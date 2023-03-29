Мобилизация наркоманов, ответ Верховного комиссара ООН. Главное на Украине на утро 29 марта - 29.03.2023 Украина.ру
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Мобилизация наркоманов, ответ Верховного комиссара ООН. Главное на Украине на утро 29 марта
Мобилизация наркоманов, ответ Верховного комиссара ООН. Главное на Украине на утро 29 марта - 29.03.2023 Украина.ру
Мобилизация наркоманов, ответ Верховного комиссара ООН. Главное на Украине на утро 29 марта
Украинский военнопленный рассказал о мобилизации наркозависимых. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк ответил на критику министерства иностранных дел Украины
2023-03-29T09:21
2023-03-29T09:21
эксклюзив
хроники
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На Украине начали мобилизовать открытых наркоманов, в том числе и с судимостями по соответствующим статьям. Об этом в комментарии РИА "Новости" рассказал украинский военнопленный из Харькова Александр Фёдоров. При этом сам он страдает от наркотической зависимости и состоит на учете."Я не скрывал, у меня две судимости: за наркотики, за хранение. Это пробивается легко, тем более на уровне военкомата… Я — наркоман, я этого не отрицаю, я — социальный наркоман, но на это закрыли глаза", - отметил военнопленных.Он рассказал, что его мобилизовали 12 сентября 2022 года. Повестку Фёдорову вручил военный патруль в харьковском метро. Он отметил, что медкомиссия была очень условная, всё записывали со слов мобилизованного, но на наркотические статьи внимания не обратили.По словам Фёдорова, наркоманы в украинских войсках встречаются достаточно часто, причем в основном потребляют они метадон — наркотик, который раздают наркоманам по официальной программе заместительной терапии от украинских властей."Программа замещения — есть пункты, ты приходишь туда, платишь деньги, определённую сумму, и тебе выдают эти таблетки. Это программа замещения "уличного" метадона" , — пояснил военнопленный.Фёдоров отметил, что легальная продажа наркотиков призвана заместить серый рынок запрещенных средств."Мне кажется, все это коррупционная схема: пришел сам — приведёшь товарища, тебе — скидка", — продолжил он.Он также рассказал о том, что в Вооружённых силах Украины наркотики достать легко."По старым каналам, кто как — "Новой почтой" (аналог российского сервиса СДЭК — Ред.) присылают, заказывают по "Новой почте", — заявил военнопленный.Ранее другой военнопленный — Иван Василенко из Полтавы — рассказывал РИА "Новости", что на фронт наркотики доставляют украинские волонтёры. Он также сообщил, что были случаи, когда коноплю выращивали прямо в местах расположения подразделений.О том, что наркотики выращивали на позициях ВСУ в январе сообщал и один из воюющих на стороне Украины наёмников, ветеран войн в Ираке и Афганистане, американец Райан О`Лири, сражающийся в рядах 3-го отдельного полка Сил специальных назначений ВСУ.""Борода" (командир подразделения наёмников — Ред.)... Он выращивает марихуану рядом с Авдеевкой. Он продаёт амфетамин, марихуану, кокаин и т. п. Под прикрытием ВСУ. Этот человек — кусок дерьма", - отмечал американец.По его словам, он пытается привлечь внимание к сложившейся ситуации, несмотря на возможные для него негативные последствия.Позже, в феврале, в российских СМИ распространилось видео (полная версия доступна в телеграм-канале военкора Андрея Руденко) показаний украинского военнопленного — Алексея Тарасюка — помощника пулемётчика из 6-й роты, 2-го батальона, 3-й бригады оперативного назначения имени Петра Болбочана Национальной гвардии Украины.Он также рассказал об употреблении наркотиков наёмниками."Очень плохие отношения [c ними были].Они мародёрили у своих же "двухсотых" (погибших — Ред.). Я сам офигел, когда узнал это. Вообще, очень агрессивно к нам относились, когда напьются или под наркотиками будут, а те, кто с ними хорошо общался, вступали в половую связь", - рассказал военнопленный.По его словам, иностранные наёмники могли употреблять алкоголь и наркотики прямо на боевых позициях.Ответ Верховного комиссара ООНВажно, чтобы права человека, в том числе свобода религии соблюдались, заявил журналистам Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк, отвечая на просьбу прокомментировать критику МИД Украины в адрес доклада УВКПЧ."Для нас очень важно в том, что касается прав человека, чтобы все свободы соблюдались. Сюда относится и свобода религии. Сюда входит свобода выражения и все, что подразумевают права человека. Как вы знаете, в периодическом докладе, который мой офис выпустил в прошлую пятницу, мы осветили эти аспекты", - заявил он.Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило, что обыски и уголовные дела против Украинской православной церкви могут иметь дискриминационный характер."