Песков рассказал о чудесах героизма российских военных в боях за Артемовск
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Российские бойцы проявляют чудеса героизма в боях за Артемовск. Об этом заявил 29 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Специальная военная операция продолжается. Мы знаем, что идут ожесточённые бои за Артёмовск. Наши проявляют чудеса героизма. Мы желаем им успехов", - сказал Песков.
На просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном давлении на него со стороны украинцев из-за падения Артемовска (украинское название - Бахмут) Песков отметил, что "киевский режим сам расставляет свои приоритеты".
На просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном давлении на него со стороны украинцев из-за падения Артемовска (украинское название - Бахмут) Песков отметил, что "киевский режим сам расставляет свои приоритеты".
Ранее Зеленский заявил, что если украинские войска потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.
10:08Зеленский рассказал, чем для него обернется падение АртемовскаПрезидент Украины Владимир Зеленский уверен, что в случае поражения Киева в Артемовске (украинское название Бахмут) и Запад, и собственные граждане будут оказывать на него давление, призывая пойти на компромисс с Россией, передает 29 марта Ассошиэйтед Пресс