Помпео посетит Киев, развеян главный миф о ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 марта - 29.03.2023 Украина.ру
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Помпео посетит Киев, развеян главный миф о ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 марта
Помпео посетит Киев, развеян главный миф о ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 марта - 29.03.2023 Украина.ру
Помпео посетит Киев, развеян главный миф о ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 марта
Украина.ру, 29.03.2023
2023-03-29T17:35
2023-03-29T17:35
эксклюзив
украина
майк помпео
сша
всу
артемовск
зерно
ес
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Украина становится частью президентской гонки в СШАБывший госсекретарь США Майк Помпео Украину 3 апреля посетит Украину, сообщили двое чиновников на условиях анонимности, пишет издание Politico."Для Помпео, потенциального кандидата на президентских выборах 2024 года, это возможность продемонстрировать поддержку Украине и выделиться на фоне таких возможных кандидатов от Республиканской партии, как Дональд Трамп и Рон Десантис, более скептически высказывавшихся о положении Киева", - говорится в статье.Ранее бывший президент США обещал в случае возвращения ко власти незамедлительно провести переговоры с лидерами РФ и Украины и покончить с конфликтом в течение суток. А губернатор Флориды заявлял ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, что дальнейшее втягивание в территориальный спор между Москвой и Киевом не относится к числу жизненно важных национальных интересов США.Встретится ли Помпео в ходе поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским, пока неизвестно.Украинские военные не хотят войныВ интернете появилось видео, на котором украинские военнослужащие, улыбаясь, предположительно, покидают Артёмовск (Бахмут), где идут ожесточённые бои, и преимущество явно не на стороне Киева."Не удивлён, что солдаты ВСУ рады, что уезжают оттуда. Это был не их выбор находиться в городе. Миф об украинских солдатах, что они патриоты, сражаются добровольно, не жалея жизней, трещит по швам. Воевать хотят только Зеленский и западные союзники, вот они с удовольствием пожертвуют каждым украинцем до последнего человека", - написал ветеран Вооружённых сил США Ноктис Дрейвен в Twitter, комментируя этот ролик.Украинскому зерну в ЕС не радыЗападные политики активно поддерживали зерновую сделку для стимулирования экспорта с Украины, а теперь столкнулись с проблемами из-за украинского зерна.Ассоциации зернопроизводителей Болгарии и Румынии в совместно заявлении требуют не продлевать действие европейского регламента о беспошлинном импорте агропродукции с Украины, поскольку это приводит к заполненности складов за два месяца до урожая, реальной угрозе массового банкротства фермеров двух стран, а также прекращению закупок торговцами зерновых и масличных культур у местных производителей.Болгарские зернопроизводители блокировали на границе с Румынией пункты пропуска Видин, Русе, Силистра и Кардам, аналогичные акции их румынских коллег запланированы на 7 апреля. По словам протестующих, в скором времени рыночные цены на зерно перестанут покрывать производственные издержки.Недоволен сложившейся ситуацией и близкий союзник Киева – Варшава."Я поручил господину министру (сельского хозяйства и продовольствия Хенрику – ред.) Ковальчику выработать очень быстро принципы, которые не только позволят нам избавиться от части зерна, которое оказалось накоплено в Польше, а значит продать часть этого зерна в Северной Африке, на Ближнем Востоке – там, куда это зерно должно было попасть, но также и ввести правила, которые позволили бы ограничить поступление в Польшу украинского зерна. Это зерно сегодня дестабилизирует наш рынок. Мы отдаём себе в этом отчёт", – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.Польские фермеры жалуются, что украинское зерно оседает в республике, хотя должно транзитом идти в другие страны. Таким образом в Польше в 2022 году осело 2 миллиона тонн зерна.
https://ukraina.ru/20230328/1044777853.html
https://ukraina.ru/20230315/1044397931.html
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Евгения Кондакова
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1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, майк помпео, сша, всу, артемовск, зерно, ес
Эксклюзив, Украина, Майк Помпео, США, ВСУ, Артемовск, зерно, ЕС

Помпео посетит Киев, развеян главный миф о ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 марта

