https://ukraina.ru/20230329/1044821492.html

Зеленский мстит Китаю через вертолет, в уничтожении которого обвинил Героя Украины

Зеленский мстит Китаю через вертолет, в уничтожении которого обвинил Героя Украины - 29.03.2023 Украина.ру

Зеленский мстит Китаю через вертолет, в уничтожении которого обвинил Героя Украины

Экс-директора предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева обвиняют в том, что после начала СВО он якобы приказал снять лопасти с вертолета, чтобы не передавать Украина.ру, 29.03.2023

2023-03-29T12:10

2023-03-29T12:10

2023-03-29T13:54

эксклюзив

китай

украина

си цзиньпин

вертолеты

богуслаев

мотор сич

месть

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Экс-директора предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева обвиняют в том, что после начала СВО он якобы приказал снять лопасти с вертолета, чтобы не передавать его в распоряжение ВСУ. Истоки обвинений в адрес заслуженного украинского промышленника, однако, лежат не в мифическом "коллаборационизме", а в недавнем визите Си Цзиньпина в Москву."Топ-предатель"Бывший руководитель "Мотор Сич" был задержан в октябре прошлого года. Ему вменяют в вину "коллаборационизм", а именно поставку двигателей для российской штурмовой авиации. Генпрокурор Украины Андрей Костин тогда же в интервью Интерфакс-Украина назвал задержанного "топ-предателем".Богуслаеву 84 года. На "Мотор Сич" (тогда Запорожский моторостроительный завод) работал с 1966 года сначала как инженер-конструктор, а затем начальник отдела. Возглавил "Мотор Сич" в 1991 году.Руководство предприятием совмещал с политикой, являлся депутатом Верховной Рады четырех созывов. Был доверенным лицом Виктора Януковича, входил в Партию регионов. С 2013 года формально перестал руководить предприятием "Мотор Сич", оставшись его почетным президентом.По данным местного издания журнала Forbes, на 2018 год входил в список тридцати богатейших людей Украины. В 2000 году Богуслаеву было присвоено звание Героя Украины.Судьба "Мотор Сич"До развала СССР "Мотор Сич" занимался производством авиадвигателей для советских самолетов и вертолетов. После провозглашения Украиной независимости в 1991 году, основные потребители продукции запорожского завода оказались в РФ.Тогда же власти Украины начали предпринимать шаги, чтобы заблокировать продажу "Мотор Сич". В конечном итоге сделка была сорвана, а "Мотор Сич" попал под национализацию.Эксперты издания Украина.ру тогда отмечали, что такое решение было принято во многом по указке США, которые заинтересованы в том, чтобы данные технологии не попали в руки Китая.Зачем Зеленскому БогуслаевОбвинение Богуслаева в том, что он снял лопасти с вертолета, чтобы не передавать его силовикам, выглядят несостоятельно даже для современной украинской юстиции, которая навешивает ярлыки "коллаборантов" по самым абсурдным поводам.Согласно Офису генпрокурора, бывший директор "Мотор Сич" якобы приказал работникам завода разобрать лопасти вертолета Ми-2, который требовался ВСУ и буквально спрятал их вместе с документацией, без которой пилоты не могли пользоваться машиной.В сообщениях украинских правоохранительных органов не указано при этом, каким образом Богуслаев принимал столь волюнтаристское решение в обход всех процедур, технической документации и прочего. Даже если предположить, что он действительно отдал такие указания, то стоила ли овчинка выделки? Лишить украинскую армию одного вертолета – против обвинений в госизмене и "работе на врага". И какую с этого выгоду имел лично Богуслаев, чья "пророссийскость" всегда лежала исключительно в плоскости бизнес-интересов, о чем свидетельствует вся его карьера.На лицо явная фабрикация дела против Богуслаева. И здесь-то и начинается самое интересное: зачем украинским властям бросать за решетку пожилого экс-директора, да еще и в звании Героя Украины.Первые версии лежат на поверхности: пополнение "обменного фонда", присвоение активов Богуслаева, зачистка политического поля, месть за связи с Россией и демонстрация успешной борьбы с "пятой колонной", однако на самом деле все может оказаться и сложнее и проще одновременно. Китайский факторНовая раскрутка дела Богуслава началась ровно через неделю после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Такое совпадение не случайно – именно отголоском схватки с Китаем за "Мотор Сич" и является арест бывшего начальника предприятия.Учитывая влияние и оставшиеся у Богуслаева акции "Мотор Сич", сделка по продаже завода китайцам почти наверняка проходила при активном его участии и посредничестве.Отказ председателя КНР общаться с украинскими властями, о чем неоднократно просили в Киеве, недвусмысленно дает понять Зеленскому, что в конфликте России и Украины Пекин, как минимум, не на стороне Украины. Своеобразной местью за такую позицию и является арест экс-директора "Мотор Сич".Данное предположение не выглядит таким уж невероятным. Подобным образом Зеленский, к примеру, поступил с оппозиционером Виктором Медведчуком, который усилиями украинской пропаганды превратился в главного "врага государства". С каждым новым витком напряженности с РФ Зеленский вводил все новые санкции против Медведчука, закрывал связанные с ним СМИ, отбирал активы. Можно допустить, что президент Украины по схожей схеме теперь начал репрессии против Богуслаева, не взирая на его статус и заслуги перед страной.Таким образом, 84-летний Богуслаев, если он не будет включен в списки на обмен, получит тюремный срок в 10-15 лет за "госизмену", который для него фактически станет пожизненным. И все из-за желания украинского президента отомстить Китаю.

https://ukraina.ru/20211231/1032999866.html

https://ukraina.ru/20230327/1044760320.html

https://ukraina.ru/20230329/1044813247.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, китай, украина, си цзиньпин, вертолеты, богуслаев, мотор сич, месть