INN Poland: в Польше стало дешевле снять гостиницу, чем "отдохнуть" в вытрезвителе - 29.03.2023 Украина.ру
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INN Poland: в Польше стало дешевле снять гостиницу, чем "отдохнуть" в вытрезвителе
INN Poland: в Польше стало дешевле снять гостиницу, чем "отдохнуть" в вытрезвителе - 29.03.2023 Украина.ру
INN Poland: в Польше стало дешевле снять гостиницу, чем "отдохнуть" в вытрезвителе
Инфляция и рост тарифов привели к тому, что в Польше теперь дешевле снять гостиницу, чем "отдохнуть" в вытрезвителе. К такому выводу пришли журналисты местного издания INN Poland, сравнившие ценники
2023-03-29T14:23
2023-03-29T14:23
новости
польша
вытрезвители
гостиницы
цена
стоимость
подорожание
тарифы
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В статье говорится, что совсем недавно власти одного из польских городов - Жешува - повысили цену за пребывание в этих специализированных учреждениях почти до 400 злотых, причем рост составил сразу 50 злотых за человека в сутки.В статье говорится, что причина такого положения дел кроется в изменившихся коммунальных тарифах, которые тянут за собой повышение всех остальных трат на содержание вытрезвителей."Мы больше платим за электроэнергию, отопление, увеличилась минимальная заработная плата, а значит, автоматически зарплата сотрудников, учреждение также не может функционировать без круглосуточной медицинской помощи", – цитирует издание директора одного из польских вытрезвителей Роберта Смуча.По данным Главного управления статистики страны, в феврале инфляция достигла уровня 18,4% в годовом исчислении. Эта цифра оказалась самой высокой за последние 26 лет.
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новости, польша, вытрезвители, гостиницы, цена, стоимость, подорожание, тарифы
Новости, Польша, вытрезвители, гостиницы, цена, стоимость, подорожание, тарифы

INN Poland: в Польше стало дешевле снять гостиницу, чем "отдохнуть" в вытрезвителе

14:23 29.03.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМедицинский вытрезвитель в Химках
Медицинский вытрезвитель в Химках - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Инфляция и рост тарифов привели к тому, что в Польше теперь дешевле снять гостиницу, чем "отдохнуть" в вытрезвителе. К такому выводу пришли журналисты местного издания INN Poland, сравнившие ценники
В статье говорится, что совсем недавно власти одного из польских городов - Жешува - повысили цену за пребывание в этих специализированных учреждениях почти до 400 злотых, причем рост составил сразу 50 злотых за человека в сутки.
"Ночь в гостинице – не говоря уже о других видах ночевок — в Жешуве намного дешевле, чем в вытрезвителе. Имея в кармане 400 злотых, вы можете добраться на такси до большинства отелей, переночевать там и позавтракать утром. Этого также должно хватить, чтобы вернуться домой", - пишет издание.
В статье говорится, что причина такого положения дел кроется в изменившихся коммунальных тарифах, которые тянут за собой повышение всех остальных трат на содержание вытрезвителей.
"Мы больше платим за электроэнергию, отопление, увеличилась минимальная заработная плата, а значит, автоматически зарплата сотрудников, учреждение также не может функционировать без круглосуточной медицинской помощи", – цитирует издание директора одного из польских вытрезвителей Роберта Смуча.
По данным Главного управления статистики страны, в феврале инфляция достигла уровня 18,4% в годовом исчислении. Эта цифра оказалась самой высокой за последние 26 лет.
24 марта, 12:43
Жесткие меры экономии: польские энергетики призвали сограждан пить чай только ночьюПольские энергосети призвали граждан пить чай и готовить еду ночью, чтобы сэкономить на электричестве. Об этом на днях написало местное издание INN Poland
 
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