https://ukraina.ru/20230329/1044815814.html

Мобилизация наркоманов, ответ Верховного комиссара ООН. Главное на Украине на утро 29 марта

Мобилизация наркоманов, ответ Верховного комиссара ООН. Главное на Украине на утро 29 марта - 29.03.2023 Украина.ру

Мобилизация наркоманов, ответ Верховного комиссара ООН. Главное на Украине на утро 29 марта

Украинский военнопленный рассказал о мобилизации наркозависимых. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк ответил на критику министерства иностранных дел Украины

2023-03-29T09:21

2023-03-29T09:21

2023-03-29T09:21

эксклюзив

хроники

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На Украине начали мобилизовать открытых наркоманов, в том числе и с судимостями по соответствующим статьям. Об этом в комментарии РИА "Новости" рассказал украинский военнопленный из Харькова Александр Фёдоров. При этом сам он страдает от наркотической зависимости и состоит на учете."Я не скрывал, у меня две судимости: за наркотики, за хранение. Это пробивается легко, тем более на уровне военкомата… Я — наркоман, я этого не отрицаю, я — социальный наркоман, но на это закрыли глаза", - отметил военнопленных.Он рассказал, что его мобилизовали 12 сентября 2022 года. Повестку Фёдорову вручил военный патруль в харьковском метро. Он отметил, что медкомиссия была очень условная, всё записывали со слов мобилизованного, но на наркотические статьи внимания не обратили.По словам Фёдорова, наркоманы в украинских войсках встречаются достаточно часто, причем в основном потребляют они метадон — наркотик, который раздают наркоманам по официальной программе заместительной терапии от украинских властей."Программа замещения — есть пункты, ты приходишь туда, платишь деньги, определённую сумму, и тебе выдают эти таблетки. Это программа замещения "уличного" метадона" , — пояснил военнопленный.Фёдоров отметил, что легальная продажа наркотиков призвана заместить серый рынок запрещенных средств."Мне кажется, все это коррупционная схема: пришел сам — приведёшь товарища, тебе — скидка", — продолжил он.Он также рассказал о том, что в Вооружённых силах Украины наркотики достать легко."По старым каналам, кто как — "Новой почтой" (аналог российского сервиса СДЭК — Ред.) присылают, заказывают по "Новой почте", — заявил военнопленный.Ранее другой военнопленный — Иван Василенко из Полтавы — рассказывал РИА "Новости", что на фронт наркотики доставляют украинские волонтёры. Он также сообщил, что были случаи, когда коноплю выращивали прямо в местах расположения подразделений.О том, что наркотики выращивали на позициях ВСУ в январе сообщал и один из воюющих на стороне Украины наёмников, ветеран войн в Ираке и Афганистане, американец Райан О`Лири, сражающийся в рядах 3-го отдельного полка Сил специальных назначений ВСУ.""Борода" (командир подразделения наёмников — Ред.)... Он выращивает марихуану рядом с Авдеевкой. Он продаёт амфетамин, марихуану, кокаин и т. п. Под прикрытием ВСУ. Этот человек — кусок дерьма", - отмечал американец.По его словам, он пытается привлечь внимание к сложившейся ситуации, несмотря на возможные для него негативные последствия.Позже, в феврале, в российских СМИ распространилось видео (полная версия доступна в телеграм-канале военкора Андрея Руденко) показаний украинского военнопленного — Алексея Тарасюка — помощника пулемётчика из 6-й роты, 2-го батальона, 3-й бригады оперативного назначения имени Петра Болбочана Национальной гвардии Украины.Он также рассказал об употреблении наркотиков наёмниками."Очень плохие отношения [c ними были].Они мародёрили у своих же "двухсотых" (погибших — Ред.). Я сам офигел, когда узнал это. Вообще, очень агрессивно к нам относились, когда напьются или под наркотиками будут, а те, кто с ними хорошо общался, вступали в половую связь", - рассказал военнопленный.По его словам, иностранные наёмники могли употреблять алкоголь и наркотики прямо на боевых позициях.Ответ Верховного комиссара ООНВажно, чтобы права человека, в том числе свобода религии соблюдались, заявил журналистам Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк, отвечая на просьбу прокомментировать критику МИД Украины в адрес доклада УВКПЧ."Для нас очень важно в том, что касается прав человека, чтобы все свободы соблюдались. Сюда относится и свобода религии. Сюда входит свобода выражения и все, что подразумевают права человека. Как вы знаете, в периодическом докладе, который мой офис выпустил в прошлую пятницу, мы осветили эти аспекты", - заявил он.Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило, что обыски и уголовные дела против Украинской православной церкви могут иметь дискриминационный характер."УВКПЧ обеспокоено, что действия государства, направленные против УПЦ, могут иметь дискриминационный характер. УВКПЧ также напоминает о необходимости обеспечения того, чтобы все лица, которым предъявлены уголовные обвинения, пользовались всем спектром прав на справедливое судебное разбирательство", - заявили в Управлении.На Украине это заявление вызвало ярость."В недавнем отчёте о правах человека в Украине Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отметило, что обыски в зданиях УПЦ МП могут иметь "дискриминационный характер". Украина – демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания. В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, которая подрывает национальную безопасность. Призываем УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а базировать свои доклады на фактах", - заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.А вот в Украинской православной церкви поддержали УВКПЧ."Поскольку заявление ООН касалось исключительно дискриминации в отношении УПЦ, то следует понимать сообщение Николенко как открытое обвинение всей УПЦ в деятельности против национальной безопасности. Сделав это без всякой ссылки на справедливый судебный приговор, представитель МИД Украины лишь подтвердил правдивость выводов офиса управления верховного комиссара ООН по правам человека, в очередной раз проявив откровенное клеветническое и дискриминационное отношение государства к миллионам его граждан, которые по религиозным убеждениям не желают отрекаться от Украинской православной церкви", - сообщила пресс-служба УПЦ.Тем временем, по Украине прокатилась новая волна нападений на православные храмы. Так, в Ивано-Франковской области радикалы под присмотром полиции захватили единственный храм УПЦ в области. В Тернопольской области подожгли православный храм — ранее к этому призывал лидер националистов Дмитрий Корчинский.Сегодня в Киево-Печерской лавре начали собираться прихожане — в этот день лавру должны покинуть православные монахи согласно требованию Минкульта.С учётом ранее прозвучавших угроз украинских националистов и депутатов от партии власти, например, Никиты Потураева, есть большая вероятность провокаций.

https://ukraina.ru/20230328/1044810551.html

https://ukraina.ru/20230328/1044793736.html

https://ukraina.ru/20230328/1044781103.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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