали, как решить проблему - 29.03.2023 Украина.ру

Фермеры Болгарии протестуют против ввоза украинского зерна, а в Польше уже придумали, как решить проблему

Болгарские фермеры вышли на акцию протеста против поставок украинского зерна в свою страну. Тем временем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже распорядился разработать ряд мер по решению данного вопроса. Об этом 29 марта сообщили местные СМИ

2023-03-29T17:48

2023-03-29T17:48

2023-03-29T17:48

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зерно

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болгария

украина

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В среду, 29 марта, в Болгарии стартовала трехдневная общенациональная акция протеста фермеров. Ее участники настаивают на прекращении поставок с Украины сельскохозяйственной продукции, низкая цена на которую делает результаты труда местных фермеров неконкурентоспособными."Решение о протесте принято в связи с бесконтрольным ввозом в Болгарию украинского зерна. Низкие цены делают невозможной реализацию нашей продукции, которая залежалась на складах", - сказал один из организаторов протеста Дечко Андрейнски.Протестующие уже получили ответ от главы Минсельхоза Болгарии Явора Гечева. Он заявил, что проблема может быть решена исключительно на уровне Европейской комиссии (ЕК)."Мы слышим требования земледельцев и предложим дополнительные меры, связанные с европейским законодательством, потому что эту проблему в Болгарии мы решить не можем. Хочу, чтобы нас ясно услышали в Брюсселе: государства, которые находятся вблизи конфликта на Украине, платят гораздо более высокую цену, солидарность в Европе должна быть и по отношению к собственным земледельцам. Европа должна реагировать, надеюсь, что сделает это быстро", - сказал министр.Между тем, премьер-министр Польши не стал дожидаться решения ЕК, и поручил профильному ведомству реализовать "часть этого зерна в Северной Африке, на Ближнем Востоке – там, куда это зерно должно было попасть и ограничить поступление в Польшу украинского зерна".Параллельно с этими действиями Варшава направила соответствующее обращение в Еврокомиссию для урегулирования ситуации.Буквально неделю назад американский Bloomberg обнародовал информацию о том, что Еврокомиссия предоставит €56 млн для помощи фермерам Польши, Румынии и Болгарии, пострадавшим от увеличения экспорта агрокультур с Украины.Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. Документ предполагал, что Москва будет содействовать вывозу украинского зерна из черноморских портов в беднейшие страны мира, а ООН в ответ поспособствует снятию санкционных ограничений с российской сельхозпродукции.Россия свои обязательства выполнила и даже предложила направить в рамках договора 300 тысяч тонн удобрений беднейшим странам безвозмездно, однако препятствием к этому стали санкции ЕС. В итоге зерно закупили страны Европы, а не нуждающиеся государства Африки.

https://ukraina.ru/20230322/1044615446.html

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новости, зерно, фермеры, польша, болгария, украина