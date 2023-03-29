Слезоточивый газ против прихожан: в Ивано-Франковске захватили последний храм Московского патриархата - 29.03.2023 Украина.ру
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Слезоточивый газ против прихожан: в Ивано-Франковске захватили последний храм Московского патриархата
Слезоточивый газ против прихожан: в Ивано-Франковске захватили последний храм Московского патриархата - 29.03.2023 Украина.ру
Слезоточивый газ против прихожан: в Ивано-Франковске захватили последний храм Московского патриархата
В Ивано-Франковске произошел захват последнего храма, который находится в управлении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков, присутствовавший при этих событиях
2023-03-29T12:01
2023-03-29T12:01
новости
новости украины
храм
ивано-франковская область
упц мп
пцу
слезоточивый газ
прихожане
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Сообщается, что прихожане Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке мэра города пришли в храм с намерением провести в нем первую службу ПЦУ, однако представители УПЦ МП и их прихожане выступили против, в итоге в ход пошел слезоточивый газ и священнослужители Украинской православной церкви были выставлены из храма.Владимир Зеленский анонсировал реформу Государственной службы по этнополитике и свободе совести еще в прошлом году. В качестве цели было заявлено расширение полномочий службы, которые будут гарантировать "духовную независимость Украины".Первым делом был опубликован санкционный список из нескольких десятков священников, кому грозит блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение полетов и перевозок через территорию Украины, "прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных контактов" сроком на 5 лет.Кроме того, храмы постоянно обыскивают сотрудники СБУ на предмет хранящихся внутри "предметов Русского мира". Священнослужители попадают в застенки СБУ, а также сталкиваются с бесчинствами националистов, которых власти Украины использую для внесудебных расправ над священниками.Один из священнослужителей УПЦ рассказал, что резкий интерес СБУ к патриархату связан с тем, что ведомство возглавил Василий Малюк, который в отличие от своего предшественника Ивана Баканова не является прихожанином УПЦ.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре, однако реакции пока не последовало.
https://ukraina.ru/20230324/1044691949.html
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новости, новости украины, храм, ивано-франковская область, упц мп, пцу, слезоточивый газ, прихожане
Новости, Новости Украины, храм, Ивано-Франковская область, УПЦ МП, ПЦУ, слезоточивый газ, прихожане

Слезоточивый газ против прихожан: в Ивано-Франковске захватили последний храм Московского патриархата

12:01 29.03.2023
 
© © AP Photo / Efrem Lukatsky
© © AP Photo / Efrem Lukatsky
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В Ивано-Франковске произошел захват последнего храма, который находится в управлении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков, присутствовавший при этих событиях
Сообщается, что прихожане Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке мэра города пришли в храм с намерением провести в нем первую службу ПЦУ, однако представители УПЦ МП и их прихожане выступили против, в итоге в ход пошел слезоточивый газ и священнослужители Украинской православной церкви были выставлены из храма.
"Это последний храм Московского патриархата на территории Ивано-Франковской области. Я думаю, что это будет хорошим примером для всей страны и скоро Украина очистится от Московского патриархата. Очень важно, что наша область является в этом первой", — заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков.
Владимир Зеленский анонсировал реформу Государственной службы по этнополитике и свободе совести еще в прошлом году. В качестве цели было заявлено расширение полномочий службы, которые будут гарантировать "духовную независимость Украины".
Первым делом был опубликован санкционный список из нескольких десятков священников, кому грозит блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение полетов и перевозок через территорию Украины, "прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных контактов" сроком на 5 лет.
Кроме того, храмы постоянно обыскивают сотрудники СБУ на предмет хранящихся внутри "предметов Русского мира". Священнослужители попадают в застенки СБУ, а также сталкиваются с бесчинствами националистов, которых власти Украины использую для внесудебных расправ над священниками.
Один из священнослужителей УПЦ рассказал, что резкий интерес СБУ к патриархату связан с тем, что ведомство возглавил Василий Малюк, который в отличие от своего предшественника Ивана Баканова не является прихожанином УПЦ.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре, однако реакции пока не последовало.
- РИА Новости, 1920, 24.03.2023
24 марта, 09:58
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