17:35 29.03.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит госсекретаря США М. Помпео на Украину
Визит госсекретаря США М. Помпео на Украину - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Украина становится частью президентской гонки в США
Бывший госсекретарь США Майк Помпео Украину 3 апреля посетит Украину, сообщили двое чиновников на условиях анонимности, пишет издание Politico.
"Для Помпео, потенциального кандидата на президентских выборах 2024 года, это возможность продемонстрировать поддержку Украине и выделиться на фоне таких возможных кандидатов от Республиканской партии, как Дональд Трамп и Рон Десантис, более скептически высказывавшихся о положении Киева", - говорится в статье.
Ранее бывший президент США обещал в случае возвращения ко власти незамедлительно провести переговоры с лидерами РФ и Украины и покончить с конфликтом в течение суток.
А губернатор Флориды заявлял ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, что дальнейшее втягивание в территориальный спор между Москвой и Киевом не относится к числу жизненно важных национальных интересов США.
Встретится ли Помпео в ходе поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским, пока неизвестно.
Брифинг президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Вчера, 07:15
Украина может быть уничтожена в течение полутора лет — ТрампБывший президент США Дональд Трамп считает, что Украина может быть уничтожена в течение полутора лет, если не удастся урегулировать конфликт, передал 27 марта телеканал "Фокс ньюс"
Украинские военные не хотят войны
В интернете появилось видео, на котором украинские военнослужащие, улыбаясь, предположительно, покидают Артёмовск (Бахмут), где идут ожесточённые бои, и преимущество явно не на стороне Киева.
"Не удивлён, что солдаты ВСУ рады, что уезжают оттуда. Это был не их выбор находиться в городе. Миф об украинских солдатах, что они патриоты, сражаются добровольно, не жалея жизней, трещит по швам.
Воевать хотят только Зеленский и западные союзники, вот они с удовольствием пожертвуют каждым украинцем до последнего человека", - написал ветеран Вооружённых сил США Ноктис Дрейвен в Twitter, комментируя этот ролик.
Украинскому зерну в ЕС не рады
Западные политики активно поддерживали зерновую сделку для стимулирования экспорта с Украины, а теперь столкнулись с проблемами из-за украинского зерна.
Ассоциации зернопроизводителей Болгарии и Румынии в совместно заявлении требуют не продлевать действие европейского регламента о беспошлинном импорте агропродукции с Украины, поскольку это приводит к заполненности складов за два месяца до урожая, реальной угрозе массового банкротства фермеров двух стран, а также прекращению закупок торговцами зерновых и масличных культур у местных производителей.
Болгарские зернопроизводители блокировали на границе с Румынией пункты пропуска Видин, Русе, Силистра и Кардам, аналогичные акции их румынских коллег запланированы на 7 апреля. По словам протестующих, в скором времени рыночные цены на зерно перестанут покрывать производственные издержки.
Уборка зерновых в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
15 марта, 13:36
"Нами правят украинцы": поляки отреагировали на острую проблему с зерном Читатели издания Gazeta 15 марта отреагировали на протесты польских фермеров против массового импорта украинского зерна в страну, который дестабилизирует рынок
Недоволен сложившейся ситуацией и близкий союзник Киева – Варшава.
"Я поручил господину министру (сельского хозяйства и продовольствия Хенрику – ред.) Ковальчику выработать очень быстро принципы, которые не только позволят нам избавиться от части зерна, которое оказалось накоплено в Польше, а значит продать часть этого зерна в Северной Африке, на Ближнем Востоке – там, куда это зерно должно было попасть, но также и ввести правила, которые позволили бы ограничить поступление в Польшу украинского зерна.
Это зерно сегодня дестабилизирует наш рынок. Мы отдаём себе в этом отчёт", – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Польские фермеры жалуются, что украинское зерно оседает в республике, хотя должно транзитом идти в другие страны. Таким образом в Польше в 2022 году осело 2 миллиона тонн зерна.
 
ЭксклюзивУкраинаМайк ПомпеоСШАВСУАртемовскзерноЕС
 
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