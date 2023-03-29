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Песков рассказал о чудесах героизма российских военных в боях за Артемовск

Песков рассказал о чудесах героизма российских военных в боях за Артемовск - 29.03.2023 Украина.ру

Песков рассказал о чудесах героизма российских военных в боях за Артемовск

Российские бойцы проявляют чудеса героизма в боях за Артемовск. Об этом заявил 29 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2023-03-29T13:51

2023-03-29T13:51

2023-03-29T13:51

артемовск

военные

песков

россия

новости

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"Специальная военная операция продолжается. Мы знаем, что идут ожесточённые бои за Артёмовск. Наши проявляют чудеса героизма. Мы желаем им успехов", - сказал Песков.На просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном давлении на него со стороны украинцев из-за падения Артемовска (украинское название - Бахмут) Песков отметил, что "киевский режим сам расставляет свои приоритеты".Ранее Зеленский заявил, что если украинские войска потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.

https://ukraina.ru/20230329/1044819149.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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артемовск, военные, песков, россия, новости