https://ukraina.ru/20230329/1044834722.html

Куда Украина бросит западную технику и где высадится десант ВСУ - Анпилогов. Видео

Куда Украина бросит западную технику и где высадится десант ВСУ - Анпилогов. Видео - 29.03.2023 Украина.ру

Куда Украина бросит западную технику и где высадится десант ВСУ - Анпилогов. Видео

Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру рассказал, где ВСУ вскоре попытаются высадить десант, почему Украине не... Украина.ру, 29.03.2023

2023-03-29T16:49

2023-03-29T16:49

2023-03-29T16:49

алексей анпилогов

видео

россия

украина

сво

киев

донбасс

артёмовск (бахмут)

бои

пво

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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру рассказал, где ВСУ вскоре попытаются высадить десант, почему Украине не удается завоевать господство в небе, а также о реальной обстановке в Артёмовске: 00:30 – Контрнаступление ВСУ и изменение риторики со стороны Украины; 05:05 – Где Украина будет наступать? О "красных зонах"; 07:15 – Удается ли России сорвать планы ВСУ по наступлению? 12:15 – Что Украине дадут FPV-дроны? 14:55 – Что происходит в Артёмовске? 17:38 – Стоит ли России в ответ применять снаряды с обеднённым ураном? 20:00 – Возможно ли одержать победу без масштабного наступления?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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