https://ukraina.ru/20230329/1044836169.html
"Все зависит от погоды": Украинский министр Резников рассказал подробности о планах контрнаступления ВСУ
"Все зависит от погоды": Украинский министр Резников рассказал подробности о планах контрнаступления ВСУ - 29.03.2023 Украина.ру
"Все зависит от погоды": Украинский министр Резников рассказал подробности о планах контрнаступления ВСУ
Украинская армия будет контратаковать сразу по нескольким направлениям. Такое заявление в интервью эстонской телерадиокомпании ERR на днях сделал министр обороны Украины Алексей Резников
2023-03-29T17:12
2023-03-29T17:12
2023-03-29T17:12
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В среду, 29 марта, помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил в эфире "Соловьев Live", что если киевский режим решится на контрнаступление, оно окажется для Украины как государства последним.Ранее Владимир Зеленский говорил, что украинские войска пока не могут начать контрнаступление из-за серьезной нехватки оружия. Это подтвердила и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявившая, что Киев готовится к наступлению, но ждет оружие от Запада, чтобы не идти "к позициям русских с пустыми руками".Несколько дней назад немецкая газета Bild написала, что украинские военные могут в мае начать контрнаступление, а его основным направлением, скорее всего, станут Луганская и Запорожская области.Параллельно американская газета Politico также анонсировала наступление ВСУ на май, отметив, что Киев рассматривает два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток со своих позиций на севере, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост. Журналисты издания подчеркнули, что американские чиновники считают первый вариант нереалистичным.Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов отметил, что наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление Западом новой техники Киеву только затянет конфликт и сделает его более мучительным для Киева.
https://ukraina.ru/20230329/1044824563.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, новости украины, украина, резников, контрнаступление
"Все зависит от погоды": Украинский министр Резников рассказал подробности о планах контрнаступления ВСУ
Украинская армия будет контратаковать сразу по нескольким направлениям. Такое заявление в интервью эстонской телерадиокомпании ERR на днях сделал министр обороны Украины Алексей Резников
"Наступление уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они [генштаб - Ред.] решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Думаю, в апреле—мае мы наступление увидим", — сказал
он, добавив, что участвовать в контрнаступлении ВСУ будут и на Украину танки Leopard.
В среду, 29 марта, помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил в эфире "Соловьев Live", что если киевский режим решится на контрнаступление, оно окажется для Украины как государства последним.
Ранее Владимир Зеленский говорил, что украинские войска пока не могут начать контрнаступление из-за серьезной нехватки оружия. Это подтвердила и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявившая, что Киев готовится к наступлению, но ждет оружие от Запада, чтобы не идти "к позициям русских с пустыми руками".
Несколько дней назад немецкая газета Bild написала, что украинские военные могут в мае начать контрнаступление, а его основным направлением, скорее всего, станут Луганская и Запорожская области.
Параллельно американская газета Politico также анонсировала наступление ВСУ на май, отметив, что Киев рассматривает два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток со своих позиций на севере, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост. Журналисты издания подчеркнули, что американские чиновники считают первый вариант нереалистичным.
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов отметил, что наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление Западом новой техники Киеву только затянет конфликт и сделает его более мучительным для Киева.