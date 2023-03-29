https://ukraina.ru/20230329/1044818867.html

США замалчивают колоссальный ущерб природе от подрыва "Северных потоков" — посольство

США замалчивают колоссальный ущерб природе от подрыва "Северных потоков" — посольство - 29.03.2023 Украина.ру

США замалчивают колоссальный ущерб природе от подрыва "Северных потоков" — посольство

В американских СМИ тотально замалчивается проблема колоссального ущерба для окружающей среды от подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток". Об этом 29 марта заявило посольство РФ в США

2023-03-29T09:47

2023-03-29T09:47

2023-03-29T09:54

северный поток

новости

сша

ущерб

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039139459_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_70ff410ef686101892ba2d936c36d480.jpg

"В местном информпространстве тотально замалчивается проблема потенциально колоссального ущерба для окружающей среды от инцидентов на магистралях", - сообщили в дипмисии.Там подчеркнули, что речь идет не только о масштабных утечках топлива из-за диверсии."Северный поток" служил одним из основных маршрутов поставок газа из России в Европу. Из-за сложностей с обслуживанием турбин на фоне санкций против РФ в последнее время он был задействован лишь частично. Трубопровод "Северный поток - 2" был достроен, но не введен в эксплуатацию - также из-за антироссийских санкций.В сентябре прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.В феврале 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.

https://ukraina.ru/20230329/1044814497.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

северный поток, новости, сша, ущерб, газ