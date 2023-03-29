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Politico: потолок цен на российскую нефть расколол США и ЕС
Politico: потолок цен на российскую нефть расколол США и ЕС - 29.03.2023 Украина.ру
Politico: потолок цен на российскую нефть расколол США и ЕС
Ряд европейских стран настаивает на снижении потолка цен на нефть из РФ, однако Вашингтону это не выгодно, поэтому США сделают все, чтобы сохранить уже существующее ограничение. Об этом говорится в новой статье американского Politico
2023-03-29T11:42
2023-03-29T11:42
2023-03-29T11:42
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Нефтяные санкции стран Запада против России вступили в силу 5 декабря прошлого года. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель.Россия в ответ запретила поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование западного "потолка".Ранее сообщалось, что "Большая семерка" пересмотрит "нефтяной потолок" в марте. В частности, Польша и Литва предлагали снизить его с $60 до $51,45 за баррель. Однако Вашингтон, по информации Wall Street Journal, выступил за предельный порог на текущем уровне.Дело в том, что США невыгодно снижение потолка цен на российскую нефть, поскольку этот механизм влияет и на цены для американских производителей. Такое пояснение ситуации дал заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.Европа теперь покупает энергоресурсы по в несколько раз завышенной цене. Основным продавцом для ЕС выступает Вашингтон. Однако закупки Брюссель ведет и у других поставщиков, чаще всего просто перепродающих российские нефть и газ.В результате самой пострадавшей категорией от антироссийских санкций стало население Европы, где поднялись цены практически на все, а уровень жизни упал.По информации СМИ, обсудить обновление антироссийских санкций и предела потолка цен послы стран ЕС должны уже в среду, 29 марта.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, нефть, потолок цен, сша, ес, раскол, politico
Новости, Россия, нефть, потолок цен, США, ЕС, раскол, Politico
Politico: потолок цен на российскую нефть расколол США и ЕС
Ряд европейских стран настаивает на снижении потолка цен на нефть из РФ, однако Вашингтону это не выгодно, поэтому США сделают все, чтобы сохранить уже существующее ограничение. Об этом говорится в новой статье американского Politico
"США не хотят этого делать. Эстония, Польша и Литва слишком сильно настаивают, особенно с учетом нежелания США. Это не произойдет", - приводит издание слова одного из дипломатов, пожелавшего не раскрывать свое имя.
Нефтяные санкции стран Запада против России вступили в силу 5 декабря прошлого года. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель.
Россия в ответ запретила поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование западного "потолка".
Ранее сообщалось, что "Большая семерка" пересмотрит "нефтяной потолок" в марте. В частности, Польша и Литва предлагали снизить его с $60 до $51,45 за баррель. Однако Вашингтон, по информации Wall Street Journal, выступил за предельный порог на текущем уровне.
Дело в том, что США невыгодно снижение потолка цен на российскую нефть, поскольку этот механизм влияет и на цены для американских производителей. Такое пояснение ситуации дал заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
Европа теперь покупает энергоресурсы по в несколько раз завышенной цене. Основным продавцом для ЕС выступает Вашингтон. Однако закупки Брюссель ведет и у других поставщиков, чаще всего просто перепродающих российские нефть и газ.
В результате самой пострадавшей категорией от антироссийских санкций стало население Европы, где поднялись цены практически на все, а уровень жизни упал.
По информации СМИ, обсудить обновление антироссийских санкций и предела потолка цен послы стран ЕС должны уже в среду, 29 марта.