Зеленский рассказал, чем для него обернется падение Артемовска - 29.03.2023 Украина.ру
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Зеленский рассказал, чем для него обернется падение Артемовска
Зеленский рассказал, чем для него обернется падение Артемовска - 29.03.2023 Украина.ру
Зеленский рассказал, чем для него обернется падение Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в случае поражения Киева в Артемовске (украинское название Бахмут) и Запад, и собственные граждане будут оказывать на него давление, призывая пойти на компромисс с Россией, передает 29 марта Ассошиэйтед Пресс
2023-03-29T10:08
2023-03-29T10:08
артемовск
владимир зеленский
давление
новости
поражение
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"Наше общество будет чувствовать себя уставшим. Наше общество заставит меня пойти на компромисс с ними (с Россией — ред.)", - заверил он.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За Артемовск идут ожесточенные бои. В среду военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что город практически полностью блокирован силами РФ, все подъездные пути к Артемовску контролируются российской артиллерией. Ранее он информировал, что российские силы контролируют около 70% территории Артемовска.Зеленский ранее заявлял, что украинские войска не будут сдавать Артемовск и будут бороться за него, сколько смогут.
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артемовск, владимир зеленский, давление, новости, поражение
Артемовск, Владимир Зеленский, давление, Новости, поражение

Зеленский рассказал, чем для него обернется падение Артемовска

10:08 29.03.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в случае поражения Киева в Артемовске (украинское название Бахмут) и Запад, и собственные граждане будут оказывать на него давление, призывая пойти на компромисс с Россией, передает 29 марта Ассошиэйтед Пресс
"Наше общество будет чувствовать себя уставшим. Наше общество заставит меня пойти на компромисс с ними (с Россией — ред.)", - заверил он.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За Артемовск идут ожесточенные бои.
В среду военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что город практически полностью блокирован силами РФ, все подъездные пути к Артемовску контролируются российской артиллерией. Ранее он информировал, что российские силы контролируют около 70% территории Артемовска.

Зеленский ранее заявлял, что украинские войска не будут сдавать Артемовск и будут бороться за него, сколько смогут.
Улицы Артемовска и масштабы боев за город - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Вчера, 10:33
Пушилин обнародовал актуальную информацию о зачистке промзоны в АртемовскеПромзона в Артемовске практически зачищена, украинские войска переместились на территорию "Артемовского завода по переработке металлов" (АЗОМ), где закрепились в административном здании. Об этом 28 марта в эфире "Соловьев Live" рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
 
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