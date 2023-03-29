https://ukraina.ru/20230329/1044831286.html

"Оскорбление каждого из нас". Эксперты об изгнании монахов из Киево-Печерской лавры

"Оскорбление каждого из нас". Эксперты об изгнании монахов из Киево-Печерской лавры - 29.03.2023 Украина.ру

"Оскорбление каждого из нас". Эксперты об изгнании монахов из Киево-Печерской лавры

Не утихают страсти вокруг Киево-Печерской лавры. В среду, 29 марта, священники Украинской православной церкви заявили, что не покинут стен святыни до конца судебного разбирательства

2023-03-29T17:24

2023-03-29T17:24

2023-03-29T17:24

эксклюзив

киево-печерская лавра

анатолий шарий

олег ясинский

пцу

снбо

соцсети

татьяна поп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/16/1041092396_107:83:1280:743_1920x0_80_0_0_5fd4c870e8f674d41a633179cd5ac415.jpg

При этом 29 марта истекает срок ультиматума властей: или перейти в раскольническую ПЦУ, или покинуть монастырь. Народный депутат Алексей Гончаренко по этому поводу написал в соцсетях: "В Лавре последний день российской православной церкви. С завтрашнего дня вся Лавра возвращается назад. К нашему государству. Слава Богу!" А секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Киево-Печерская лавра – это музей, принадлежащий государству. Поддержать и помолиться вместе со священниками УПЦ пришли под стены храмов Лавры сотни верующих. В свою очередь эксперты называют действия властей – святотатством, а изгнание монахов из обители – большой ошибкой президента Зеленского.Общественный деятель Татьяна Поп:Итак, сегодня все внимание на лавру. Из Киева сообщают, что в монастыре с самого утра собираются люди. Хочется надеяться, что не будет как со вчерашней церквушкой, где верующих из храма выкуривали газом.Но все же интересно, в "вильной и демократичной" Украине сегодня люди могут хоть как-то защитить свои права? Число православных на Украине известно и это миллионы. Видно, как прихожане в последнее время подчеркивают важность лавры для них. Есть даже недовольство среди украинских вояк, мол, как же так, они типа за Украину воюют, а у них церковь отжимают (ага, вот за эту Украину вы и воюете, хлопцы, которая вас даже по-христиански не похоронит). А где какие-нибудь акции, протесты, призывы оставить церковь в покое? У вас же типа демократическая, вами избранная власть, она же обязана прислушаться. Или военное положение, не время, нация понад усе? Так тогда признайте – у вас диктатура, причем в виде кровавого цирка с идолопоклонничеством на арене.Журналист Олег Ясинский:Чужаки, которым мешают в нашей стране памятники, названия улиц, площадей и городов, которые запрещают ее историю, которых не устраивает язык живущих там людей, продолжают пытаться построить собственное государство на оккупированной ими территории. Сегодняшнее нападение колониальной власти на колыбель нашей общей исторической памяти, Киево-Печерскую Лавру и преследование верующих – не "межконфессиональный конфликт", а война против всех нас, без различия наших кредо, паспортов или национальностей.Нынешнее унижение наших братьев и сестер из Украинской Православной церкви – оскорбление каждого из нас, совершенно независимо от нашей веры.Режим киевских мясников опять делает ставку на наше разобщение, а породившая, вскормившая и вооружившая его до зубов Европа банков, корпораций и бесконечного лицемерия – главный заказчик уничтожения наших народов, до того как народы самой Европы станут следующей жертвой.Это не изгнание православных монахов из Печерской Лавры, это изгнание остатков человечности из каждого из нас.Журналист Макс Назаров:Помню из истории, как большевики сталинской эпохи в церквях и храмах клубы и музеи устраивали, консервацию хранили. Ничего не меняется, а главное – большевики при власти.Публицист Егор Холмогоров:Сегодня нож вонзили в сердце Русского мира. Убивают веру, убивают Лавру.Вспомним, что она такое для русского человека. На картине Василия Верещагина – один из древнейших храмов Киевской Руси, его начали строить по благословению преподобного Феодосия Печерского ещё в 1073 году. Верещагин руководил реставрацией Успенского собора с 1890-го по 1901 год. Его наброски легли в основу картины "Великая церковь Киево-Печерской лавры". Храм называли небу подобным. Сюда ехали со всей России, помолиться. Бедные, богатые, образованные, неграмотные. На картине – вся Русь. И даже сам Верещагин, в образе одного из нищих паломников.Вы откуда собралися, богомольцы, на поклон?"Я оттуда, где струится Тихий Дон — краса степей"."