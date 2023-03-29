Контрнаступление Киева станет последним для него - командир "Ахмата" Алаудинов - 29.03.2023 Украина.ру
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Контрнаступление Киева станет последним для него - командир "Ахмата" Алаудинов
Контрнаступление Киева станет последним для него - командир "Ахмата" Алаудинов - 29.03.2023 Украина.ру
Контрнаступление Киева станет последним для него - командир "Ахмата" Алаудинов
Если киевский режим решится на контрнаступление, оно окажется для Украины как государства последним. Такое заявление в эфире "Соловьев Live" 29 марта сделал помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
2023-03-29T13:26
2023-03-29T13:26
новости
киев
украина
новости украины
контрнаступление
"ахмат"
апты алаудинов
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Алаудинов добавил, что российские военные знают о новых западных поставках вооружения Киеву, однако на передовой такие образцы пока не встречали.Несколько дней назад немецкая газета Bild написала, что украинские военные могут в мае начать контрнаступление, а его основным направлением, скорее всего, станут Луганская и Запорожская области.Параллельно американская газета Politico также анонсировала наступление ВСУ на май, отметив, что Киев рассматривает два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток со своих позиций на севере, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост. Журналисты издания подчеркнули, что американские чиновники считают первый вариант нереалистичным.Ранее глава министерства обороны Украины Алексей Резников объявлял о подготовке к контрнаступлению. А вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляла, что Киев готовится, но ждет оружие от Запада, чтобы не идти "к позициям русских с пустыми руками".Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов отметил, что наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление Западом новой техники Киеву только затянет конфликт и сделает его более мучительным для Киева.
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новости, киев, украина, новости украины, контрнаступление, "ахмат", апты алаудинов
Новости, Киев, Украина, Новости Украины, контрнаступление, "Ахмат", Апты Алаудинов

Контрнаступление Киева станет последним для него - командир "Ахмата" Алаудинов

13:26 29.03.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы СОБР "Ахмат" на освобожденном комбинате имени Ильича в Мариуполе
Бойцы СОБР Ахмат на освобожденном комбинате имени Ильича в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Если киевский режим решится на контрнаступление, оно окажется для Украины как государства последним. Такое заявление в эфире "Соловьев Live" 29 марта сделал помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
"Это (возможное контрнаступление - Ред.) уже будет последний заход для Украины. Потому что больше живой силы у этого государства уже нету", — сказал он.
Алаудинов добавил, что российские военные знают о новых западных поставках вооружения Киеву, однако на передовой такие образцы пока не встречали.
Несколько дней назад немецкая газета Bild написала, что украинские военные могут в мае начать контрнаступление, а его основным направлением, скорее всего, станут Луганская и Запорожская области.
Параллельно американская газета Politico также анонсировала наступление ВСУ на май, отметив, что Киев рассматривает два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток со своих позиций на севере, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост. Журналисты издания подчеркнули, что американские чиновники считают первый вариант нереалистичным.
Ранее глава министерства обороны Украины Алексей Резников объявлял о подготовке к контрнаступлению. А вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляла, что Киев готовится, но ждет оружие от Запада, чтобы не идти "к позициям русских с пустыми руками".
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов отметил, что наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление Западом новой техники Киеву только затянет конфликт и сделает его более мучительным для Киева.
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