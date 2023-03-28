https://ukraina.ru/20230328/1044808451.html

"Слава Украине": беспилотник ВСУ долетел до Новой Москвы

"Слава Украине": беспилотник ВСУ долетел до Новой Москвы - 28.03.2023 Украина.ру

"Слава Украине": беспилотник ВСУ долетел до Новой Москвы

Обломки украинского беспилотника обнаружили у железнодорожных путей у села Свитино в Новой Москве (бывшая территория Московской области, присоединенная к столице в 2012 году). Сообщение об этом публикует 28 марта РИА Новости со ссылкой на экстренные службы

2023-03-28T17:44

2023-03-28T17:44

2023-03-28T17:44

новости

украина

москва

беспилотник

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101669/39/1016693985_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_7e6afb90f99f1c8b9d37f88c8808ba17.jpg.webp

Как сообщил собеседник агентства, на месте, где обнаружили обломки, разрушений не зафиксировано, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Telegram-канал Baza опубликовал фотографии, как утверждается, с обломками упавшего в Новой Москве БПЛА. Судя по кадрам, аппарат выкрашен в цвета украинского флага, на крыле видна надпись "Слава Украине". На прошлой неделе украинский дрон со взрывчаткой был обнаружен в Тульской области. Как сообщало Минобороны РФ, он был выведен из строя силами радиоэлектронной борьбы, после чего рухнул. Несколько человек получили ранения.Украина атакует Россию беспилотниками, но отказывается это признавать, чтобы не сорвать передачу дальнобойных ракет, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко. По версии украинских властей, люди "сами себя" сожгли 2 мая в Одессе, а потом жители Донбасса "сами" обстреляли Луганскую обладминистрацию. Сами по себе запустили и беспилотники в России, отметил эксперт.

https://ukraina.ru/20230324/1044673866.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, москва, беспилотник, всу