Песков рассказал о чудесах героизма российских военных в боях за Артемовск - 29.03.2023 Украина.ру
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Песков рассказал о чудесах героизма российских военных в боях за Артемовск
Песков рассказал о чудесах героизма российских военных в боях за Артемовск - 29.03.2023 Украина.ру
Песков рассказал о чудесах героизма российских военных в боях за Артемовск
Российские бойцы проявляют чудеса героизма в боях за Артемовск. Об этом заявил 29 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-03-29T13:51
2023-03-29T13:51
артемовск
военные
песков
россия
новости
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"Специальная военная операция продолжается. Мы знаем, что идут ожесточённые бои за Артёмовск. Наши проявляют чудеса героизма. Мы желаем им успехов", - сказал Песков.На просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном давлении на него со стороны украинцев из-за падения Артемовска (украинское название - Бахмут) Песков отметил, что "киевский режим сам расставляет свои приоритеты".Ранее Зеленский заявил, что если украинские войска потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.
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артемовск, военные, песков, россия, новости
Артемовск, военные, Песков, Россия, Новости

Песков рассказал о чудесах героизма российских военных в боях за Артемовск

13:51 29.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Российские бойцы проявляют чудеса героизма в боях за Артемовск. Об этом заявил 29 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Специальная военная операция продолжается. Мы знаем, что идут ожесточённые бои за Артёмовск. Наши проявляют чудеса героизма. Мы желаем им успехов", - сказал Песков.

На просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном давлении на него со стороны украинцев из-за падения Артемовска (украинское название - Бахмут) Песков отметил, что "киевский режим сам расставляет свои приоритеты".
Ранее Зеленский заявил, что если украинские войска потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.
Зеленский
10:08
Зеленский рассказал, чем для него обернется падение АртемовскаПрезидент Украины Владимир Зеленский уверен, что в случае поражения Киева в Артемовске (украинское название Бахмут) и Запад, и собственные граждане будут оказывать на него давление, призывая пойти на компромисс с Россией, передает 29 марта Ассошиэйтед Пресс
 
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13:51Песков рассказал о чудесах героизма российских военных в боях за Артемовск
13:42В Кремле ответили на вопрос о сроках завершения спецоперации
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