https://ukraina.ru/20230328/1044807367.html

Алексей Анпилогов: ВСУ ударят по России с двух направлений, после чего США будет ждать новый Вьетнам

Алексей Анпилогов: ВСУ ударят по России с двух направлений, после чего США будет ждать новый Вьетнам - 28.03.2023 Украина.ру

Алексей Анпилогов: ВСУ ударят по России с двух направлений, после чего США будет ждать новый Вьетнам

Несмотря на серьезное насыщение украинской армии бронетехникой и средствами артиллерийской поддержки вроде "Хаймарсов", у противника по классике отсутствует главная составляющая успешного наступления – господство в воздухе. И достичь господства в воздухе Украине будет крайне трудно

2023-03-28T17:46

2023-03-28T17:46

2023-03-28T17:46

интервью

всу

россия

сша

вьетнам

корея

артемовск

авиация

танки

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Если украинская бронетехника в ходе наступления выйдет из-под зонтика ПВО, она станет уязвимой целью для боевых вертолетов и штурмовой авиации, считает военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В последнее время украинская пропаганда резко сменила риторику по поводу по поводу большого наступления, которое якобы должно состояться совсем скоро. Если раньше Алексей Арестович утверждал, что киевский режим намеренно озвучивает планы, чтобы "показать России реальное положение дел", то на днях Владимир Зеленский прямо сказал, что у Киева нет сил для деблокирующего удара в Артемовске, а замглавы минобороны Анна Маляр попросила журналистов и экспертов прекратить обсуждение наступления, чтобы не мешать военным.- Алексей, с чем Вы это связываете?- Украинская сторона оказалась заложником собственных обещаний. Эту ситуацию описывает старая поговорка: гладко было на бумаге, да забыли про овраги.Их наступлению не способствует обстановка на местах и ситуация с поставками западного оружия. Часть этого вооружения запаздывает, а часть оказалась не такой, как им это обещали. Все это подрывает возможности Украины к наступлению.Конечно, нельзя сбрасывать со счетов, что они попытаются нанести несколько рассекающих ударов, потому что оружие к ним все равно поступает. Резников даже проехался на танке "Челленджер", поблагодарив таким образом министерство обороны Великобритании за поставку этих машин. Приехали "Леопарды", "Страйкеры" и "Брэдли".Судя по всему, вся эта техника сейчас сосредоточена в районе Днепропетровска (это центральная часть украинских позиций на Левобережье) и будет брошена в бой. Где и когда это произойдет – большой вопрос.Во-первых, сейчас складываются благоприятные погодные условия. На юге Украины уже закончилась распутица, дождей нет, земля подсохла. Следовательно, гусеничная и колесная техника может легко передвигаться не только по сети шоссейных дорог (где она уязвима), но и по проселочным дорогам и даже по полям.Во-вторых, западные спонсоры Украины требуют от нее этого наступления, потому что они потратили огромные деньги. Было посчитано, что за год Украина словно черная дыра поглотила 60 млрд долларов только на военные нужды, а это сравнимо с военным бюджетом России, но результатов нет.Те "освобожденные территории", которые любят зарисовать красивым цветом на западных телеканалах – это территории, откуда российская армия сама ушла по разным соображениям. В случае Киева это была дипломатия, в случае Херсона и Правобережья – проблемы с логистикой. Как бы там ни было, это нельзя назвать украинской военной победой, потому что российская армия ушла непобежденной. А Запад требует от Киева громкой победы.Сама Украина говорит, что им нужно как минимум выйти к границам Крыма, чтобы рассечь территорию надвое и отбросить российские войска чуть ли не до Мариуполя. Западные страны тоже говорят, что у Украины сейчас нет козырных карт, с которыми можно вести переговоры с Россией.Если вести переговоры про статус-кво, то Украина будет проигравшей стороной. Причем проигравшей даже не в военном плане, а в плане того, что дальше делать с этим огрызком. Это непонятно для ее западных спонсоров. Потому они и требуют наступления, даже если оно будет кровавым или неудачным.- Сейчас выделяют три-четыре основных направления, по которым может вестись это наступление: Крым, Луганск, Донецк, а также показательный прорыв на территорию российских регионов рядом с Харьковской и Сумской областями. Ничего ли мы тут не упустили?- Я бы хотел добавить, что Украина ввела практику "красных зон", где запрещено нахождение журналистов. Как правило они располагаются вдоль линии соприкосновения. Это может быть демаскировкой того, где могут осуществляться действия, которые даже случайно не должны попасть в кадры.Первая такая зона – низовье Днепра в районе Херсона. ВСУ там могут предпринять попытку десанта на Кинбурнскую косу. Это длинная песчаная отмель, которую трудно оборонять. Да, развить наступление оттуда тоже будет трудно, но беспокоящий удар на эту косу в любом случае отвлечет российские силы.