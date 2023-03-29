В Белом доме отреагировали на сообщение Минобороны РФ о первой сбитой "умной" бомбе - 29.03.2023 Украина.ру
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В Белом доме отреагировали на сообщение Минобороны РФ о первой сбитой "умной" бомбе
В Белом доме отреагировали на сообщение Минобороны РФ о первой сбитой "умной" бомбе - 29.03.2023 Украина.ру
В Белом доме отреагировали на сообщение Минобороны РФ о первой сбитой "умной" бомбе
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби не смог подтвердить сообщение Минобороны РФ о впервые сбитой в зоне спецоперации "умной" бомбе GLSDB. На соответствующий вопрос журналистов он ответил на брифинге 28 марта
2023-03-29T10:47
2023-03-29T10:47
новости
сво
спецоперация
бомба
украина
новости украины
сша
glsdb
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Во вторник, 28 марта, Минобороны РФ обнародовало информацию о первом сбитом в зоне спецоперации управляемом снаряде РСЗО GLSDB - "умной" авиабомбе с двигателем, поставляемой на Украину из США.РСЗО GLSDB - совместная разработка американского Boeing и шведской Saab, которые снабдили к авиабомбе ракетный двигатель и "подружили" ее с пусковой установкой HIMARS.Проектная дальность - 150 километров. Однако по информации СМИ, в распоряжении Киева снаряды поскромнее, они способны пролетать 80 километров.Впервые поставки Украине этих бомб Соединенные Штаты анонсировали в январе текущего года. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что такие "умные" бомбы были нужны Киеву для того, чтобы убрать РСЗО HIMARS из зоны досягаемости российской армии.
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новости, сво, спецоперация, бомба, украина, новости украины, сша, glsdb
Новости, СВО, Спецоперация, бомба, Украина, Новости Украины, США, GLSDB

В Белом доме отреагировали на сообщение Минобороны РФ о первой сбитой "умной" бомбе

10:47 29.03.2023
 
© Фото : пресс-служба Saab ABGLSDB
GLSDB - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : пресс-служба Saab AB
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Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби не смог подтвердить сообщение Минобороны РФ о впервые сбитой в зоне спецоперации "умной" бомбе GLSDB. На соответствующий вопрос журналистов он ответил на брифинге 28 марта
"Мы объявляли, что планировали поставить данное оружие. Я не могу подтвердить российские сообщения о том, что они сбили одно из них", - сказал он.
Во вторник, 28 марта, Минобороны РФ обнародовало информацию о первом сбитом в зоне спецоперации управляемом снаряде РСЗО GLSDB - "умной" авиабомбе с двигателем, поставляемой на Украину из США.
РСЗО GLSDB - совместная разработка американского Boeing и шведской Saab, которые снабдили к авиабомбе ракетный двигатель и "подружили" ее с пусковой установкой HIMARS.
Проектная дальность - 150 километров. Однако по информации СМИ, в распоряжении Киева снаряды поскромнее, они способны пролетать 80 километров.
Впервые поставки Украине этих бомб Соединенные Штаты анонсировали в январе текущего года. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что такие "умные" бомбы были нужны Киеву для того, чтобы убрать РСЗО HIMARS из зоны досягаемости российской армии.
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