Я оттуда, где клубится беспредельный Енисей!". "Я от Ладоги холодной". "Я от синих волн Невы". "Я от Камы многоводной". "Я от матушки Москвы"В стихотворении "Киев", Алексея Хомякова, поэта 19 века – эта же великая картина.Киево-Печерская Лавра – сердце православия. Ни одной иноверной и иноземной сволочи не понять и не вместить наше горе. Распинают нас. В дни великого поста, что символично. Но будем молиться, будем уповать и надеяться. Теперь на силу оружия и волю Господа.Журналист Янина Соколовская:Общественность зашлась в восторге: сегодня монахи Киево-Печерской лавры без боя ее покинут, отдав ее государству. Улюлюканье так радостно, что в нем я слышу "Распни Его, распни". А радость так всемерна, будто орущие победили в Третьей мировой и США у них на посылках.Не могу разделить ликование (опять шагаю не в ногу). И расскажу почему. Хоть с голосовальщиками "по приколу" говорить без толку, но с осмысленными 25% побеседовать хочу.1. То, что делает сейчас моновласть – это большевизм 20-х годов и отвлечение нас от реальных проблем в тылу и на фронте (в инфоповестке осталась только церковь).2. Ни о какой передаче Лавры ПЦУ речь не идет. У ПЦУ будет на почасовой аренде по решению Минкульта и лаврского музея, что, как по мне, унизительно.3. Массового перехода монашествующих в ПЦУ не было. Потому даже если ей передать Лавру, у нее нет нужных сил (элементарно – нет должного количества рук), чтоб обиходить Лавру. Нынешние 200 насельников справлялись с Лаврским хозяйством с большой натяжкой. Перед разгоном Лавры в 20-х в ней было 1028 монашествующих, что необходимо и достаточно. Изначально статус Лавры присваивался монастырям с 1000 насельников.4. Уход из Лавры без боя – решение правильное. Мы же видим, что на многотысячных молебнах в Лавре стоят в основном женщины, те самые "белые платочки", спасшие церковь в богоборческие времена. Решение защищать Лавру привело бы к избиению верующих, а этого допустить было нельзя.5. Мирный, непротивленческий выход монахов будет оттрактован в христианском мире как факт смирения и отдания кесарю кесаревого. То есть – покоробит всех, кто увидит эти кадры, независимо от конфессий. И будет выглядеть как дикость, сравнимая с действиями талибана (движение находится под санкциями ООН - Ред.) в Афганистане. И это прямой диссонанс с инаугурационной речью Байдена, где он гарантировал права и свободы всем церквям. И диссонанс этот очень напрасный.6. Не стоит пребывать в иллюзиях, что Почаевская лавра повторит пример Киево-Печерской. В Почаеве к любым решениям властей готовились заранее, десятилетия назад. И там есть и боевые подразделения, давно охраняющую лавру, и намерение ее отстаивать и не допустить ее превращения в музей. То есть там кровопролитие неизбежно, учитывая решимость Лавры и нарванность властей.7. Меня не покидает ощущение, что, изгоняя монахов из Лавры, нынешние власти продолжают мериться с Порошенко. Мол, он всего лишь Томос принес, а мы круче, мы устроили акцию "геть московского попа" (хотя какой он московский?).Но, в отличие от нынешних какихразниц, Порошенко – человек верующий, и он сделал все, чтобы формирование и развитие ПЦУ было мирным, а переход духовенства и приходов в новую церковь – плавным.При президентстве Порошенко были невозможны то, что, например, вижу в Ивано-Франковске, где прихожан гонят из храма слезоточивым газом, а в алтаре бродят женщины и снимают видосики.8. Межцерковная бойня – худшее, что сейчас может произойти в тылу воюющей страны. Потому эта технология мне представляется внешней, вброшенной умышленно, как крючок амбициозным карасям, которые на него, собственно, попались.А эффект в виде роста президентского рейтинга на Лаврском скандале, во-первых, будет краткосрочным, во-вторых, его нынешний размер (91%) и сама система измерений вызывают вопросы. Социологи военного периода скорее всего работают с фокус-группами, а их как собрал, такой и результат получил.9. В чем права власть, так это в работе с наивностью электората. Он как был 73-процентно доверчивым, так и остался. Он не зрит в корень, а ведется на шуршание фантиков. И власть и шуршит все активнее.10. Чем больше я смотрю на происходящее, тем грустнее понимаю, что мы живем в последние времена, и нету с нами Ноя, чтоб и плясал, и плакал, и вымолил для нас хоть 3, хоть 333 года на вразумленье и покаянье.

https://ukraina.ru/20230329/1044828584.html

https://ukraina.ru/20230329/1044831119.html

https://ukraina.ru/20230329/1044822787.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, киево-печерская лавра, анатолий шарий, олег ясинский, пцу, снбо, соцсети, татьяна поп