Вторая зона – побережье Каховского водохранилища. Там тоже может быть нанесен отвлекающий удар с попыткой форсирования Днепра.Третья – граница с РФ в Сумской и Харьковской областях.Четвертая – линия разграничения в Запорожской области.Скорее всего, в сторону РФ будет нанесет беспокоящий удар, который невозможно проигнорировать. Нам придется выгонять войска с российской территории. А основной удар последует на Мелитополь и Бердянск. Разведки боем в районе Орехова как раз подчеркивают, что линию соприкосновения в Запорожской области как раз-таки проверяют.- Удается ли сейчас нам срывать эти планы, учитывая ситуацию, которая складывается на разных направлениях?- Пока эти планы – набор благих пожеланий. Несмотря на серьезное насыщение украинской армии бронетехникой и средствами артиллерийской поддержки вроде "Хаймарсов", у противника по классике отсутствует главная составляющая успешного наступления – господство в воздухе. И достичь господства в воздухе Украине будет крайне трудно.Собственные ресурсы ВВС Украины либо уничтожены, либо находятся в плачевном состоянии. Это видно по сбитым украинским летчикам. Все они либо предпенсионного возраста, либо зеленые юнцы после летных училищ. Элита, которая знала, как сражаться, была позорно выбита. Нет у Украины воздушных побед кроме "призрака Киева", которого даже на Западе воспринимают как пропагандистский артефакт.Если украинская бронетехника в ходе наступления выйдет из-под зонтика ПВО, она станет уязвимой целью для боевых вертолетов и штурмовой авиации. Это было уже дважды продемонстрировано Россией. Это было в Херсонской области, когда все прорывы их бронетанковых частей заканчивались плачевно. И это было в ходе неудавшегося наступления в Харьковской области.Да, украинская армия прорвала весьма слабую линию обороны в районе Чугуева и Балаклеи, но потом она уперлась в линию Сватово-Кременная. Все их попытки прорваться по балочкам и посадкам закончились потерей прошлого бронетанкового кулака, который был сформирован из польских танков Т-72 и бронетранспортёров M113. Вся эта техника была сожжена противотанковыми расчетами, а также огнем артиллерии и авиации.Так что у Украины сейчас явно не складывается пасьянс, который они пытаются разложить. Им просто не хватает карт, которыми нужно играть в современной войне. Появятся ли эти карты – сказать трудно. Да, французы собираются поставлять истребители Mirage 2000, выкупая из у ОАЭ. Но это не будет быстро. Это гораздо сложнее, чем поставить танки, на сбор которых было потрачено полгода.Напомню, что первые заявления о поставке танков прозвучали лишь в прошлом году. И только сейчас на Украину прибывают подготовленные экипажи. Прошло три месяца. А срок поставки самолетов – полгода, а то и год.- Вы сказали, что у ВСУ ничего не выйдет, потому что у них нет господства в воздухе. Но у нас тоже нет господства в воздухе в том смысле, что наша авиация не гоняется за каждым отдельным солдатом. Думаете, они не смогут задавить нас массой?- Да, мы не можем себе позволить гоняться за каждым отдельным солдатом, потому что украинские боевые порядки перенасыщены ПЗРК и до конца не подавлена ПВО. Но у нас тоже есть ПВО и пехотные части с ПЗРК, поэтому украинская авиация тоже не может записать на свой счет погоню за российскими солдатами, не говоря уже про охоту за нашей бронетехникой. Она надежно прикрыта.Да, Украина может придумать половинчатое решение. Например, в последние несколько недель обсуждается, что Киев закупил огромное количество FPV-дронов с видом от первого лица. Это простые и дешевые дроны, которые можно использовать в качестве беспилотника-камикадзе. Они с их помощью будут пытаться продавить наши порядки.Проблема в том, что ими можно продавить наши порядки максимум на 5-10 км. Это не оперативная глубина. Они таким образом не смогут рассечь наши боевые позиции. Так что я смотрю на происходящее с осторожным оптимизмом.Почему с осторожным? Потому что для этого удара Украина соберет все свои силы. Киев сформировал порядка 10 резервных бригад. На фронте могут появиться еще около 50 тысяч человек. Они уже тренируются работать на западной технике. И это будут не новобранцы, а подготовленные части, которых потихонечку вытягивали с линии фронта для переобучения.Их место сейчас занимает территориальная оборона, которая сейчас несет чудовищные потери особенно в Бахмуте (по 200-300 человек в сутки). Она сейчас покупает время для подготовки кадровых частей в тылу Украины. Когда эти части пойдут в бой, мы увидим, чего они реально стоят.Я надеюсь, результаты не будут столь впечатляющими, как это преподносит украинская пропаганда.