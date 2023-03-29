https://ukraina.ru/20230329/1044834722.html
Куда Украина бросит западную технику и где высадится десант ВСУ - Анпилогов. Видео
Куда Украина бросит западную технику и где высадится десант ВСУ - Анпилогов. Видео - 29.03.2023 Украина.ру
Куда Украина бросит западную технику и где высадится десант ВСУ - Анпилогов. Видео
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру рассказал, где ВСУ вскоре попытаются высадить десант, почему Украине не... Украина.ру, 29.03.2023
2023-03-29T16:49
2023-03-29T16:49
2023-03-29T16:49
алексей анпилогов
видео
россия
украина
сво
киев
донбасс
артёмовск (бахмут)
бои
пво
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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру рассказал, где ВСУ вскоре попытаются высадить десант, почему Украине не удается завоевать господство в небе, а также о реальной обстановке в Артёмовске: 00:30 – Контрнаступление ВСУ и изменение риторики со стороны Украины; 05:05 – Где Украина будет наступать? О "красных зонах"; 07:15 – Удается ли России сорвать планы ВСУ по наступлению? 12:15 – Что Украине дадут FPV-дроны? 14:55 – Что происходит в Артёмовске? 17:38 – Стоит ли России в ответ применять снаряды с обеднённым ураном? 20:00 – Возможно ли одержать победу без масштабного наступления?
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
алексей анпилогов, видео, россия, украина, сво, киев, донбасс, артёмовск (бахмут), бои, пво, крым, дроны, видео
Алексей Анпилогов, Видео, Россия, Украина, СВО, Киев, Донбасс, Артёмовск (Бахмут), бои, ПВО, Крым, дроны
Куда Украина бросит западную технику и где высадится десант ВСУ - Анпилогов. Видео
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру рассказал, где ВСУ вскоре попытаются высадить десант, почему Украине не удается завоевать господство в небе, а также о реальной обстановке в Артёмовске:
00:30 – Контрнаступление ВСУ и изменение риторики со стороны Украины;
05:05 – Где Украина будет наступать? О "красных зонах";
07:15 – Удается ли России сорвать планы ВСУ по наступлению?
12:15 – Что Украине дадут FPV-дроны?
14:55 – Что происходит в Артёмовске?
17:38 – Стоит ли России в ответ применять снаряды с обеднённым ураном?
20:00 – Возможно ли одержать победу без масштабного наступления?