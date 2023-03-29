Премьер-министр Сербии Брнабич заявила о солидарности с народом Украины: что это значит - 29.03.2023 Украина.ру
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Премьер-министр Сербии Брнабич заявила о солидарности с народом Украины: что это значит
Премьер-министр Сербии Брнабич заявила о солидарности с народом Украины: что это значит - 29.03.2023 Украина.ру
Премьер-министр Сербии Брнабич заявила о солидарности с народом Украины: что это значит
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила о солидарности Белграда с украинским народом, пояснив, что только ее страна из всех Балкан помогла Киеву "согреться". Слова Брнабич были опубликованы на сайте представительства Евросоюза в Сербии
2023-03-29T16:42
2023-03-29T16:42
новости
сербия
солидарность
украина
ана брнабич
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Также министр отметила, что во вторник, 28 марта, Киев получил от Белграда крайне необходимое Украине электроэнергетическое оборудование."Мы единственная страна на Западных Балканах, которой удалось выделить и передать этот вид помощи", — сказала Брнабич.На данный момент Сербия остается одной из немногих стран в Европе, которая до сих пор не присоединилась к антироссийским санкциям. Президент республики Александр Вучич объясняет это независимостью политики своего государства.Однако в начале февраля он сказал, что помнит и ценит помощь России, но не может поклясться, что никогда не поддержит ограничения, введенные Западом против Москвы.В конце февраля стало известно, что Киеву были поставлены 3,5 тысячи 122-мм ракет М-21 для РЗСО "Град", произведенных сербской оборонной компанией Krušik. Формально Белград непричастен к передаче вооружения, так как частная сербская компания продала боеприпасы канадской. Конечным пользователем в документах было указано Агентство оборонной промышленности Турции, но оттуда ракеты перевезли в Словакию, а дальше – на Украину.Кроме того, 28 февраля, Вучич получил для своей страны деньги от ЕС – подписал с еврокомиссаром по вопросам расширения Оливером Вархели соглашение о выделении Белграду европейского гранта суммой в 598 миллионов евро на строительство первого участка новой железной дороги от Белграда до города Ниш (общая стоимость проекта – более 2 миллиардов евро).Премьер Сербии Ана Брнабич в тот же день заявила, что сближение с ЕС и региональное сотрудничество являются главными стратегическими приоритетами внешней политики Сербии, поскольку европейские компании обеспечили рабочие места для более чем 280 тысяч сербов.Тогда же стало известно и о том, что Белград планирует закупать газ в обход своего основного поставщика - России.
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новости, сербия, солидарность, украина, ана брнабич
Новости, Сербия, солидарность, Украина, Ана Брнабич

Премьер-министр Сербии Брнабич заявила о солидарности с народом Украины: что это значит

16:42 29.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе Международного экспортного форума "Сделано в России - 2021"
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе Международного экспортного форума Сделано в России - 2021 - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила о солидарности Белграда с украинским народом, пояснив, что только ее страна из всех Балкан помогла Киеву "согреться". Слова Брнабич были опубликованы на сайте представительства Евросоюза в Сербии

"Сербия выражает солидарность с населением Украины", — заявила Брнабич, добавив, что осуждает "любое применение силы, противоречащее международному праву".

Также министр отметила, что во вторник, 28 марта, Киев получил от Белграда крайне необходимое Украине электроэнергетическое оборудование.
"Мы единственная страна на Западных Балканах, которой удалось выделить и передать этот вид помощи", — сказала Брнабич.
На данный момент Сербия остается одной из немногих стран в Европе, которая до сих пор не присоединилась к антироссийским санкциям. Президент республики Александр Вучич объясняет это независимостью политики своего государства.
Однако в начале февраля он сказал, что помнит и ценит помощь России, но не может поклясться, что никогда не поддержит ограничения, введенные Западом против Москвы.
В конце февраля стало известно, что Киеву были поставлены 3,5 тысячи 122-мм ракет М-21 для РЗСО "Град", произведенных сербской оборонной компанией Krušik. Формально Белград непричастен к передаче вооружения, так как частная сербская компания продала боеприпасы канадской.
Конечным пользователем в документах было указано Агентство оборонной промышленности Турции, но оттуда ракеты перевезли в Словакию, а дальше – на Украину.
Кроме того, 28 февраля, Вучич получил для своей страны деньги от ЕС – подписал с еврокомиссаром по вопросам расширения Оливером Вархели соглашение о выделении Белграду европейского гранта суммой в 598 миллионов евро на строительство первого участка новой железной дороги от Белграда до города Ниш (общая стоимость проекта – более 2 миллиардов евро).
Премьер Сербии Ана Брнабич в тот же день заявила, что сближение с ЕС и региональное сотрудничество являются главными стратегическими приоритетами внешней политики Сербии, поскольку европейские компании обеспечили рабочие места для более чем 280 тысяч сербов.
Тогда же стало известно и о том, что Белград планирует закупать газ в обход своего основного поставщика - России.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Вчера, 17:57
В обход России: Вучич заявил, что Сербия планирует закупать газ в Греции через БолгариюБелград планирует закупать до 3,5 миллионов кубометров газа в день в терминале для сжиженного природного газа в греческом Александруполисе и доставлять их через строящийся интерконнектор с Болгарией. Об этом 28 марта сообщил сербский президент Александр Вучич на совместной пресс-конференции с греческой коллегой Катериной Сакелларопулу
 
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