https://ukraina.ru/20230329/1044829521.html

"Заслуживает восхищения": Песков оценил решение мэра Воркуты служить в зоне СВО

"Заслуживает восхищения": Песков оценил решение мэра Воркуты служить в зоне СВО - 29.03.2023 Украина.ру

"Заслуживает восхищения": Песков оценил решение мэра Воркуты служить в зоне СВО

Решение мэра Воркуты Ярослава Шапошникова пойти служить по контракту в зону проведения спецоперации известно Кремлю из СМИ. Об этом заявил журналистам 29 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-03-29T14:44

2023-03-29T14:44

2023-03-29T14:44

доброволец

сво

мэр

новости

песков

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"Мы видели сообщения СМИ. Безусловно, любой человек, который по зову своей души, по зову сердца выступает добровольцем и идет воевать - это люди, которые заслуживают восхищения и уважения", - сказал Песков.Он заверил, что город из-за этого решения не пострадает. Накануне пресс-служба администрации Воркуты сообщила, что глава города Ярослав Шапошников на митинге заявил о решении пойти служить по контракту в зону спецоперации.

https://ukraina.ru/20230126/1043010407.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

доброволец, сво, мэр, новости, песков