УВКПЧ обеспокоено, что действия государства, направленные против УПЦ, могут иметь дискриминационный характер. УВКПЧ также напоминает о необходимости обеспечения того, чтобы все лица, которым предъявлены уголовные обвинения, пользовались всем спектром прав на справедливое судебное разбирательство", - заявили в Управлении.На Украине это заявление вызвало ярость."В недавнем отчёте о правах человека в Украине Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отметило, что обыски в зданиях УПЦ МП могут иметь "дискриминационный характер". Украина – демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания. В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, которая подрывает национальную безопасность. Призываем УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а базировать свои доклады на фактах", - заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.А вот в Украинской православной церкви поддержали УВКПЧ."Поскольку заявление ООН касалось исключительно дискриминации в отношении УПЦ, то следует понимать сообщение Николенко как открытое обвинение всей УПЦ в деятельности против национальной безопасности. Сделав это без всякой ссылки на справедливый судебный приговор, представитель МИД Украины лишь подтвердил правдивость выводов офиса управления верховного комиссара ООН по правам человека, в очередной раз проявив откровенное клеветническое и дискриминационное отношение государства к миллионам его граждан, которые по религиозным убеждениям не желают отрекаться от Украинской православной церкви", - сообщила пресс-служба УПЦ.Тем временем, по Украине прокатилась новая волна нападений на православные храмы. Так, в Ивано-Франковской области радикалы под присмотром полиции захватили единственный храм УПЦ в области. В Тернопольской области подожгли православный храм — ранее к этому призывал лидер националистов Дмитрий Корчинский.Сегодня в Киево-Печерской лавре начали собираться прихожане — в этот день лавру должны покинуть православные монахи согласно требованию Минкульта.С учётом ранее прозвучавших угроз украинских националистов и депутатов от партии власти, например, Никиты Потураева, есть большая вероятность провокаций.
https://ukraina.ru/20230328/1044810551.html
https://ukraina.ru/20230328/1044793736.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Мобилизация наркоманов, ответ Верховного комиссара ООН. Главное на Украине на утро 29 марта

09:21 29.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Украинский военнопленный рассказал о мобилизации наркозависимых. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк ответил на критику министерства иностранных дел Украины
На Украине начали мобилизовать открытых наркоманов, в том числе и с судимостями по соответствующим статьям. Об этом в комментарии РИА "Новости" рассказал украинский военнопленный из Харькова Александр Фёдоров. При этом сам он страдает от наркотической зависимости и состоит на учете.
"Я не скрывал, у меня две судимости: за наркотики, за хранение. Это пробивается легко, тем более на уровне военкомата… Я — наркоман, я этого не отрицаю, я — социальный наркоман, но на это закрыли глаза", - отметил военнопленных.
Он рассказал, что его мобилизовали 12 сентября 2022 года. Повестку Фёдорову вручил военный патруль в харьковском метро. Он отметил, что медкомиссия была очень условная, всё записывали со слов мобилизованного, но на наркотические статьи внимания не обратили.
По словам Фёдорова, наркоманы в украинских войсках встречаются достаточно часто, причем в основном потребляют они метадон — наркотик, который раздают наркоманам по официальной программе заместительной терапии от украинских властей.
"Программа замещения — есть пункты, ты приходишь туда, платишь деньги, определённую сумму, и тебе выдают эти таблетки. Это программа замещения "уличного" метадона" , — пояснил военнопленный.
Фёдоров отметил, что легальная продажа наркотиков призвана заместить серый рынок запрещенных средств.
"Мне кажется, все это коррупционная схема: пришел сам — приведёшь товарища, тебе — скидка", — продолжил он.
- РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Вчера, 18:19
Танки прибыли, желто-голубой беспилотник в Новой Москве. Итоги 28 марта на УкраинеПортугалия, Германия, Швеция и Великобритания поставили на Украину танки. В Новой Москве обнаружили обломки предположительно беспилотника, окрашенного в цвета украинского флага
Он также рассказал о том, что в Вооружённых силах Украины наркотики достать легко.
"По старым каналам, кто как — "Новой почтой" (аналог российского сервиса СДЭК — Ред.) присылают, заказывают по "Новой почте", — заявил военнопленный.
Ранее другой военнопленный — Иван Василенко из Полтавы — рассказывал РИА "Новости", что на фронт наркотики доставляют украинские волонтёры. Он также сообщил, что были случаи, когда коноплю выращивали прямо в местах расположения подразделений.
