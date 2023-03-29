Зеленский рассказал, чем для него обернется падение Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в случае поражения Киева в Артемовске (украинское название Бахмут) и Запад, и собственные граждане будут оказывать на него давление, призывая пойти на компромисс с Россией, передает 29 марта Ассошиэйтед Пресс
"Наше общество будет чувствовать себя уставшим. Наше общество заставит меня пойти на компромисс с ними (с Россией — ред.)", - заверил он.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За Артемовск идут ожесточенные бои.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За Артемовск идут ожесточенные бои.
В среду военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что город практически полностью блокирован силами РФ, все подъездные пути к Артемовску контролируются российской артиллерией. Ранее он информировал, что российские силы контролируют около 70% территории Артемовска.
Зеленский ранее заявлял, что украинские войска не будут сдавать Артемовск и будут бороться за него, сколько смогут.
Зеленский ранее заявлял, что украинские войска не будут сдавать Артемовск и будут бороться за него, сколько смогут.
Вчера, 10:33Пушилин обнародовал актуальную информацию о зачистке промзоны в АртемовскеПромзона в Артемовске практически зачищена, украинские войска переместились на территорию "Артемовского завода по переработке металлов" (АЗОМ), где закрепились в административном здании. Об этом 28 марта в эфире "Соловьев Live" рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин