https://ukraina.ru/20230328/1044803797.html

В МИД РФ отреагировали на отказ Запада сделать расследование теракта на Северных потоках прозрачным

В МИД РФ отреагировали на отказ Запада сделать расследование теракта на Северных потоках прозрачным - 28.03.2023 Украина.ру

В МИД РФ отреагировали на отказ Запада сделать расследование теракта на Северных потоках прозрачным

Россия разочарована результатами голосования в Совете Безопасности ООН по расследованию терактов на Северных потоках и будет добиваться привлечения виновных к ответственности. Соответствующее заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 28 марта было опубликовано на сайте ведомства

2023-03-28T16:50

2023-03-28T16:50

2023-03-28T16:50

новости

северный поток

мид рф

голосование

совет безопасности оон

захарова

подрыв

теракт

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Ранее Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на Северных потоках. За резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Остальные страны воздержались.Она также отметила, что проект российской резолюции, в котором были учтены озабоченности всех конструктивно настроенных партнеров, был направлен на проведение объективного и всестороннего расследования с тем, чтобы привлечь к ответственности виновных в беспрецедентной диверсии на крупном промышленном объекте гражданской инфраструктуры с тяжелыми экологическими и экономическими последствиямиЗахарова добавила, что данное голосование в СБ ООН стало прецедентом, давшим миру "четкий сигнал" о безнаказанности подобных деяний, а значит вся глобальная энергетическая инфраструктура теперь находится под угрозой.Также во вторник, 28 марта официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что в действиях США в отношении Северных потоков очевидно просматривается двойная игра, так как обычно Вашингтон стремится принимать участие во всех возможных мировых расследованиях, а в случае с Северными потоками ведет себя скрытно.Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября прошлого года.Практически сразу западные СМИ распространили версию о том, что подрыв трубопроводов якобы совершила Россия, что по оценкам даже американских экспертов является очевидной глупостью, так как трубопроводы были активами "Газпрома", приносившими компании и России в целом огромную прибыль.В ноябре шведская служба безопасности, расследующая произошедшее, опубликовавшая данные о том, что рядом с трубопроводами найдены несколько "иностранных предметов" с остатками взрывчатки на них", что позволяет квалифицировать ЧП как диверсию.Главным выгодоприобретателем от диверсии на газопроводе оказались США, так как они таким образом разорвали мощные экономические связи Германии и России и вынудили европейцев покупать американский сжиженный природный газ по более высокой цене.Хотя Пентагон отвергал причастность США к подрыву российских газопроводов, однако в начале февраля американский журналист Сеймур Херш выяснил, что взрывчатку под трубопровод заложили еще летом прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежские военные уже в сентябре.По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал лично президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации.Херш назвал теракт на газопроводах американской диверсией против Европы. По его мнению, одна из главных задач Вашингтона - продемонстрировать полную зависимость ЕС от США, в том числе не позволить Германии отстраниться от военной поддержки киевского режима.Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".

https://ukraina.ru/20230328/1044790675.html

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новости, северный поток, мид рф, голосование, совет безопасности оон, захарова, подрыв, теракт