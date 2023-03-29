https://ukraina.ru/20230329/1044819149.html

Зеленский рассказал, чем для него обернется падение Артемовска

Зеленский рассказал, чем для него обернется падение Артемовска - 29.03.2023 Украина.ру

Зеленский рассказал, чем для него обернется падение Артемовска

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в случае поражения Киева в Артемовске (украинское название Бахмут) и Запад, и собственные граждане будут оказывать на него давление, призывая пойти на компромисс с Россией, передает 29 марта Ассошиэйтед Пресс

2023-03-29T10:08

2023-03-29T10:08

2023-03-29T10:08

артемовск

владимир зеленский

давление

новости

поражение

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"Наше общество будет чувствовать себя уставшим. Наше общество заставит меня пойти на компромисс с ними (с Россией — ред.)", - заверил он.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За Артемовск идут ожесточенные бои. В среду военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что город практически полностью блокирован силами РФ, все подъездные пути к Артемовску контролируются российской артиллерией. Ранее он информировал, что российские силы контролируют около 70% территории Артемовска.Зеленский ранее заявлял, что украинские войска не будут сдавать Артемовск и будут бороться за него, сколько смогут.

https://ukraina.ru/20230328/1044785704.html

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артемовск, владимир зеленский, давление, новости, поражение