https://ukraina.ru/20230329/1044831119.html

"Прекратите беспредел!" Матвиенко призвала защитить украинское православие от сатанизма и безбожия

"Прекратите беспредел!" Матвиенко призвала защитить украинское православие от сатанизма и безбожия - 29.03.2023 Украина.ру

"Прекратите беспредел!" Матвиенко призвала защитить украинское православие от сатанизма и безбожия

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что православному миру надо бороться с нападками киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Слова политика прозвучали 29 марта в ходе пленарного заседания Совфеда

2023-03-29T15:51

2023-03-29T15:51

2023-03-29T15:51

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украина

упц

матвиенко

киево-печерская лавра

православие

владимир зеленский

совет федерации

гонения

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На Украине в последнее время гонения на православие достигли небывалых масштабов. Киевский режим насильно выселяет монахов Киево-Печерской Лавры, с помощью слезоточивого газа боевики-неонацисты захватили последний православный храм Ивано-Франковска, количество уголовных дел против священников растет каждый день, а саму УПЦ собираются запретить."Надо всему православному миру, что называется, бороться с этим безбожием, с этим сатанизмом, который творится на Украине", - сказала Матвиенко.Действия украинских властей в отношении верующих спикер назвала "беспределом". Она отметила, что заявление будет направлено в парламенты других стран и международные организации. По словам Матвиенко, они должны заявить свой протест, в такой ситуации нельзя молчать.Требование властей к УПЦ освободить Киево-Печерскую лавру является безусловно провокацией, направленной против России, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев.По его словам, предшественник Владимира Зеленского Петр Порошенко начал процесс уничтожения влияния Русской православной церкви на Украине. Зеленский хочет довести дело до финала и уничтожить влияние Московского патриархата на Украине, добавил он.

https://ukraina.ru/20230327/1044757470.html

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новости, украина, упц, матвиенко, киево-печерская лавра, православие, владимир зеленский, совет федерации, гонения