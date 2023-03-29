Война, новый Майдан и каменный век. Неутешительные перспективы Украины - 29.03.2023 Украина.ру
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Война, новый Майдан и каменный век. Неутешительные перспективы Украины
Война, новый Майдан и каменный век. Неутешительные перспективы Украины - 29.03.2023 Украина.ру
Война, новый Майдан и каменный век. Неутешительные перспективы Украины
Большой переполох в Киеве вызвало известие о планах размещения российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Тут же пошли разговоры о необходимости "дополнительной мобилизации"
2023-03-29T13:22
2023-03-29T13:22
эксклюзив
сво
украина
рф
запад
китай
ядерное оружие
политика
экономика
эксперты
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Глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украине необходимо будет сформировать как минимум восемь бригад.Правда, не совсем понятно, чем новая волна мобилизация может помочь в случае, если допустить применение тактического ядерного оружия в Западной Украине или в Восточной Польше, отметил украинский политолог Вадим Карасев. По его словам, вся история с намерением разместить ТЯО "делается не для того чтобы воевать, а чтобы запугать Европу, прежде всего Восточную Европу, чтобы она сбросила темпы военной помощи Украине..."."Поэтому я тут не вижу, для чего сейчас еще одна волна мобилизации", - сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту. По мнению Карасёва, Запад уже не настроен продлевать войну на Украине еще на полгода или на год. С другой стороны, ни Россия, ни Китай — а это теперь партнеры — не согласятся заморозить конфликт на западных условиях. И с этим, в частности, может быть связано решение о размещении российского ТЯО на территории Белоруссии, считает эксперт.Он также отметил, что Китай тут — и в теме, и в доле, поскольку Пекину не нужна Украина, которая полностью находится под влиянием Запада. И тут Европе, особенно Восточной Европе, требующей продолжения конфликта, есть, о чем задуматься: теперь и сама Европа становится потенциальным театром военных действий.Тем временем боевые действия на Украине продолжаются, и в стране нет ощутимой разницы между фронтом и тылом, констатировал социолог и политолог Виктор Небоженко."В нашей стране вообще очень парадоксальная ситуация, у нас практически нет разницы — это реально, несмотря на то, что президент этого не замечает – реально нет между фронтом и тылом", — сказал эксперт на пресс-конференции, которая прошла 27 марта в агентстве "Интерфакс-Украина". Небоженко отметил, что везде, где идет война, государственная власть, во-первых, организовывает оборону, во-вторых, "организовывает социальную и экономическую политику, ставит на военные рельсы и то, и другое – и социум, и экономику".По мнению эксперта, с задачами обороны власти и ВСУ справляются, а вот с социально-экономической политикой – "не получилось". Он напомнил, что есть "пять миллионов беженцев за границей – и это очень тяжело" (отметим, что называют и другие цифры, до 10 и более миллионов уехавших – Ред.)Небоженко подчеркнул, что это станет большой проблемой, если будут перевыборы, а они могут быть, их может потребовать Запад – или так их необходимость объяснят. И тогда миллионы беженцев будут голосовать в посольствах и – вполне возможно — через приложение "Дiя"."В Офисе президента вместо того, чтобы делать решительные шаги по реформам, по оздоровлению экономики, по переводу экономики на военные рельсы, по поддержке армии, по социальной минимальной политике, по борьбе с коррупцией, по кадровой политике – это можно долго перечислять – они решили все всегда смикшировать выборами", — сказал Небоженко.По его словам, власть может надеяться, что получит на таких выборах нужный ей результат, но – "нет"."У украинцев есть одно публичное, не тайное оружие, сейчас его берут уже и другие страны на вооружение, называется – Майдан", — предостерег эксперт. Он продолжил: "Вы можете сфальсифицировать выборы, вы можете обмануть украинцев, но вы же не решили ни одной проблемы, которые тут же выходят на поверхность".По мнению социолога, "у нас сейчас три Украины" — и после победы их предстоит приводить в общее состояние, что будет тяжело. И надо будет "доказывать свою полезность международному сообществу".Небоженко подчеркнул: "Объективно складывается так, что побежденная Россия – это сладкий кусок для Запада, а выигравшая Украина – это будет… ну, что с ней делать? Уже не надо создавать какую-то публичную витрину Запада. А будет медленное, медленное такое выживание".По мнению эксперта, тогда важно будет, как поведет себя украинская власть в борьбе с коррупцией, каким будет состав парламента, кто будет президентом и пр.