https://ukraina.ru/20230329/1044820635.html

В Белом доме отреагировали на сообщение Минобороны РФ о первой сбитой "умной" бомбе

В Белом доме отреагировали на сообщение Минобороны РФ о первой сбитой "умной" бомбе - 29.03.2023 Украина.ру

В Белом доме отреагировали на сообщение Минобороны РФ о первой сбитой "умной" бомбе

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби не смог подтвердить сообщение Минобороны РФ о впервые сбитой в зоне спецоперации "умной" бомбе GLSDB. На соответствующий вопрос журналистов он ответил на брифинге 28 марта

2023-03-29T10:47

2023-03-29T10:47

2023-03-29T10:47

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Во вторник, 28 марта, Минобороны РФ обнародовало информацию о первом сбитом в зоне спецоперации управляемом снаряде РСЗО GLSDB - "умной" авиабомбе с двигателем, поставляемой на Украину из США.РСЗО GLSDB - совместная разработка американского Boeing и шведской Saab, которые снабдили к авиабомбе ракетный двигатель и "подружили" ее с пусковой установкой HIMARS.Проектная дальность - 150 километров. Однако по информации СМИ, в распоряжении Киева снаряды поскромнее, они способны пролетать 80 километров.Впервые поставки Украине этих бомб Соединенные Штаты анонсировали в январе текущего года. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что такие "умные" бомбы были нужны Киеву для того, чтобы убрать РСЗО HIMARS из зоны досягаемости российской армии.

https://ukraina.ru/20230329/1044819149.html

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