- Из Артемовска приходят сообщения, что нам там удалось занять позиции на Центральном рынке, территория которого служила мощным укрепрайоном ВСУ. Наши войска разрезали украинскую группировку на несколько частей и существенно осложнили противнику коммуникацию между подразделениями. Так ли все хорошо там, как пишут в телеграм-каналах?- Вся территория Артемовска, которую еще удерживают ВСУ, насквозь простреливается даже минометным огнем. Стрелковые бои идут на кинжальной дистанции. Стрельба ведется иногда из соседних домов.Судя по данным военкоров и командиров подразделений, которые ведут там штурмовые действия, пока нельзя говорить о том, что враг теряет управление войсками. Украина до последнего цепляется за городскую застройку.У них еще есть вариант уйти, как это было в Горском/Золотом, а потом в Лисичанске, чтобы сохранить живую силу. Но я пока не вижу приказов оставлять оборонительные позиции. Не исключено, что противник попытается заманить наши наступающие войска в ловушку контрудара. Но я думаю, что командиры на местах готовы к такому развитию событий. Вряд ли они позволят замкнуть клещи вокруг наших сил, которые продвигаются уже в городской застройке.Но, скорее всего, ВСУ будут выбирать между сценарием Мариуполя (когда оттуда пыталась выйти 36-ая бригада морской пехоты без какого-либо плана) и сценарием Лисичанска (когда они в последний момент вышли из города без потери управления с эвакуацией большей части живой силы при потере всего материального имущества).- Отдельно хотел спросить про снаряды с обедненным ураном. Есть такой довод, что поскольку они якобы не опасны, то если ВСУ их применит, то надо просто применить их в ответ. Проясните, пожалуйста, этот момент.- Давайте скажем честно, что боевые действия ведутся на территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Мы не вышли на административные границы РФ, которые сейчас установлены Конституцией. Мы фактически ведем войну на свой территории. Поэтому не надо бездумно отвечать противнику, применяя снаряды с обедненным ураном. Мы не должны загрязнять свою территорию на десятилетия или даже столетия вперед.Но нужно понимать, что у обедненного урана, который используется в бронебойных оперенных снарядах, есть свои преимущества. В первую очередь – это бронепробиваемость. Поэтому когда возникнет вопрос о сохранении жизни наших танкистов, эти снаряды применять нужно. Мы должны пробивать ими западные танки.Если западные страны их применяют, нам придется на это отвечать. Но нужно это делать максимально дозировано. Не надо разбрасываться 30-мм пушечными снарядами, как это делают страны НАТО. У нас таких снарядов, слава Богу, нет.И те самые "Брэдли", которые приедут с этими снарядами, нужно бить в первую очередь. И в плен не брать. Они должны стать приоритетной целью, пока они не расстреляли боезапас и не распространили обедненный уран в виде пирофорной пыли, которая потом на столетия отравит почву, воду и воздух на нашей территории.- Были ли примеры в истории, когда стороны конфликта боялись перейти в большое наступление и вели одну лишь позиционную войну? Возможен ли он сейчас?- Самый классический пример – война в Корее. Сначала было масштабнейшее наступление Северной Кореи, когда они дошли до Пусана (это едва ли не единственный порт, который удержала Южная Корея). Потом был удар сил ООН (фактически американской армии и их союзников), который отбросил северокорейскую армию до границы с Китаем. А дальше была классика с миллионом китайских добровольцев, которые просто перешли границу и установили нынешнюю демаркационную линию между севером и югом.Когда эта линия была установлена (она была очень похожа на 38-ую параллель), оказалось, что ни советский блок вместе с Китаем, ни США со своими союзниками не могли продолжать активные боевые действия. В результате две Кореи продолжают до сих пор существовать.В большинстве же случаев, как в том же Вьетнаме, эта линия склонялась в пользу одной из сторон. Никакого Южного Вьетнама нет, а из Сайгона США пришлось эвакуироваться, буквально снимая последних американцев с крыш на военных вертолетах.Я считаю, что в случае Украины вьетнамский вариант более вероятен. Потому что сложно поддерживать более 1000 км линии фронта. Мы понимаем, за что мы боремся. А за что борется Запад – непонятно. Тот же самый Трамп четко сказал, что если он победит на выборах 2024 года, Украины как страны не будет. Это сказал не я. Это сказал претендент на пост главы США.

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

https://ukraina.ru/20230328/1044774212.html

https://ukraina.ru/20230327/1044760811.html

https://ukraina.ru/20230320/1044527396.html

https://ukraina.ru/20230326/1044734708.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, сша, вьетнам, корея, артемовск, авиация, танки