https://ukraina.ru/20230329/1044811389.html

Реджис Трембли: кто он

Реджис Трембли: кто он - 29.03.2023 Украина.ру

Реджис Трембли: кто он

Американский режиссер-документалист, продюсер, член координационного комитета Международного общества друзей Крыма в Москве

2023-03-29T16:46

2023-03-29T16:46

2023-03-29T16:47

новости

реджис трембли

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Американский режиссер-документалист, живет в Ялте. Приехал в Россию в 2016 году, чтобы выяснить для себя правду о России и русском народе. Эта поездка в поисках правды должна была завершить документальный фильм «Тридцать секунд до полуночи». Его фильмы раскрывают правду о милитаризме США и войнах по всему миру. Цель автора — попытаться убедить американцев, что Россия не является врагом и никогда им не была. Сделал более 400 видеоподкастов из Ялты с целью противостоять американской лжи и пропаганде о России.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, реджис трембли