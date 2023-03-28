В МИД РФ отреагировали на отказ Запада сделать расследование теракта на Северных потоках прозрачным - 28.03.2023 Украина.ру
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В МИД РФ отреагировали на отказ Запада сделать расследование теракта на Северных потоках прозрачным
В МИД РФ отреагировали на отказ Запада сделать расследование теракта на Северных потоках прозрачным - 28.03.2023 Украина.ру
В МИД РФ отреагировали на отказ Запада сделать расследование теракта на Северных потоках прозрачным
Россия разочарована результатами голосования в Совете Безопасности ООН по расследованию терактов на Северных потоках и будет добиваться привлечения виновных к ответственности. Соответствующее заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 28 марта было опубликовано на сайте ведомства
2023-03-28T16:50
2023-03-28T16:50
новости
северный поток
мид рф
голосование
совет безопасности оон
захарова
подрыв
теракт
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Ранее Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на Северных потоках. За резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Остальные страны воздержались.Она также отметила, что проект российской резолюции, в котором были учтены озабоченности всех конструктивно настроенных партнеров, был направлен на проведение объективного и всестороннего расследования с тем, чтобы привлечь к ответственности виновных в беспрецедентной диверсии на крупном промышленном объекте гражданской инфраструктуры с тяжелыми экологическими и экономическими последствиямиЗахарова добавила, что данное голосование в СБ ООН стало прецедентом, давшим миру "четкий сигнал" о безнаказанности подобных деяний, а значит вся глобальная энергетическая инфраструктура теперь находится под угрозой.Также во вторник, 28 марта официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что в действиях США в отношении Северных потоков очевидно просматривается двойная игра, так как обычно Вашингтон стремится принимать участие во всех возможных мировых расследованиях, а в случае с Северными потоками ведет себя скрытно.Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября прошлого года.Практически сразу западные СМИ распространили версию о том, что подрыв трубопроводов якобы совершила Россия, что по оценкам даже американских экспертов является очевидной глупостью, так как трубопроводы были активами "Газпрома", приносившими компании и России в целом огромную прибыль.В ноябре шведская служба безопасности, расследующая произошедшее, опубликовавшая данные о том, что рядом с трубопроводами найдены несколько "иностранных предметов" с остатками взрывчатки на них", что позволяет квалифицировать ЧП как диверсию.Главным выгодоприобретателем от диверсии на газопроводе оказались США, так как они таким образом разорвали мощные экономические связи Германии и России и вынудили европейцев покупать американский сжиженный природный газ по более высокой цене.Хотя Пентагон отвергал причастность США к подрыву российских газопроводов, однако в начале февраля американский журналист Сеймур Херш выяснил, что взрывчатку под трубопровод заложили еще летом прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежские военные уже в сентябре.По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал лично президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации.Херш назвал теракт на газопроводах американской диверсией против Европы. По его мнению, одна из главных задач Вашингтона - продемонстрировать полную зависимость ЕС от США, в том числе не позволить Германии отстраниться от военной поддержки киевского режима.Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".
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новости, северный поток, мид рф, голосование, совет безопасности оон, захарова, подрыв, теракт
Новости, Северный поток, МИД РФ, голосование, Совет Безопасности ООН, Захарова, подрыв, теракт

В МИД РФ отреагировали на отказ Запада сделать расследование теракта на Северных потоках прозрачным

16:50 28.03.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Россия разочарована результатами голосования в Совете Безопасности ООН по расследованию терактов на Северных потоках и будет добиваться привлечения виновных к ответственности. Соответствующее заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 28 марта было опубликовано на сайте ведомства
Ранее Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на Северных потоках. За резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Остальные страны воздержались.

"В западных столицах просто боятся беспристрастного установления истины. Разочарованы итогами голосования", - говорится в заявлении Захаровой.

Она также отметила, что проект российской резолюции, в котором были учтены озабоченности всех конструктивно настроенных партнеров, был направлен на проведение объективного и всестороннего расследования с тем, чтобы привлечь к ответственности виновных в беспрецедентной диверсии на крупном промышленном объекте гражданской инфраструктуры с тяжелыми экологическими и экономическими последствиями
Захарова добавила, что данное голосование в СБ ООН стало прецедентом, давшим миру "четкий сигнал" о безнаказанности подобных деяний, а значит вся глобальная энергетическая инфраструктура теперь находится под угрозой.
Также во вторник, 28 марта официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что в действиях США в отношении Северных потоков очевидно просматривается двойная игра, так как обычно Вашингтон стремится принимать участие во всех возможных мировых расследованиях, а в случае с Северными потоками ведет себя скрытно.
12:35
"Чего вы боитесь?": МИД КНР указал на двойную игру США в отношении Северных потоковСША стремятся принимать участие во всех возможных расследованиях в отношении многих развивающихся стран, а в случае с Северными потоками ведут себя скрытно, что очевидно указывает на двойные стандарты Вашингтона. Такое заявление 28 марта на брифинге для журналистов сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин
Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября прошлого года.
Практически сразу западные СМИ распространили версию о том, что подрыв трубопроводов якобы совершила Россия, что по оценкам даже американских экспертов является очевидной глупостью, так как трубопроводы были активами "Газпрома", приносившими компании и России в целом огромную прибыль.
В ноябре шведская служба безопасности, расследующая произошедшее, опубликовавшая данные о том, что рядом с трубопроводами найдены несколько "иностранных предметов" с остатками взрывчатки на них", что позволяет квалифицировать ЧП как диверсию.
Главным выгодоприобретателем от диверсии на газопроводе оказались США, так как они таким образом разорвали мощные экономические связи Германии и России и вынудили европейцев покупать американский сжиженный природный газ по более высокой цене.
Хотя Пентагон отвергал причастность США к подрыву российских газопроводов, однако в начале февраля американский журналист Сеймур Херш выяснил, что взрывчатку под трубопровод заложили еще летом прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежские военные уже в сентябре.
По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал лично президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации.
Херш назвал теракт на газопроводах американской диверсией против Европы. По его мнению, одна из главных задач Вашингтона - продемонстрировать полную зависимость ЕС от США, в том числе не позволить Германии отстраниться от военной поддержки киевского режима.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".
 
НовостиСеверный потокМИД РФголосованиеСовет Безопасности ООНЗахароваподрывтеракт
 
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