"Слава Украине": беспилотник ВСУ долетел до Новой Москвы - 28.03.2023 Украина.ру
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"Слава Украине": беспилотник ВСУ долетел до Новой Москвы
"Слава Украине": беспилотник ВСУ долетел до Новой Москвы - 28.03.2023 Украина.ру
"Слава Украине": беспилотник ВСУ долетел до Новой Москвы
Обломки украинского беспилотника обнаружили у железнодорожных путей у села Свитино в Новой Москве (бывшая территория Московской области, присоединенная к столице в 2012 году). Сообщение об этом публикует 28 марта РИА Новости со ссылкой на экстренные службы
2023-03-28T17:44
2023-03-28T17:44
новости
украина
москва
беспилотник
всу
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Как сообщил собеседник агентства, на месте, где обнаружили обломки, разрушений не зафиксировано, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Telegram-канал Baza опубликовал фотографии, как утверждается, с обломками упавшего в Новой Москве БПЛА. Судя по кадрам, аппарат выкрашен в цвета украинского флага, на крыле видна надпись "Слава Украине". На прошлой неделе украинский дрон со взрывчаткой был обнаружен в Тульской области. Как сообщало Минобороны РФ, он был выведен из строя силами радиоэлектронной борьбы, после чего рухнул. Несколько человек получили ранения.Украина атакует Россию беспилотниками, но отказывается это признавать, чтобы не сорвать передачу дальнобойных ракет, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко. По версии украинских властей, люди "сами себя" сожгли 2 мая в Одессе, а потом жители Донбасса "сами" обстреляли Луганскую обладминистрацию. Сами по себе запустили и беспилотники в России, отметил эксперт.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, москва, беспилотник, всу
Новости, Украина, Москва, беспилотник, ВСУ

"Слава Украине": беспилотник ВСУ долетел до Новой Москвы

17:44 28.03.2023
 
© РИА Новости . Александр Кожохин / Перейти в фотобанкДорожный указатель в Троицке
Дорожный указатель в Троицке - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости . Александр Кожохин
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Обломки украинского беспилотника обнаружили у железнодорожных путей у села Свитино в Новой Москве (бывшая территория Московской области, присоединенная к столице в 2012 году). Сообщение об этом публикует 28 марта РИА Новости со ссылкой на экстренные службы
Как сообщил собеседник агентства, на месте, где обнаружили обломки, разрушений не зафиксировано, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Telegram-канал Baza опубликовал фотографии, как утверждается, с обломками упавшего в Новой Москве БПЛА. Судя по кадрам, аппарат выкрашен в цвета украинского флага, на крыле видна надпись "Слава Украине".
На прошлой неделе украинский дрон со взрывчаткой был обнаружен в Тульской области. Как сообщало Минобороны РФ, он был выведен из строя силами радиоэлектронной борьбы, после чего рухнул. Несколько человек получили ранения.
Украина атакует Россию беспилотниками, но отказывается это признавать, чтобы не сорвать передачу дальнобойных ракет, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.
По версии украинских властей, люди "сами себя" сожгли 2 мая в Одессе, а потом жители Донбасса "сами" обстреляли Луганскую обладминистрацию. Сами по себе запустили и беспилотники в России, отметил эксперт.
Андрей Марочко интервью - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
24 марта, 08:01
Андрей Марочко: Россия победит 50 стран, если справится с танками и беспилотниками ВСУ в АртемовскеАртемовск будет очень важен для нас как плацдарм для дальнейшего наступления. К тому же, взяв его, мы нанесем серьезный репутационный удар по ВСУ. У них морально-психологическое состояние и так не на высоком уровне, а в случае утраты Артемовска оно станет ниже плинтуса.
 
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