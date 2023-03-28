В обход России: Вучич заявил, что Сербия планирует закупать газ в Греции через Болгарию - 28.03.2023 Украина.ру
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В обход России: Вучич заявил, что Сербия планирует закупать газ в Греции через Болгарию
В обход России: Вучич заявил, что Сербия планирует закупать газ в Греции через Болгарию - 28.03.2023 Украина.ру
В обход России: Вучич заявил, что Сербия планирует закупать газ в Греции через Болгарию
Белград планирует закупать до 3,5 миллионов кубометров газа в день в терминале для сжиженного природного газа в греческом Александруполисе и доставлять их через строящийся интерконнектор с Болгарией. Об этом 28 марта сообщил сербский президент Александр Вучич на совместной пресс-конференции с греческой коллегой Катериной Сакелларопулу
2023-03-28T17:57
2023-03-28T17:57
новости
сербия
александр вучич
газ
россия
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Он добавил, что таким образом страна обеспечит себе рекордные в истории резервы свыше 700 миллионов кубометров газа.Вучич и президент Болгарии Румен Радев 1 февраля открыли строительство соединительного газопровода (интерконнектора) Ниш-Димитровград для диверсификации поставок голубого топлива из Азербайджана, Греции и других альтернативных российским источников.Сообщается, что интерконнектор обойдется Белграду примерно в 90 миллионов евро, из которых 49,6 миллиона являются дотацией ЕС, еще 25 миллионов стране дал в кредит Европейский инвестиционный банк.Плановая мощность газопровода составит свыше 1,8 миллиарда кубических метров газа в год.В настоящий момент единственным поставщиком природного газа в Сербию является Россия. Официальный Белград по двухлетнему договору с "Газпромом" уже обеспечил себе около 2,2 миллиардов кубометров газа в год, или 62% своих годовых потребностей в газе.К слову, несколько дней назад президент Сербии заявил, что помнит и ценит помощь России, но не может поклясться, что никогда не поддержит антироссийские санкции Запада.А в конце февраля стало известно, что Киеву были поставлены 3,5 тысячи 122-мм ракет М-21 для РЗСО "Град", произведенных сербской оборонной компанией Krušik. Формально Белград непричастен к передаче вооружения, так как частная сербская компания продала боеприпасы канадской. Конечным пользователем в документах было указано Агентство оборонной промышленности Турции, но оттуда ракеты перевезли в Словакию, а дальше – на Украину.Кроме того, 28 февраля, Вучич получил для своей страны деньги от ЕС – подписал с еврокомиссаром по вопросам расширения Оливером Вархели соглашение о выделении Белграду европейского гранта суммой в 598 миллионов евро на строительство первого участка новой железной дороги от Белграда до города Ниш (общая стоимость проекта – более 2 миллиардов евро).Премьер Сербии Ана Брнабич в тот же день заявила, что сближение с ЕС и региональное сотрудничество являются главными стратегическими приоритетами внешней политики Сербии, поскольку европейские компании обеспечили рабочие места для более чем 280 тысяч сербов.Однако принятие Белградом европейского плана в первую очередь несет угрозы территориальной целостности оставшейся части Сербии, написал в своей статье автор издания Украина.ру Олег Хавич.
https://ukraina.ru/20230301/1043973151.html
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новости, сербия, александр вучич, газ, россия
Новости, Сербия, Александр Вучич, газ, Россия

В обход России: Вучич заявил, что Сербия планирует закупать газ в Греции через Болгарию

17:57 28.03.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© Пресс-служба МИД РФ
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Белград планирует закупать до 3,5 миллионов кубометров газа в день в терминале для сжиженного природного газа в греческом Александруполисе и доставлять их через строящийся интерконнектор с Болгарией. Об этом 28 марта сообщил сербский президент Александр Вучич на совместной пресс-конференции с греческой коллегой Катериной Сакелларопулу
"У нас в данный момент есть 528 миллионов кубометров резервов газа, это для нашей страны немалые запасы, и они растут, потому что есть разрешение разместить еще 100 миллионов кубометров в подземном хранилище газа "Банатски-Двор" в российской его части, также есть договор с венграми еще дополнить хранилище, которое мы арендовали в Венгрии у наших партнеров", - сказал Вучич.
Он добавил, что таким образом страна обеспечит себе рекордные в истории резервы свыше 700 миллионов кубометров газа.
Вучич и президент Болгарии Румен Радев 1 февраля открыли строительство соединительного газопровода (интерконнектора) Ниш-Димитровград для диверсификации поставок голубого топлива из Азербайджана, Греции и других альтернативных российским источников.
Сообщается, что интерконнектор обойдется Белграду примерно в 90 миллионов евро, из которых 49,6 миллиона являются дотацией ЕС, еще 25 миллионов стране дал в кредит Европейский инвестиционный банк.
Плановая мощность газопровода составит свыше 1,8 миллиарда кубических метров газа в год.
В настоящий момент единственным поставщиком природного газа в Сербию является Россия. Официальный Белград по двухлетнему договору с "Газпромом" уже обеспечил себе около 2,2 миллиардов кубометров газа в год, или 62% своих годовых потребностей в газе.
К слову, несколько дней назад президент Сербии заявил, что помнит и ценит помощь России, но не может поклясться, что никогда не поддержит антироссийские санкции Запада.
Парламентские и президентские выборы в Сербии - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
1 марта, 06:44
Сербия вступила в антироссийскую коалицию. По частямВ понедельник президент Сербии отказался отвергнуть план ЕС, фактически предусматривающий признание потерю Косово, а министр обороны страны назвал поставки сербского оружия Киеву практикой международной торговли
А в конце февраля стало известно, что Киеву были поставлены 3,5 тысячи 122-мм ракет М-21 для РЗСО "Град", произведенных сербской оборонной компанией Krušik. Формально Белград непричастен к передаче вооружения, так как частная сербская компания продала боеприпасы канадской. Конечным пользователем в документах было указано Агентство оборонной промышленности Турции, но оттуда ракеты перевезли в Словакию, а дальше – на Украину.
Кроме того, 28 февраля, Вучич получил для своей страны деньги от ЕС – подписал с еврокомиссаром по вопросам расширения Оливером Вархели соглашение о выделении Белграду европейского гранта суммой в 598 миллионов евро на строительство первого участка новой железной дороги от Белграда до города Ниш (общая стоимость проекта – более 2 миллиардов евро).
Премьер Сербии Ана Брнабич в тот же день заявила, что сближение с ЕС и региональное сотрудничество являются главными стратегическими приоритетами внешней политики Сербии, поскольку европейские компании обеспечили рабочие места для более чем 280 тысяч сербов.
Однако принятие Белградом европейского плана в первую очередь несет угрозы территориальной целостности оставшейся части Сербии, написал в своей статье автор издания Украина.ру Олег Хавич.
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
16:53
Польша и Венгрия возмущены введенными ЕС ограничениями потребления газа – венгерский министрСтраны ЕС на совете министров энергетики продлили ограничение на потребление газа на 15% несмотря на то, что Польша и Венгрия голосовали против, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Венгрии Петер Сийярто, сообщает издание РИА Новости 28 марта.
 
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