Впрочем, до выяснения всех этих политических подробностей Киеву ведь еще надо победить, то есть выйти на границы 1991 года. Для этого политолог предлагает позволить "миролюбивым силам НАТО" разместить свое оружие на российско-украинской границе – "а там, вы знаете, от Харькова до Москвы – тоже четыре минуты лета сегодняшним ракетам".Судя по выступлению Небоженко, часть экспертного сообщества на Украине в достижимости "победного" для Киева результата не сомневается, однако в этом всецело полагается на помощь Запада.А западной помощи в тех же объемах скоро может и не быть, Америке и Европе предстоит заняться собственными проблемами. Что тогда? Экономист и политолог Олег Соскин, комментируя решение Нацбанка Украины не печатать гривну в прежних количествах, заявил, что все равно эти деньги нужно будет откуда-то брать, внутри страны их не заработать, экономика в плачевном состоянии: "ВВП не вырабатывается, все разгромлено"."Все говорят — уменьшается потребление электроэнергии. Конечно, уменьшается… Говорят — день стал больше. Придурки, не день стал больше, просто уже некому потреблять вашу электроэнергию. Уже не надо электроэнергии, скоро будет каменный век — как в пещерах жить будут, в шкурах ходить и огонь палочками вырабатывать", — обрисовал перспективы эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту.Он напомнил, что в США на следующий финансовый год, а он начинается 1 октября, денег для Украины уже нет, у Евросоюза тоже денег не будет — там разворачивается банковский кризис. Вообще, по словам Соскина, ситуация в мире в банковской, в денежной сфере — катастрофическая, и "Украина падет первой под этим грузом мирового банковского обвала".
https://ukraina.ru/20230328/1044756448.html
https://ukraina.ru/20230321/1044549886.html
https://ukraina.ru/20230327/1044771359.html
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Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сво, украина, рф, запад, китай, ядерное оружие, политика, экономика, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, РФ, Запад, Китай, Ядерное оружие, политика, экономика, эксперты

Война, новый Майдан и каменный век. Неутешительные перспективы Украины

13:22 29.03.2023
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЧетвертая волна мобилизации в украинскую армию
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Большой переполох в Киеве вызвало известие о планах размещения российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Тут же пошли разговоры о необходимости "дополнительной мобилизации"
Глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украине необходимо будет сформировать как минимум восемь бригад.
Правда, не совсем понятно, чем новая волна мобилизация может помочь в случае, если допустить применение тактического ядерного оружия в Западной Украине или в Восточной Польше, отметил украинский политолог Вадим Карасев.
По его словам, вся история с намерением разместить ТЯО "делается не для того чтобы воевать, а чтобы запугать Европу, прежде всего Восточную Европу, чтобы она сбросила темпы военной помощи Украине...".
"Поэтому я тут не вижу, для чего сейчас еще одна волна мобилизации", - сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту.
По мнению Карасёва, Запад уже не настроен продлевать войну на Украине еще на полгода или на год. С другой стороны, ни Россия, ни Китай — а это теперь партнеры — не согласятся заморозить конфликт на западных условиях. И с этим, в частности, может быть связано решение о размещении российского ТЯО на территории Белоруссии, считает эксперт.
Он также отметил, что Китай тут — и в теме, и в доле, поскольку Пекину не нужна Украина, которая полностью находится под влиянием Запада. И тут Европе, особенно Восточной Европе, требующей продолжения конфликта, есть, о чем задуматься: теперь и сама Европа становится потенциальным театром военных действий.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню флага Украины - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Вчера, 10:10
От попытки понять до откровенного бреда. В Украине активно обсуждают будущее и настоящее РоссииПрезидент Украины Владимир Зеленский в своем воскресном видеообращении 26 марта сообщил гражданам о проведенных им совещаниях с военными - с "особым кругом участников", с разведкой. Что обсуждали? "Оборона, усиление нашей защиты – причем как от внешней угрозы, так и внутренних угроз", - поведал Зеленский.
Тем временем боевые действия на Украине продолжаются, и в стране нет ощутимой разницы между фронтом и тылом, констатировал социолог и политолог Виктор Небоженко.
"В нашей стране вообще очень парадоксальная ситуация, у нас практически нет разницы — это реально, несмотря на то, что президент этого не замечает – реально нет между фронтом и тылом", — сказал эксперт на пресс-конференции, которая прошла 27 марта в агентстве "Интерфакс-Украина".
