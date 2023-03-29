"Заслуживает восхищения": Песков оценил решение мэра Воркуты служить в зоне СВО - 29.03.2023 Украина.ру
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"Заслуживает восхищения": Песков оценил решение мэра Воркуты служить в зоне СВО
"Заслуживает восхищения": Песков оценил решение мэра Воркуты служить в зоне СВО - 29.03.2023 Украина.ру
"Заслуживает восхищения": Песков оценил решение мэра Воркуты служить в зоне СВО
Решение мэра Воркуты Ярослава Шапошникова пойти служить по контракту в зону проведения спецоперации известно Кремлю из СМИ. Об этом заявил журналистам 29 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-03-29T14:44
2023-03-29T14:44
доброволец
сво
мэр
новости
песков
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"Мы видели сообщения СМИ. Безусловно, любой человек, который по зову своей души, по зову сердца выступает добровольцем и идет воевать - это люди, которые заслуживают восхищения и уважения", - сказал Песков.Он заверил, что город из-за этого решения не пострадает. Накануне пресс-служба администрации Воркуты сообщила, что глава города Ярослав Шапошников на митинге заявил о решении пойти служить по контракту в зону спецоперации.
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доброволец, сво, мэр, новости, песков
доброволец, СВО, мэр, Новости, Песков

"Заслуживает восхищения": Песков оценил решение мэра Воркуты служить в зоне СВО

14:44 29.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Решение мэра Воркуты Ярослава Шапошникова пойти служить по контракту в зону проведения спецоперации известно Кремлю из СМИ. Об этом заявил журналистам 29 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Мы видели сообщения СМИ. Безусловно, любой человек, который по зову своей души, по зову сердца выступает добровольцем и идет воевать - это люди, которые заслуживают восхищения и уважения", - сказал Песков.
Он заверил, что город из-за этого решения не пострадает.

"Конечно, и в городах тоже проводится очень ответственная, очень сложная, напряженная работа. Вопросы развития нашей страны, вопросы минимизации последствий тех самых санкций, которые в отношении нас применяются - это все то, что заставляет чиновников работать днем и ночью. И это тоже труд, который заслуживает уважения", - добавил Песков.

Накануне пресс-служба администрации Воркуты сообщила, что глава города Ярослав Шапошников на митинге заявил о решении пойти служить по контракту в зону спецоперации.
26 января, 17:21
Прилепин отправился добровольцем в зону спецоперацииПисатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин отправился в зону спецоперации, подписав соответствующий контракт с Росгвардией. Об этом сообщила СМИ его пресс-секретарь Елизавета Кондакова 26 января
 
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