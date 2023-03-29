"Прекратите беспредел!" Матвиенко призвала защитить украинское православие от сатанизма и безбожия - 29.03.2023 Украина.ру
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"Прекратите беспредел!" Матвиенко призвала защитить украинское православие от сатанизма и безбожия
"Прекратите беспредел!" Матвиенко призвала защитить украинское православие от сатанизма и безбожия - 29.03.2023 Украина.ру
"Прекратите беспредел!" Матвиенко призвала защитить украинское православие от сатанизма и безбожия
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что православному миру надо бороться с нападками киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Слова политика прозвучали 29 марта в ходе пленарного заседания Совфеда
2023-03-29T15:51
2023-03-29T15:51
новости
украина
упц
матвиенко
киево-печерская лавра
православие
владимир зеленский
совет федерации
гонения
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На Украине в последнее время гонения на православие достигли небывалых масштабов. Киевский режим насильно выселяет монахов Киево-Печерской Лавры, с помощью слезоточивого газа боевики-неонацисты захватили последний православный храм Ивано-Франковска, количество уголовных дел против священников растет каждый день, а саму УПЦ собираются запретить."Надо всему православному миру, что называется, бороться с этим безбожием, с этим сатанизмом, который творится на Украине", - сказала Матвиенко.Действия украинских властей в отношении верующих спикер назвала "беспределом". Она отметила, что заявление будет направлено в парламенты других стран и международные организации. По словам Матвиенко, они должны заявить свой протест, в такой ситуации нельзя молчать.Требование властей к УПЦ освободить Киево-Печерскую лавру является безусловно провокацией, направленной против России, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев.По его словам, предшественник Владимира Зеленского Петр Порошенко начал процесс уничтожения влияния Русской православной церкви на Украине. Зеленский хочет довести дело до финала и уничтожить влияние Московского патриархата на Украине, добавил он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, упц, матвиенко, киево-печерская лавра, православие, владимир зеленский, совет федерации, гонения
Новости, Украина, УПЦ, Матвиенко, Киево-Печерская лавра, Православие, Владимир Зеленский, Совет Федерации, гонения

"Прекратите беспредел!" Матвиенко призвала защитить украинское православие от сатанизма и безбожия

15:51 29.03.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что православному миру надо бороться с нападками киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Слова политика прозвучали 29 марта в ходе пленарного заседания Совфеда
На Украине в последнее время гонения на православие достигли небывалых масштабов. Киевский режим насильно выселяет монахов Киево-Печерской Лавры, с помощью слезоточивого газа боевики-неонацисты захватили последний православный храм Ивано-Франковска, количество уголовных дел против священников растет каждый день, а саму УПЦ собираются запретить.
"Надо всему православному миру, что называется, бороться с этим безбожием, с этим сатанизмом, который творится на Украине", - сказала Матвиенко.
Действия украинских властей в отношении верующих спикер назвала "беспределом". Она отметила, что заявление будет направлено в парламенты других стран и международные организации. По словам Матвиенко, они должны заявить свой протест, в такой ситуации нельзя молчать.
Требование властей к УПЦ освободить Киево-Печерскую лавру является безусловно провокацией, направленной против России, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев.
По его словам, предшественник Владимира Зеленского Петр Порошенко начал процесс уничтожения влияния Русской православной церкви на Украине. Зеленский хочет довести дело до финала и уничтожить влияние Московского патриархата на Украине, добавил он.
- РИА Новости, 1920, 27.03.2023
27 марта, 14:24
УПЦ: от компромисса с совестью - к бесславному концуМитрополит Запорожский и Мелитопольский Лука заявил, что объявит голодовку в поддержку монахов Киево-Печерской Лавры. Затея дважды бессмысленная.
 
НовостиУкраинаУПЦМатвиенкоКиево-Печерская лавраПравославиеВладимир ЗеленскийСовет Федерациигонения
 
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