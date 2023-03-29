https://ukraina.ru/20230329/1044836764.html

Помпео посетит Киев, развеян главный миф о ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 марта

Помпео посетит Киев, развеян главный миф о ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 марта - 29.03.2023 Украина.ру

Помпео посетит Киев, развеян главный миф о ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 марта

Украина.ру, 29.03.2023

2023-03-29T17:35

2023-03-29T17:35

2023-03-29T17:35

эксклюзив

украина

майк помпео

сша

всу

артемовск

зерно

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102653/68/1026536885_0:0:3179:1789_1920x0_80_0_0_0e3d4481f483bb311caef4dd31eca335.jpg

Украина становится частью президентской гонки в СШАБывший госсекретарь США Майк Помпео Украину 3 апреля посетит Украину, сообщили двое чиновников на условиях анонимности, пишет издание Politico."Для Помпео, потенциального кандидата на президентских выборах 2024 года, это возможность продемонстрировать поддержку Украине и выделиться на фоне таких возможных кандидатов от Республиканской партии, как Дональд Трамп и Рон Десантис, более скептически высказывавшихся о положении Киева", - говорится в статье.Ранее бывший президент США обещал в случае возвращения ко власти незамедлительно провести переговоры с лидерами РФ и Украины и покончить с конфликтом в течение суток. А губернатор Флориды заявлял ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, что дальнейшее втягивание в территориальный спор между Москвой и Киевом не относится к числу жизненно важных национальных интересов США.Встретится ли Помпео в ходе поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским, пока неизвестно.Украинские военные не хотят войныВ интернете появилось видео, на котором украинские военнослужащие, улыбаясь, предположительно, покидают Артёмовск (Бахмут), где идут ожесточённые бои, и преимущество явно не на стороне Киева."Не удивлён, что солдаты ВСУ рады, что уезжают оттуда. Это был не их выбор находиться в городе. Миф об украинских солдатах, что они патриоты, сражаются добровольно, не жалея жизней, трещит по швам. Воевать хотят только Зеленский и западные союзники, вот они с удовольствием пожертвуют каждым украинцем до последнего человека", - написал ветеран Вооружённых сил США Ноктис Дрейвен в Twitter, комментируя этот ролик.Украинскому зерну в ЕС не радыЗападные политики активно поддерживали зерновую сделку для стимулирования экспорта с Украины, а теперь столкнулись с проблемами из-за украинского зерна.Ассоциации зернопроизводителей Болгарии и Румынии в совместно заявлении требуют не продлевать действие европейского регламента о беспошлинном импорте агропродукции с Украины, поскольку это приводит к заполненности складов за два месяца до урожая, реальной угрозе массового банкротства фермеров двух стран, а также прекращению закупок торговцами зерновых и масличных культур у местных производителей.Болгарские зернопроизводители блокировали на границе с Румынией пункты пропуска Видин, Русе, Силистра и Кардам, аналогичные акции их румынских коллег запланированы на 7 апреля. По словам протестующих, в скором времени рыночные цены на зерно перестанут покрывать производственные издержки.Недоволен сложившейся ситуацией и близкий союзник Киева – Варшава."Я поручил господину министру (сельского хозяйства и продовольствия Хенрику – ред.) Ковальчику выработать очень быстро принципы, которые не только позволят нам избавиться от части зерна, которое оказалось накоплено в Польше, а значит продать часть этого зерна в Северной Африке, на Ближнем Востоке – там, куда это зерно должно было попасть, но также и ввести правила, которые позволили бы ограничить поступление в Польшу украинского зерна. Это зерно сегодня дестабилизирует наш рынок. Мы отдаём себе в этом отчёт", – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.Польские фермеры жалуются, что украинское зерно оседает в республике, хотя должно транзитом идти в другие страны. Таким образом в Польше в 2022 году осело 2 миллиона тонн зерна.

https://ukraina.ru/20230328/1044777853.html

https://ukraina.ru/20230315/1044397931.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, майк помпео, сша, всу, артемовск, зерно, ес