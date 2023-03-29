https://ukraina.ru/20230329/1044825018.html

Значение Артёмовска, "рука бога", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 марта

Значение Артёмовска, "рука бога", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 марта - 29.03.2023 Украина.ру

Значение Артёмовска, "рука бога", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 марта

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о значении Артёмовска для компромисса с Россией. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал атаку на Украинскую православную церковь "рукой бога". Украинские военные продолжают наносить обстрелы по территории России

2023-03-29T13:03

2023-03-29T13:03

2023-03-29T13:18

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые сутки Украины нанесли 7 ударов по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 3 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм, на Горловском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм, на Ясиноватском — 2 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм, на Зугрэсском — 1 обстрел из РСЗО, выпустив 31 единицу различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырех населённых пунктов Республики: Горловка, Ясиноватая, столица Донецк (Кировский, Куйбышевский районы), Зугрэс.«За прошедшие сутки поступили сведения о жертвах среди гражданских лиц в результате применения ВФУ противотанковых мин АТ2 — гибели мужчины и ранении женщины в Куйбышевском районе Донецка», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 5 домостроений в Ясиноватой, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продожились. ВСУ нанесли удары по Донецку, Ясиноватой и Макеевке. В последней был ранен мужчина 1984 года рождения.Также утром 29 марта украинские военные нанесли удары по Мелитополю.«Город подвергся очередному обстрелу из тяжёлых видов вооружений со стороны террористов Зеленского. Они продолжают прицельно бить по гражданской инфраструктуре. Сегодня около 5:30 утра в городе Мелитополь прозвучала серия взрывов. Зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо Мелитополя. В результате обстрела киевскими боевиками в городе повреждены объекты системы электроснабжения. В Мелитополе и некоторых ближайших поселках аварийно прекращена подача электроэнергии. По предварительным данным, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS, пострадавших нет. Аварийные службы ведут восстановительные работы», — сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он также опубликовал видео обстрела.Позже экстренные службы Мелитополя в комментарии РИА «Новости» уточнили информацию о последствиях обстрела.«Некоторые СМИ распространяют информацию о том, что Мелитополь после утреннего обстрела боевиками ВСУ обесточен. Это не соответствует действительности. Аварийно прекращена подача электроэнергии в отдельных частях города», — заявили в экстренных службах.По их данным, повреждены объекты системы электроснабжения, ведутся восстановительные работы.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся напряжённой.Артёмовск и влияние на УкраинуНарод Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артёмовске, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Associated Press.«Он (Зеленский. — Ред.) предсказал, что давление после поражения в Бахмуте (украинское название Артёмовска. — Ред.) придёт быстро — как со стороны международного сообщества, так и внутри его собственной страны», — сообщило агентство.Оно также процитировало самого Зеленского.«Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними», — заявил Зеленский.При этом он отметил, что пока такого давления не ощущал, но любое поражение на этом этапе боевых действий может подорвать боевой дух украинских войск.По мнению Associated Press слова украинского президента стали признанием того, что проигрыш в битве за Артёмовск «будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим».Заявление Зеленского уже прокомментировали на Украине.«Зеленский продолжает отправлять резервы в Бахмут, пытаясь удержать город любой ценной. Его новое интервью AP призвано оправдать такие затраты. По нашим данным, именно оборона Бахмута может стать причиной срыва весеннего наступления ВСУ, так как в бахмутовской мясорубке было потеряно огромное количество тяжелой техники и живой силы», — отметил популярный на Украине телеграм-канал «Легитимный».Тем временем украинские источники сообщают о подготовке контрнаступления.«Я не знаю, когда будет контрнаступление и где именно произойдет. Но могу сказать, что ребят готовят. Не только на Украине, но и в Европе, в США готовят их. Это достаточно серьёзные резервы, не будем называть количество бригад и армейских корпусов. Но вот у нас сейчас будет окно возможностей. Оно действительно небольшое, все это понимают, прежде всего понимает враг. И россияне будут принимать какие-то контрмеры по этому поводу, это совершенно очевидно. Очень хочется, чтобы у нас получилось. Потому что следующее окно возможностей неизвестно, когда будет и в каком виде. Уже въезжает серьёзное количество бронированной техники, танков, боевые комплекты, другие технические средства. На этой технике будут воевать обученные и слаженные подразделения, это очень большой плюс», — заявил в опубликованном 29 марта интервью «Украинской правде» волонтёр, сотрудник Фонда Сергея Притулы Роман Балан, известный также как Роман Синицын.О том, что Украина копит бригады на Запорожском направлении сообщил и ряд телеграм-каналов.«Рука бога» от безбожникаСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал происходящее с Украинской православной церковью, в т. ч. и изгнание её из Киево-Печерской лавры «рукой бога».«Я хочу напомнить, что вы говорите, что всё, что происходит в мире — это рука Бога. Так считайте, что это рука Бога делает всё, что там происходит. Мы же не противоречите Богу. Вот Бог так решил, что 29 числа вы должны покинуть эту обитель (Киево-Печерскую лавру — Ред.)», — обратился Данилов к православным.При этом решение о выселении монахов из Киево-Печерской лавры приняло министерство культуры и информационной политики. Наделение министерств и ведомств божественным статусом — довольно редкое явление даже в теократических государствах.Между тем УПЦ уже отказалась покидать лавру.«Во вторник пришло письмо о том, что 30 числа с храма преподобного Агапита начнется "переход" лавры государству. Закон на нашей стороне. Мы останемся в лавре до окончания судебного разбирательства. У нас долгосрочный контракт, который нельзя разорвать во время военного времени. Нам предложили "компромисс": выезжают из лавры блаженнейший Онуфрий, семинария и я. Я сказал, что с креста не сходят, с креста снимают. Мы не нуждаемся в таких "компромиссах". Они хотят забрать нашу лавру, Почаевскую и перейти к женским монастырям», — заявил наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.Ранее стало известно о давлении Минкульта по поводу Почаевской лавры. Тем временем раскольничья «Православная церковь Украины» уже зарегистрировала свой монастырь в Почаевской лавре и предъявила претензии на обе лавры — Киево-Печерскую и Почаевскую.

https://ukraina.ru/20230329/1044815814.html

https://ukraina.ru/20230328/1044810551.html

https://ukraina.ru/20230328/1044793736.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив