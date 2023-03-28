Польша и Венгрия возмущены введенными ЕС ограничениями потребления газа – венгерский министр - 28.03.2023 Украина.ру
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Польша и Венгрия возмущены введенными ЕС ограничениями потребления газа – венгерский министр
Польша и Венгрия возмущены введенными ЕС ограничениями потребления газа – венгерский министр - 28.03.2023 Украина.ру
Польша и Венгрия возмущены введенными ЕС ограничениями потребления газа – венгерский министр
Страны ЕС на совете министров энергетики продлили ограничение на потребление газа на 15% несмотря на то, что Польша и Венгрия голосовали против, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Венгрии Петер Сийярто, сообщает издание РИА Новости 28 марта.
2023-03-28T16:53
2023-03-28T16:53
венгрия
польша
газ
новости
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Ранее страны ЕС ввели против России многочисленные санкции, в том числе и в энергетическом секторе. Однако после этого они столкнулись с проблемами заполнения газовых хранилищ, так как до 40% газа в Европу поставляла Россия. Это привело к резкому повышению цен на энергоносители и электричество в ЕС и падению доходов европейцев."Сегодня мы голосовали против, но, к сожалению, кроме Польши и Венгрии все поддержали это предложение, поэтому снова предписывают сократить на 15% потребление газа, это продление предыдущего предписания. Ещё раз повторю, это очень опасно", - сказал Сийярто, выступление которого транслировалось в соцсетях.Ранее Сийярто заявлял о том, что власти США позиционируют себя как "недружественный союзник" по отношению к Венгрии и ведут себя с ней как с противником, поскольку Будапешт отстаивает национальные интересы."Нынешнее правительство США позиционирует себя как, ну, скажем, не дружественный союзник по отношению к нам. Смотрят на нас как на противников. Мы не считаем США противником, потому что США - друг Венгрии. Мы союзники. Но нынешнее правительство позиционирует нас как противников", - отмечал Сийярто в интервью голландскому телеканалу NPO.По мнению независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, связь между украинской и европейской энергетической системой очень зыбкая.То есть сегодня Европа готова давать электроэнергию Украине, а завтра ресурсы могут запросто отключить, сказать: извините, нам самим надо, отметил он. Также, добавляет Хазанов, Россия активно выводит энергетические объекты Украины из строя и, соответственно, рано или поздно там может остановиться банально всё.Ранее советом ЕС в Брюсселе официально было утверждено решение по ограничению потребления газа на 15 % по сравнению со средним показателем за последние пять лет на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023.Венгрия выступала против экстренного плана с самого начала, сейчас страна ведет переговоры об увеличении закупок газа из России.Польша изначально одобрила сокращение потребления, но в дальнейшем проголосовала против итогового документа. Руководство страны заявило, что решения, влияющие на энергетическую безопасность стран ЕС, должны приниматься с единогласного одобрения всех членов альянса.
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венгрия, польша, газ, новости
Венгрия, Польша, газ, Новости

Польша и Венгрия возмущены введенными ЕС ограничениями потребления газа – венгерский министр

16:53 28.03.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Страны ЕС на совете министров энергетики продлили ограничение на потребление газа на 15% несмотря на то, что Польша и Венгрия голосовали против, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Венгрии Петер Сийярто, сообщает издание РИА Новости 28 марта.
Ранее страны ЕС ввели против России многочисленные санкции, в том числе и в энергетическом секторе. Однако после этого они столкнулись с проблемами заполнения газовых хранилищ, так как до 40% газа в Европу поставляла Россия. Это привело к резкому повышению цен на энергоносители и электричество в ЕС и падению доходов европейцев.
"Сегодня мы голосовали против, но, к сожалению, кроме Польши и Венгрии все поддержали это предложение, поэтому снова предписывают сократить на 15% потребление газа, это продление предыдущего предписания. Ещё раз повторю, это очень опасно", - сказал Сийярто, выступление которого транслировалось в соцсетях.
Ранее Сийярто заявлял о том, что власти США позиционируют себя как "недружественный союзник" по отношению к Венгрии и ведут себя с ней как с противником, поскольку Будапешт отстаивает национальные интересы.
"Нынешнее правительство США позиционирует себя как, ну, скажем, не дружественный союзник по отношению к нам. Смотрят на нас как на противников. Мы не считаем США противником, потому что США - друг Венгрии. Мы союзники. Но нынешнее правительство позиционирует нас как противников", - отмечал Сийярто в интервью голландскому телеканалу NPO.
По мнению независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, связь между украинской и европейской энергетической системой очень зыбкая.
То есть сегодня Европа готова давать электроэнергию Украине, а завтра ресурсы могут запросто отключить, сказать: извините, нам самим надо, отметил он. Также, добавляет Хазанов, Россия активно выводит энергетические объекты Украины из строя и, соответственно, рано или поздно там может остановиться банально всё.
Ранее советом ЕС в Брюсселе официально было утверждено решение по ограничению потребления газа на 15 % по сравнению со средним показателем за последние пять лет на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023.
Венгрия выступала против экстренного плана с самого начала, сейчас страна ведет переговоры об увеличении закупок газа из России.
Польша изначально одобрила сокращение потребления, но в дальнейшем проголосовала против итогового документа. Руководство страны заявило, что решения, влияющие на энергетическую безопасность стран ЕС, должны приниматься с единогласного одобрения всех членов альянса.
- РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня 2022, 18:00
Власти Венгрии предупредили о беде, которая ждет Евросоюз после ввода эмбарго на газ из РоссииЕсли эмбарго на российский газ вступит в силу, экономика Евросоюза «попадет в беду», заявил глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш. В интервью hirado.hu 27 июня он призвал ЕС «хотя бы временно» поверить здравому смыслу
 
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