О том, что наркотики выращивали на позициях ВСУ в январе сообщал и один из воюющих на стороне Украины наёмников, ветеран войн в Ираке и Афганистане, американец Райан О`Лири, сражающийся в рядах 3-го отдельного полка Сил специальных назначений ВСУ.
""Борода" (командир подразделения наёмников — Ред.)... Он выращивает марихуану рядом с Авдеевкой. Он продаёт амфетамин, марихуану, кокаин и т. п. Под прикрытием ВСУ. Этот человек — кусок дерьма", - отмечал американец.
По его словам, он пытается привлечь внимание к сложившейся ситуации, несмотря на возможные для него негативные последствия.
Позже, в феврале, в российских СМИ распространилось видео (полная версия доступна в телеграм-канале военкора Андрея Руденко) показаний украинского военнопленного — Алексея Тарасюка — помощника пулемётчика из 6-й роты, 2-го батальона, 3-й бригады оперативного назначения имени Петра Болбочана Национальной гвардии Украины.
Он также рассказал об употреблении наркотиков наёмниками.
"Очень плохие отношения [c ними были].Они мародёрили у своих же "двухсотых" (погибших — Ред.). Я сам офигел, когда узнал это. Вообще, очень агрессивно к нам относились, когда напьются или под наркотиками будут, а те, кто с ними хорошо общался, вступали в половую связь", - рассказал военнопленный.
По его словам, иностранные наёмники могли употреблять алкоголь и наркотики прямо на боевых позициях.
- РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Вчера, 13:00
Выселение из Почаевской лавры, мины из Германии и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 мартаУкраинские военные продолжают наносить удары по регионам России и применяют мины из Германии против мирных жителей. Минкульт намерен выселить УПЦ из одного из храмов в Почаевской лавре
Ответ Верховного комиссара ООН
Важно, чтобы права человека, в том числе свобода религии соблюдались, заявил журналистам Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк, отвечая на просьбу прокомментировать критику МИД Украины в адрес доклада УВКПЧ.
"Для нас очень важно в том, что касается прав человека, чтобы все свободы соблюдались. Сюда относится и свобода религии. Сюда входит свобода выражения и все, что подразумевают права человека. Как вы знаете, в периодическом докладе, который мой офис выпустил в прошлую пятницу, мы осветили эти аспекты", - заявил он.
Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило, что обыски и уголовные дела против Украинской православной церкви могут иметь дискриминационный характер.
"УВКПЧ обеспокоено, что действия государства, направленные против УПЦ, могут иметь дискриминационный характер. УВКПЧ также напоминает о необходимости обеспечения того, чтобы все лица, которым предъявлены уголовные обвинения, пользовались всем спектром прав на справедливое судебное разбирательство", - заявили в Управлении.
На Украине это заявление вызвало ярость.
"В недавнем отчёте о правах человека в Украине Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отметило, что обыски в зданиях УПЦ МП могут иметь "дискриминационный характер". Украина – демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания. В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, которая подрывает национальную безопасность. Призываем УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а базировать свои доклады на фактах", - заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
А вот в Украинской православной церкви поддержали УВКПЧ.
"Поскольку заявление ООН касалось исключительно дискриминации в отношении УПЦ, то следует понимать сообщение Николенко как открытое обвинение всей УПЦ в деятельности против национальной безопасности. Сделав это без всякой ссылки на справедливый судебный приговор, представитель МИД Украины лишь подтвердил правдивость выводов офиса управления верховного комиссара ООН по правам человека, в очередной раз проявив откровенное клеветническое и дискриминационное отношение государства к миллионам его граждан, которые по религиозным убеждениям не желают отрекаться от Украинской православной церкви", - сообщила пресс-служба УПЦ.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Вчера, 09:06
Уникальное заседание Ставки, ожидание ядерной провокации. Главное на Украине на утро 28 мартаПрезидент Украины Владимир Зеленский впервые провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего вне Киева. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ожидает провокаций при визите директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС
Тем временем, по Украине прокатилась новая волна нападений на православные храмы. Так, в Ивано-Франковской области радикалы под присмотром полиции захватили единственный храм УПЦ в области. В Тернопольской области подожгли православный храм — ранее к этому призывал лидер националистов Дмитрий Корчинский.
Сегодня в Киево-Печерской лавре начали собираться прихожане — в этот день лавру должны покинуть православные монахи согласно требованию Минкульта.
С учётом ранее прозвучавших угроз украинских националистов и депутатов от партии власти, например, Никиты Потураева, есть большая вероятность провокаций.
 
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