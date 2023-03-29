https://ukraina.ru/20230329/1044811389.html
Реджис Трембли: кто он
Реджис Трембли: кто он - 29.03.2023 Украина.ру
Реджис Трембли: кто он
Американский режиссер-документалист, продюсер, член координационного комитета Международного общества друзей Крыма в Москве
2023-03-29T16:46
2023-03-29T16:46
2023-03-29T16:47
новости
реджис трембли
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Американский режиссер-документалист, живет в Ялте. Приехал в Россию в 2016 году, чтобы выяснить для себя правду о России и русском народе. Эта поездка в поисках правды должна была завершить документальный фильм «Тридцать секунд до полуночи». Его фильмы раскрывают правду о милитаризме США и войнах по всему миру. Цель автора — попытаться убедить американцев, что Россия не является врагом и никогда им не была. Сделал более 400 видеоподкастов из Ялты с целью противостоять американской лжи и пропаганде о России.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, реджис трембли
Реджис Трембли: кто он
16:46 29.03.2023 (обновлено: 16:47 29.03.2023)
Американский режиссер-документалист, продюсер, член координационного комитета Международного общества друзей Крыма в Москве
Американский режиссер-документалист, живет в Ялте.
Приехал в Россию в 2016 году, чтобы выяснить для себя правду о России и русском народе.
Эта поездка в поисках правды должна была завершить документальный фильм «Тридцать секунд до полуночи». Его фильмы раскрывают правду о милитаризме США и войнах по всему миру. Цель автора — попытаться убедить американцев, что Россия не является врагом и никогда им не была.
Сделал более 400 видеоподкастов из Ялты с целью противостоять американской лжи и пропаганде о России.