Небоженко отметил, что везде, где идет война, государственная власть, во-первых, организовывает оборону, во-вторых, "организовывает социальную и экономическую политику, ставит на военные рельсы и то, и другое – и социум, и экономику".
По мнению эксперта, с задачами обороны власти и ВСУ справляются, а вот с социально-экономической политикой – "не получилось". Он напомнил, что есть "пять миллионов беженцев за границей – и это очень тяжело" (отметим, что называют и другие цифры, до 10 и более миллионов уехавших – Ред.)
Небоженко подчеркнул, что это станет большой проблемой, если будут перевыборы, а они могут быть, их может потребовать Запад – или так их необходимость объяснят. И тогда миллионы беженцев будут голосовать в посольствах и – вполне возможно — через приложение "Дiя".
"В Офисе президента вместо того, чтобы делать решительные шаги по реформам, по оздоровлению экономики, по переводу экономики на военные рельсы, по поддержке армии, по социальной минимальной политике, по борьбе с коррупцией, по кадровой политике – это можно долго перечислять – они решили все всегда смикшировать выборами", — сказал Небоженко.
По его словам, власть может надеяться, что получит на таких выборах нужный ей результат, но – "нет".
"У украинцев есть одно публичное, не тайное оружие, сейчас его берут уже и другие страны на вооружение, называется – Майдан", — предостерег эксперт.
Он продолжил: "Вы можете сфальсифицировать выборы, вы можете обмануть украинцев, но вы же не решили ни одной проблемы, которые тут же выходят на поверхность".
По мнению социолога, "у нас сейчас три Украины" — и после победы их предстоит приводить в общее состояние, что будет тяжело. И надо будет "доказывать свою полезность международному сообществу".
ВСУ
21 марта, 08:57
Контрнаступление: у Киева есть только одна попытка. Украинские эксперты о войне и мире Украинские эксперты ждут скорого обострения на линии соприкосновения. Политолог Руслан Бортник в эфире видеоблога "Да, это так" отметил, что Украину к возможному весеннему контрнаступлению подталкивают политические соображения. Он напомнил, что такое контрнаступление много раз анонсировалось, но в течение зимы так и не состоялось
Небоженко подчеркнул: "Объективно складывается так, что побежденная Россия – это сладкий кусок для Запада, а выигравшая Украина – это будет… ну, что с ней делать? Уже не надо создавать какую-то публичную витрину Запада. А будет медленное, медленное такое выживание".
По мнению эксперта, тогда важно будет, как поведет себя украинская власть в борьбе с коррупцией, каким будет состав парламента, кто будет президентом и пр.
Впрочем, до выяснения всех этих политических подробностей Киеву ведь еще надо победить, то есть выйти на границы 1991 года. Для этого политолог предлагает позволить "миролюбивым силам НАТО" разместить свое оружие на российско-украинской границе – "а там, вы знаете, от Харькова до Москвы – тоже четыре минуты лета сегодняшним ракетам".
Судя по выступлению Небоженко, часть экспертного сообщества на Украине в достижимости "победного" для Киева результата не сомневается, однако в этом всецело полагается на помощь Запада.
А западной помощи в тех же объемах скоро может и не быть, Америке и Европе предстоит заняться собственными проблемами. Что тогда?
Экономист и политолог Олег Соскин, комментируя решение Нацбанка Украины не печатать гривну в прежних количествах, заявил, что все равно эти деньги нужно будет откуда-то брать, внутри страны их не заработать, экономика в плачевном состоянии: "ВВП не вырабатывается, все разгромлено".
"Все говорят — уменьшается потребление электроэнергии. Конечно, уменьшается… Говорят — день стал больше. Придурки, не день стал больше, просто уже некому потреблять вашу электроэнергию. Уже не надо электроэнергии, скоро будет каменный век — как в пещерах жить будут, в шкурах ходить и огонь палочками вырабатывать", — обрисовал перспективы эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту.
Показ техники на форуме Армия–2017 в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
27 марта, 17:55
Переговоры по Украине, ядерное оружие в Белоруссии. О чём говорили эксперты 27 марта
Он напомнил, что в США на следующий финансовый год, а он начинается 1 октября, денег для Украины уже нет, у Евросоюза тоже денег не будет — там разворачивается банковский кризис.
Вообще, по словам Соскина, ситуация в мире в банковской, в денежной сфере — катастрофическая, и "Украина падет первой под этим грузом мирового банковского обвала".
 
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