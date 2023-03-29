https://ukraina.ru/20230329/1044833468.html

Премьер-министр Сербии Брнабич заявила о солидарности с народом Украины: что это значит

Премьер-министр Сербии Брнабич заявила о солидарности с народом Украины: что это значит - 29.03.2023 Украина.ру

Премьер-министр Сербии Брнабич заявила о солидарности с народом Украины: что это значит

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила о солидарности Белграда с украинским народом, пояснив, что только ее страна из всех Балкан помогла Киеву "согреться". Слова Брнабич были опубликованы на сайте представительства Евросоюза в Сербии

2023-03-29T16:42

2023-03-29T16:42

2023-03-29T16:42

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сербия

солидарность

украина

ана брнабич

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Также министр отметила, что во вторник, 28 марта, Киев получил от Белграда крайне необходимое Украине электроэнергетическое оборудование."Мы единственная страна на Западных Балканах, которой удалось выделить и передать этот вид помощи", — сказала Брнабич.На данный момент Сербия остается одной из немногих стран в Европе, которая до сих пор не присоединилась к антироссийским санкциям. Президент республики Александр Вучич объясняет это независимостью политики своего государства.Однако в начале февраля он сказал, что помнит и ценит помощь России, но не может поклясться, что никогда не поддержит ограничения, введенные Западом против Москвы.В конце февраля стало известно, что Киеву были поставлены 3,5 тысячи 122-мм ракет М-21 для РЗСО "Град", произведенных сербской оборонной компанией Krušik. Формально Белград непричастен к передаче вооружения, так как частная сербская компания продала боеприпасы канадской. Конечным пользователем в документах было указано Агентство оборонной промышленности Турции, но оттуда ракеты перевезли в Словакию, а дальше – на Украину.Кроме того, 28 февраля, Вучич получил для своей страны деньги от ЕС – подписал с еврокомиссаром по вопросам расширения Оливером Вархели соглашение о выделении Белграду европейского гранта суммой в 598 миллионов евро на строительство первого участка новой железной дороги от Белграда до города Ниш (общая стоимость проекта – более 2 миллиардов евро).Премьер Сербии Ана Брнабич в тот же день заявила, что сближение с ЕС и региональное сотрудничество являются главными стратегическими приоритетами внешней политики Сербии, поскольку европейские компании обеспечили рабочие места для более чем 280 тысяч сербов.Тогда же стало известно и о том, что Белград планирует закупать газ в обход своего основного поставщика - России.

https://ukraina.ru/20230328/1044809652.html

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новости, сербия, солидарность, украина, ана брнабич