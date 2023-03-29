https://ukraina.ru/20230329/1044828458.html

INN Poland: в Польше стало дешевле снять гостиницу, чем "отдохнуть" в вытрезвителе

INN Poland: в Польше стало дешевле снять гостиницу, чем "отдохнуть" в вытрезвителе - 29.03.2023 Украина.ру

INN Poland: в Польше стало дешевле снять гостиницу, чем "отдохнуть" в вытрезвителе

Инфляция и рост тарифов привели к тому, что в Польше теперь дешевле снять гостиницу, чем "отдохнуть" в вытрезвителе. К такому выводу пришли журналисты местного издания INN Poland, сравнившие ценники

2023-03-29T14:23

2023-03-29T14:23

2023-03-29T14:23

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польша

вытрезвители

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подорожание

тарифы

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В статье говорится, что совсем недавно власти одного из польских городов - Жешува - повысили цену за пребывание в этих специализированных учреждениях почти до 400 злотых, причем рост составил сразу 50 злотых за человека в сутки.В статье говорится, что причина такого положения дел кроется в изменившихся коммунальных тарифах, которые тянут за собой повышение всех остальных трат на содержание вытрезвителей."Мы больше платим за электроэнергию, отопление, увеличилась минимальная заработная плата, а значит, автоматически зарплата сотрудников, учреждение также не может функционировать без круглосуточной медицинской помощи", – цитирует издание директора одного из польских вытрезвителей Роберта Смуча.По данным Главного управления статистики страны, в феврале инфляция достигла уровня 18,4% в годовом исчислении. Эта цифра оказалась самой высокой за последние 26 лет.

https://ukraina.ru/20230324/1044701630.html

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новости, польша, вытрезвители, гостиницы, цена, стоимость, подорожание, тарифы